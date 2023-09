Die Preise für Wohnungen und Häuser seien im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durchschnittlich um 9,9 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Es ist der stärkste Rückgang im Jahresvergleich seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000.

Im Vergleich zum Vorquartal dieses Jahres fiel der Rückgang mit 1,5 Prozent allerdings geringer aus als in den beiden Vorquartalen. Damals waren die Wohnimmobilien im Vergleich zum Vorquartal um 2,9 bzw. 5,1 Prozent gesunken.

Den Forschern zufolge sind die Preise in Deutschland seit ihrem Höhepunkt im zweiten Quartal 2022 rückläufig.

Der Hauptgrund für die Trendwende am Immobilienmarkt nach mehreren Boomjahren ist der Anstieg der Bauzinsen, die Kredite deutlich verteuert haben. Hinzu kommt die hartnäckig hohe Inflation, die die Kaufkraft der Menschen verringert und dazu führt, dass sich viele Menschen den Kauf einer Immobilie nicht mehr leisten können.

LESEN SIE AUCH: Deutschland erlebt in 14 Großstädten sinkende Immobilienpreise

Sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen sind die Preise im zweiten Quartal dieses Jahres durchschnittlich gesunken. Allerdings gingen sie in den Städten stärker zurück.

Ein- und Einfamilienhäuser verbilligten sich um 12,6 Prozent, Käufer mussten für Wohnungen durchschnittlich 9,8 Prozent weniger zahlen als ein Jahr zuvor.

Deutliche Rückgänge im Vergleich zum Vorjahresquartal waren in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf zu verzeichnen.

Eine Studie ergab diese Woche, dass Frankfurt und München nicht mehr von einer Immobilienblase bedroht sind.

Laut dem UBS Global Real Estate Bubble Index für 2023 sind nur zwei Städte – Zürich und Tokio – von einem weltweiten Ranking von 25 von einer Immobilienblase bedroht.

Frankfurt und München, die letztes Jahr in dieser Kategorie waren, sind in die Gruppe „überbewertet“ mit geringerem Risiko abgerutscht.

LESEN SIE AUCH: Wo die Immobilienpreise in Deutschland voraussichtlich steigen und fallen werden

Werbung

Wortschatz

Preisrückgang – (die) Preisrückgang

Wohnimmobilien – (die) Wohnimmobilien

Durchschnittlich – im Schnitt/durchschnittlich

Peak – (der) Höchststand

Unser Ziel ist es, unseren Lesern dabei zu helfen, ihr Deutsch zu verbessern, indem wir Vokabeln aus einigen unserer Nachrichtenbeiträge übersetzen. Fanden Sie diesen Artikel nützlich? Lass uns wissen.