Deutschland verpflichtet sich, „dummen Handel“ mit China zu vermeiden — RT World News

Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, Berlin werde vorsichtig vorgehen, wenn es um seine kritische Infrastruktur geht

Deutschland sei prinzipiell dem Handel mit China nicht abgeneigt, aber es gebe bestimmte sensible Bereiche in der Wirtschaft des Landes, in denen Pekings Investitionen möglicherweise nicht willkommen seien, sagte der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Erklärung kam, kurz nachdem Berlin chinesische Übernahmen von Unternehmen blockiert hatte, die Halbleiter und Computerchips herstellen.

Im Gespräch mit dem deutschen DW-Medienunternehmen in Singapur sagte Habeck am Sonntag, Berlin sei es „Natürlich interessiert am Handel mit China, aber nicht am dummen Handel mit China.“ Er stellte klar, dass Deutschland versucht, seine zu schützen „kritische Infrastruktur“ und „Sektoren, in denen kritische Güter und Wissen entwickelt werden.“

„In den problematischen Bereichen müssen wir vorsichtiger sein als bisher“, bemerkte der Beamte.

Eine Abkoppelung von Deutschland, dem zweitgrößten Exportmarkt Deutschlands, bedeute dies jedoch nicht, beeilte sich der Minister hinzuzufügen.

Habeck wies auch darauf hin, dass Berlin im Handel mit Peking generell sanfter vorgehe als Washington.

Der Vizekanzler nannte die Sektoren Telekommunikation, Energie, Chip und Halbleiter als Sektoren, in denen die Regierung von Olaf Scholz bleiben will „Eigene Souveränität“.









Anfang dieser Woche haben die Behörden in Berlin zwei chinesische Übernahmen deutscher Technologieunternehmen gestoppt, da die Gefahr besteht, dass entscheidendes Know-how verloren geht.

Habeck nannte kritische Infrastrukturen wie Häfen, Flughäfen und Krankenhäuser als einen weiteren Bereich, in dem chinesische Investitionen möglicherweise nicht willkommen sind.

In Bezug auf den verwässerten Teilkauf eines Terminals im Hamburger Hafen durch das chinesische Unternehmen Cosco im vergangenen Monat gab der Minister zu, dass es ihm lieber wäre, wenn der Deal überhaupt nicht zustande gekommen wäre.

Er erklärte, dass zur Sicherung ein Kompromiss erforderlich sei „Einigkeit im Kabinett“ was impliziert, dass nicht alle Mitglieder der dreiseitigen „Ampel“-Koalition mit seiner harten Haltung einverstanden waren.

Insgesamt sei sich die Regierung von Olaf Scholz laut Habeck jedoch einig, was die deutsche China-Strategie betrifft.

Der Beamte argumentierte auch, dass ein Angriff Chinas auf Taiwan schwerwiegendere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben würde als Russlands andauernde Militärkampagne gegen die Ukraine.

Habeck warnte deutsche multinationale Konzerne, die eine starke Präsenz in China haben, dass sie sich möglicher Risiken bewusst sein sollten.