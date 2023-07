Da die Zahlen während der Corona-Pandemie bereits gestiegen sind, ist in Deutschland erneut ein starker Anstieg der polizeilich gemeldeten Fälle von häuslicher Gewalt zu verzeichnen. Unterdessen mangelt es dem Land an verfügbaren Zufluchtsorten, um denjenigen zu helfen, die dem Missbrauch entkommen.

In Deutschland nehmen die Berichte über häusliche Gewalt zu

Deutschland verzeichnete im Jahr 2022 einen starken Anstieg der gemeldeten Fälle häuslicher Gewalt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im vergangenen Jahr wurden 240.547 Fälle häuslicher Gewalt gemeldet, wobei 71,1 Prozent der Opfer Frauen und 28,9 Prozent Männer waren. Dem Jahresbericht zufolge waren 76,7 Prozent der Täter Männer und 23,7 Prozent Frauen. Insgesamt liegt die Zahl der gemeldeten Fälle um 8,5 Prozent höher als im Vorjahr.

In zwei Dritteln der Fälle führten Opfer und Täter eine intime Beziehung. Dazu gehören sowohl eine bestehende Liebesbeziehung als auch Beziehungen, die zum Zeitpunkt der Meldung bereits beendet waren. In 60 Prozent der Fälle wurden die Opfer von derzeitigen Partnern misshandelt, in 40 Prozent der Fälle gerieten sie ins Visier von Ex-Partnern.

Die Zahlen kommen nur einen Monat später Funke Die Zeitung veröffentlichte die Ergebnisse einer Umfrage, die ergab, dass mehr als ein Drittel der Männer in Deutschland im Alter zwischen 18 und 35 Jahren es für „akzeptabel“ halten, wenn bei einem Streit mit einer Partnerin „die Hand ausrutscht“.

In anderen Fällen war die Beziehung zwischen Opfer und Täter familiär; 37 Prozent der Opfer waren die Kinder oder Enkel ihres Täters. Insgesamt zeigen die Einzelheiten der Berichte einen starken Anstieg von Vergewaltigungen, sexueller Nötigung und Übergriffen.

702 der im Jahr 2022 gemeldeten Fälle führten zu Tötungsdelikten oder Tötungsversuchen. Davon wurden 58 Männer und 181 Frauen tödlich verletzt.

Faeser ermutigt mehr Opfer, sich zu melden

Die neuesten Statistiken wurden von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Familienministerin Lisa Paus und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, vorgestellt.

„Gewalt beginnt nicht nur mit Schlägen oder Misshandlungen, es geht auch um Stalking und Psychoterror“, sagte Faeser. „Wir wollen die Betroffenen stärken und sie ermutigen, ihre Straftaten anzuzeigen. Nur so können mehr Täter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Wir müssen helfen, das Schweigen zu brechen.“

Paus betonte, dass es wichtig sei, dass Opfer häuslicher Gewalt einen sicheren Ort haben, an den sie sich vor missbräuchlichen Partnern wenden können. Seit 2018 ist Deutschland Mitglied der Istanbul-Konvention, einem rechtsverbindlichen Dokument zur „Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“.

Laut der Konvention benötigt Deutschland Platz für 21.500 Opfer in Flüchtlingszentren häuslicher Gewalt, um den Bedarf zu decken. Derzeit gibt es landesweit nur 15.000 Plätze. Die Versorgungsengpässe sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgeprägt, Einrichtungen in ländlichen Gebieten sind jedoch am stärksten betroffen.

Informationen darüber, wie Sie Hilfe finden können, wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, in Deutschland häusliche Gewalt erlebt hat, finden Sie auf der Website des Bundesfamilienministeriums oder unter der Rufnummer 116 016.

Bildnachweis des Daumens: Dean Drobot / Shutterstock.com