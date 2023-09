Das deutsche Außenministerium und die Bundeskanzlerin verteidigten am Montag den Berliner Botschafter in Israel, nachdem über die israelische Botschaft in Berlin eine Beschwerde gegen den Diplomaten eingereicht worden war.

Israel betrachtete es als Einmischung in innere Angelegenheiten, als der deutsche Botschafter Steffen Seibert am vergangenen Dienstag als Zuschauer an einer Sitzung des Obersten Gerichtshofs in Jerusalem teilnahm.

Die Beschwerde des israelischen Außenministers Eli Cohen wurde Berichten zufolge über den israelischen Botschafter in Berlin, Ron Prosor, übermittelt.

Über das Problem wurde zunächst in israelischen Medien berichtet, doch die Sprecherin der israelischen Botschaft in Berlin sagte später gegenüber der DW:

„Auf Anweisung von Minister Cohen sprach ein hochrangiger Beamter mit Botschafter Seibert und äußerte unseren Protest in dieser Angelegenheit. Ähnliche Botschaften wurden von der Botschaft in Berlin an das deutsche Außenministerium übermittelt“, sagte sie.

Der Oberste Gerichtshof Israels hört eine Anfechtung der Justizreform

Was hat Deutschland gesagt?

Ein Sprecher des deutschen Außenministeriums hatte der DW am Montag zuvor erklärt, dass das Ministerium keine offiziellen Beschwerden direkt vom israelischen Außenministerium bezüglich Seiberts Anwesenheit am Obersten Gerichtshof Israels erhalten habe.

Das Ministerium verteidigte Seibert auch gegen Kritik aus Israel. „Das Befolgen relevanter politischer Verfahren, insbesondere wenn diese öffentlich sind, ist ein völlig normaler Teil der Arbeit eines jeden Diplomaten“, sagte ein Sprecher auf DW-Anfrage.

Er fügte hinzu, dass Seiberts Teilnahme an einer solchen Veranstaltung „ein ganz hervorragendes Beispiel gängiger diplomatischer Praxis“ sei.

Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigte unterdessen Seiberts Charakter, als er am Montag in Berlin zu diesem Thema befragt wurde.

„Der deutsche Botschafter ist ein sehr engagierter Mann mit sehr klaren Prinzipien. Und ich glaube, das weiß jeder – auch in Israel“, sagte Scholz.

Warum besuchte Seibert den Obersten Gerichtshof?

Der Oberste Gerichtshof Israels hatte sich am Dienstag in einer historischen Gerichtsverhandlung mit einer äußerst kontroversen juristischen Umgestaltung der rechtsgerichteten religiösen Regierung befasst. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes kamen alle 15 Richter zusammen, um über acht Petitionen gegen eine beschlossene Grundgesetzänderung zu beraten.

Seibert, der der Sitzung als Zuschauer beiwohnte, postete auf X, dass der israelische Oberste Gerichtshof „heute Morgen der richtige Ort“ sei. Am Ende der knapp 14-stündigen Sitzung gewährte die Vorsitzende Richterin Esther Chajut eine Frist von 21 Tagen, um Änderungsanträge einzureichen.

In einem auf X geposteten Video sagte Seibert auf Hebräisch: „Ich denke, dass hier etwas Wichtiges für die israelische Demokratie passiert, und wir als Freunde Israels blicken auch mit großem Interesse auf den Obersten Gerichtshof, und das wollte ich sehen.“ für mich selbst.“

Seibert ist im In- und Ausland wohl vor allem durch seine mehrjährige Tätigkeit als Pressesprecher der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt, bevor er Diplomat wurde.

