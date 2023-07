Sollte die individuelle Autonomie die Entscheidung zum Sterben einschließen? Im Jahr 2020 stellte das Bundesverfassungsgericht fest: Ja, Autonomie ist das oberste Anliegen. Jeder Mensch kann selbst entscheiden.

Wer einer Person hilft, die sich dafür entschieden hat, ihrem Leben ein Ende zu setzen, kann dafür nicht bestraft werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Person, die ihr Leben beendet, diese Entscheidung „frei“ trifft und die volle Verantwortung trägt.

Zuvor machte § 271 des Strafgesetzbuchs, der 2015 nach vielen Debatten eingeführt wurde, die Beihilfe zum Suizid in Deutschland nahezu unmöglich, da er vorsah, dass jeder, der jemandem dabei half, sich das Leben zu nehmen, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden konnte. Ziel dieses Gesetzes war es, Sterbehilfevereinen Einhalt zu gebieten, die von ihren Mitgliedern Geld eintreiben.

Doch seit dem Urteil von 2020 agieren solche Vereine in Deutschland straffrei und bieten begleitete Suizide an oder vermitteln medizinische Hilfe.

Debatte über Sterbehilfe in Deutschland Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Jetzt startet der Bundestag einen neuen Regulierungsversuch. Diese Woche werden zwei Gesetzesentwürfe zur parlamentarischen Debatte vorgelegt.

Einer der Entwürfe sieht vor, Beihilfe zum Suizid grundsätzlich strafbar zu machen, sieht aber mögliche Ausnahmen vor. Dazu gehört, dass der Sterbewillige volljährig ist, sich mindestens zweimal von einem Facharzt für Psychiatrie untersuchen ließ und mehrere Wochen vor der Entscheidung ein Beratungsgespräch absolviert.

Der andere Entwurf sieht vor, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben gesetzlich zu verankern. Nach diesem Plan gäbe es keine strafrechtliche Regelung für Beihilfe zum Suizid. Sterbewillige Menschen sollen Zugang zu tödlichen Medikamenten erhalten, wenn sie zuvor eine Beratung in Anspruch genommen haben. Im Extremfall, wenn ein existenzieller Leidenszustand mit anhaltenden Beschwerden vorliegt, sollte es einem Arzt gestattet sein, das Medikament auch ohne vorherige Beratung zu verschreiben.

Als assistierter Suizid bezeichnet man den Eingriff, bei dem einem Sterbewilligen ein tödliches Medikament verabreicht wird und es sich selbst verabreicht.

Die aktive Verabreichung einer tödlichen Droge an eine andere Person ist und bleibt jedoch illegal. Eine solche Sterbehilfe, die manchmal auch als „freiwillige Sterbehilfe“ bezeichnet wird, ist in Deutschland weiterhin verboten, da das Konzept auf die Zeit des NS-Regimes zurückgeht, als Tausende behinderte Menschen in einem Massenmordprogramm durch unfreiwillige Sterbehilfe getötet wurden.

In den Niederlanden und Luxemburg beispielsweise ist es erlaubt, einem Patienten auf Verlangen tödliche Medikamente zu verabreichen. Und kürzlich hat das portugiesische Parlament die Sterbehilfe genehmigt.

Die Debatte über die Regulierung der Sterbehilfe sei ein Phänomen in den Industrieländern Europas, Nordamerikas und Australiens, sagt Lukas Radbruch, einer der führenden Palliativmediziner in Deutschland, im Gespräch mit der DW.

„Das sind die Länder, in denen sich die Gesetze ändern, weil Autonomie der vorherrschende Wert ist. In anderen Ländern gibt es eine kollektivere Entscheidungsfindung. Familien sind viel stärker beteiligt“, und an diesen Orten sei assistierter Suizid viel seltener, erklärte er.

Das Recht zu sterben: Autonomie bis zum Tod

Lea Koch* ist Anfang siebzig. Sie ist eine Selbstmordgefährtin. Kaum jemand in ihrem Freundes- und Familienkreis weiß von ihrem ehrenamtlichen Engagement.

