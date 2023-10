Stellenweise Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad Celsius und vor allem im Norden zu viel Regen: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war der aktuell zu Ende gehende Monat einer der fünf wärmsten Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen.

Es sei zudem der regenreichste Oktober seit 2002 gewesen, meldete der Offenbacher Wetterdienst am Dienstag.

Der DWD verzeichnete rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter, fast 80 Prozent mehr Niederschlag als im internationalen Referenzzeitraum 1961 bis 1990.

Im Vergleich zum Zeitraum 1991 bis 2020 gab es in Deutschland fast 60 Prozent mehr Regen.

Rekordverdächtige Nässe im Norden

Im Nordseegebiet gab es laut DWD nur wenige trockene Tage. Insgesamt verzeichnete die Region einen Rekordwert von 200 Litern Regen pro Quadratmeter.

Ab Mitte des Monats kam es auch in der Mitte und im Süden Deutschlands zu vermehrtem Regen sowie zu einer schweren Sturmflut an der Ostsee.

Abgesehen von einem kurzen „Kälteeinbruch“ mit leichten Nachtfrösten war der Oktober laut DWD auch deutlich zu mild. Der Monat zählt zu den fünf wärmsten Oktobern seit Beginn der Messungen im Jahr 1881.

LESEN SIE AUCH:

Der überschwemmte Fischmarkt in Hamburg am 15. Oktober. Foto: picture Alliance/dpa | Georg Wendt

Sommerliche Temperaturen im Herbst

Die höchsten Temperaturen in diesem Monat wurden am Freitag, 13. Oktober, in Rheinfelden und Müllheim im Oberrheingraben mit jeweils 30,1 °C gemeldet.

Aber auch in anderen Regionen des Landes stiegen die Quecksilberwerte auf überdurchschnittliche Werte. Am 3. Oktober wurden im bayerischen Elsendorf-Horneck bei Ingolstadt 29,8 °C und im brandenburgischen Cottbus 29,2 °C gemessen.

Insgesamt war Nordrhein-Westfalen im Oktober das wärmste Bundesland und verzeichnete im Monatsdurchschnitt Temperaturen von 12,8 °C. Selbst im normalerweise kalten und windigen nördlichen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, an dessen Küsten sich die Ostsee befindet, lag die durchschnittliche Monatstemperatur bei 11,2 °C.

Den Daten zufolge lag die Durchschnittstemperatur rund um Deutschland im Oktober bei 11,9 °C und damit 2,9 °C über dem Wert des Referenzzeitraums 1961 bis 1990.

In den Nächten vom 11. auf den 13. herrschten im Westen und in der Mitte Deutschlands sommerliche Temperaturen mit Tiefsttemperaturen von 15 bis 18 °C.

Im Vergleich zum aktuellen und wärmeren Referenzzeitraum 1991 bis 2020 waren die Temperaturen um 2,5 °C wärmer.

Werbung

Sonniger Start in den November

Im Oktober schien die Sonne rund 100 Stunden, was in etwa dem aktuellen Durchschnitt in Deutschland entspricht. Im regenreichen Norden, insbesondere an den Küsten, verzeichnete der DWD hingegen nur etwa 60 Sonnenstunden.

Auch der November soll laut DWD sonnig und mild beginnen, am Wochenende folgt dann heftiger Regen. Am Mittwoch sollen es in Berlin 14°C, in München 15°C, in Hamburg 13°C und in Köln 15°C sein.