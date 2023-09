Das deutsche Verkehrsministerium und der staatliche Schienenverkehrsdienstleister Deutsche Bahn (DB) haben am Freitag Pläne für eine umfassende Modernisierung des Schienennetzes des Landes vorgelegt, die bis 2030 abgeschlossen sein soll.

Für Sanierungen will die Regierung in Berlin in den nächsten Jahren insgesamt 40 Milliarden Euro (rund ein Drittel davon in Form einer Kapitalspritze für die DB selbst) zur Verfügung stellen.

Der Plan wird sich auf den raschen Ausbau der verkehrsreichsten Bahnstrecken des Landes konzentrieren, wo Verspätungen und Störungen die meisten Menschen betreffen und häufig dort auftreten, wo sie am häufigsten auftreten.

„Jetzt wissen wir, in welcher Reihenfolge das Ganze umgesetzt wird“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing am Freitag bei einem Treffen mit Bahnvertretern in Frankfurt und ging dabei näher auf den Zeitplan ein.

Wissing, dessen neoliberale Freie Demokraten (FDP) die Partei in der deutschen Koalitionsregierung sind, die derzeit auf Kürzungen mehrerer bestehender Ausgabenpläne drängt, sagte, dieses Projekt werde „trotz der angespannten Haushaltslage“ vorangetrieben. Eine Finanzierungsquelle seien erhöhte Mautgebühren für ausländische Lkw auf deutschen Autobahnen, sagte er.

Ein übereiltes Upgrade bedeutet, dass es schlimmer werden könnte, bevor es besser wird

Der Plan sieht vor, sich auf 40 besonders stark befahrene Streckenabschnitte zu konzentrieren.

Bis zum Jahr 2030 werden diese jeweils für einen Zeitraum von etwa fünf Monaten vollständig stillgelegt, um umfassende Sanierungs- und Wartungsarbeiten zu ermöglichen.

Die Idee stellt eine bewusste Entscheidung der Regierung und der Deutschen Bahn dar, längere Phasen größerer Störungen in Kauf zu nehmen.

Dies geschieht hoffentlich als Gegenleistung dafür, dass es nicht mehr immer wieder zu kleineren Störungen kommt, da solche Arbeiten auf Ad-hoc-Basis in Angriff genommen werden, wenn Probleme auf den alternden und sich verschlechternden Schienen auftreten.

Die Autoren des Plans hoffen, dass dadurch sowohl die Kosten drastisch gesenkt werden als auch letztendlich die Qualität der Reparaturen und Modernisierungen verbessert wird.

„Umso wichtiger ist es, dass die geplanten Schließungen zeitnah kommuniziert werden, die Betroffenen eng auf dem Laufenden gehalten werden“, sagte Wissing. „Es ist wichtig, dass wir den Leuten sagen: Das ist ein Ärger, das ist ein Kampf, damit wir danach besser auf der Schiene fahren können.“

Deutsche „Pünktlichkeit“ zunehmend in Frage gestellt

Deutschlands Ruf für Pünktlichkeit und einen schnellen und gut finanzierten nationalen Schienenverkehr hat in den letzten Jahren sicherlich Rückschläge im Inland erlitten, und es gibt Hinweise darauf, dass auch internationale Reisende dies zur Kenntnis genommen haben.

Im Jahr 2022 erreichte fast jeder dritte Bahnreisende in Deutschland sein Ziel mit einer Verspätung von 15 Minuten oder mehr. Etwas mehr als 70 Prozent der Reisenden erreichten ihr Ziel pünktlich oder mit geringerer Verspätung, heißt es in den vom Verkehrsministerium veröffentlichten Antworten auf eine Anfrage eines Bundestagsabgeordneten.

Diese Zahlen bedeuten eine 10-prozentige Verschlechterung der Pünktlichkeit im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Und das, obwohl die Deutsche Bahn davon ausgeht, dass ein Zug mit weniger als 15 Minuten Verspätung pünktlich ist, ein laxerer Maßstab als in einigen anderen Ländern.

In Japan zum Beispiel stellt eine Verspätung von mehr als 60 Sekunden eine Verspätung des Zuges dar, und eine Verspätung von 5 Minuten gibt den Fahrgästen Anspruch auf ein Dokument, das beweist, dass sie ohne eigenes Verschulden verspätet waren – weil Arbeitgeber andernfalls an ihrer Aussage zweifeln könnten.

Ein häufig angesprochener Punkt bei der Suche nach Erklärungen für die sinkende Pünktlichkeit in Deutschland ist das sich verschlechternde Schienennetz, das laut Kritikern seit Jahren nach Investitionen schreit.

Deutscher und globaler, klimabedingter Zug hin zu Zügen

Die Modernisierungen fallen auch mit den Bemühungen der Berliner Regierung zusammen, neue Generationen von Bahnnutzern aktiv zu fördern und den Verkehr auf einem Netz zu erhöhen, das auf seinen verkehrsreichsten Streckenabschnitten bereits überlastet ist.

Deutschland hat Anfang des Jahres sein monatliches Pauschalticket für 49 € (etwas mehr als 50 $) eingeführt, das unbegrenzte Fahrten mit langsameren Regionalzügen im ganzen Land ermöglicht.

Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anstelle eines Privatfahrzeugs reduziert die Umweltauswirkungen des Reisens erheblich, und viele Umweltaktivisten plädieren seit langem für höhere Ausgaben für die Schieneninfrastruktur und -dienste, um Pendlern und anderen Reisenden eine bessere und zuverlässigere Alternative zum Auto zu bieten.