Vor drei Jahren fragte eine querschnittsgelähmte Frau Lea Koch, ob sie bereit sei, sie in den Tod zu begleiten. Sie stimmte zu und die Zeit danach veränderte auch Lea Kochs eigenes Leben. Als die Frau starb, waren ihre letzten Worte: „Danke, danke, danke.“

Bei jeder Person, die sie betreut, fragt sie sich, ob sie das Richtige tut. Sie wird nicht verraten, wie viele Menschen sie in ihrem Tod begleitet hat, aber zum Gedenken an sie brennt auf ihrer Terrasse eine ewige Kerze. „Bisher habe ich die Sterbehilfe immer als sehr friedlich erlebt“, sagt Lea Koch im Gespräch mit der DW, „weil diese Entscheidungen sehr wohlüberlegt waren.“

Vereine zur Sterbehilfe spielen eine heikle Rolle

In Deutschland gibt es mehrere Vereine zur Sterbehilfe. Einige von ihnen geben transparent an, wie vielen Menschen sie zum Sterben verhelfen. Der Verein Sterbehilfe war im vergangenen Jahr an der Tötung von 139 Menschen beteiligt. Die Deutsche Gesellschaft für würdevolles Sterben (DGHS) führte 229 begleitete Selbsttötungen durch. Die überwiegende Mehrheit waren Menschen mit schweren körperlichen Erkrankungen.

Die DGHS sagt, man gehe sehr vorsichtig vor. Es sind mehrere Gespräche mit Anwälten und Ärzten erforderlich, um absolut sicherzustellen, dass die Person aus freien Stücken sterben möchte.

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben sie viele positive Rückmeldungen von Mitgliedern und Angehörigen erhalten: „Viele sagen, dass es für sie selbst, für die Familien eine große Erleichterung ist, dass es so zu einem Ende kommen kann.“ „Sie wollen, dass sie es tun, ohne das Gefühl zu haben, dass sie über das Gesetz hinausgehen oder für den Eingriff in die Schweiz reisen müssen. Dafür hören wir bereits viel Dankbarkeit“, sagt Wega Wetzel von der DGHS im Gespräch mit der DW.

Grundlegende ethische Fragen

Einige Palliativmediziner und Ethiker sind jedoch der Meinung, dass es kein gutes Zeichen ist, dass dieselben Personen, die Patienten über ihre Entscheidungen am Lebensende beraten, auch Beihilfe zum Suizid durchführen oder vermitteln. „Das Problem bei Beratungen bei Sterbehilfeorganisationen besteht darin, dass die Menschen eher darüber beraten werden, wie sie es tun sollen, und nicht darüber, ob sie es tun sollen“, sagte Radbruch.

Für den Philosophen und Medizinethiker Jean-Pierre Wils werfen alle praktischen Fragen auch ganz grundlegende ethische Fragen auf: So nennt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts keine Kriterien für den Sterbewunsch. Theoretisch könnten körperlich gesunde Menschen die Sterbehilfe in Anspruch nehmen; Auch das Alter ist kein Hindernis. Reicht es, wenn ein Mensch, wie das Gericht es nennt, „genug vom Leben hat“? Tatsächlich gibt der Verein Sterbehilfe an, dass im Jahr 2022 drei Personen ohne Erkrankung einen assistierten Suizid durchgeführt haben.

Die individuelle Autonomie eines Menschen sei das zentrale Kriterium, meint Wega Wetzel von der DHGS: „Wenn das Recht auf Selbstbestimmung ein Leben lang einen hohen Stellenwert hat, sollte das auch am Lebensende der Fall sein.“

*Lea Koch ist ein Pseudonym, da sie die DW gebeten hat, ihre Identität zu schützen.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie unter ernsthaften emotionalen Belastungen oder Selbstmordgedanken leiden, zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Informationen darüber, wo Sie solche Hilfe finden können, unabhängig von Ihrem Wohnort auf der Welt, finden Sie auf dieser Website: https://www.befrienders.org/

Während Sie hier sind: Jeden Dienstag fassen DW-Redakteure zusammen, was in der deutschen Politik und Gesellschaft passiert. Hier können Sie sich für den wöchentlichen E-Mail-Newsletter Berlin Briefing anmelden.