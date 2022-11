Deutschland verlässt Energiecharta-Vertrag – POLITICO

Die drei Koalitionsparteien bilden am Freitag die Bundesregierung einverstanden das Land sollte den Energiechartavertrag verlassen und damit die größte Volkswirtschaft sein, die ankündigt, dass sie das umkämpfte Abkommen aufgibt.

„Wir richten unsere Handelspolitik konsequent am Klimaschutz aus und steigen entsprechend aus dem Energiecharta-Vertrag aus“, sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschafts- und Klimaministerium, Franziska Brantner, in einer Pressemitteilung.

Der in den 1990er Jahren entworfene Pakt erlaubt es internationalen Investoren in Energieprojekten, Regierungen wegen entgangener Gewinne infolge von politischen Änderungen zu verklagen. Es wird jetzt als große Bedrohung für die nationalen Klimaschutzpläne angesehen, Kohlekraftwerke stillzulegen oder die Produktion von Öl und Gas zu begrenzen.

Die Entscheidung folgt auf Ankündigungen von Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Slowenien und Polen, dass sie aus dem Pakt aussteigen werden.

Es ist ein schwerer Schlag für das Abkommen und auch für die Europäische Kommission, die die Länder aufgefordert hat, Reformen des Vertrags zu unterstützen. Die Kommission hat in diesem Sommer eine Verhandlung mit anderen Vertragsmitgliedern abgeschlossen, die der EU eine Ausnahmegenehmigung für die schrittweise Abschaffung des Schutzes für Projekte mit fossilen Brennstoffen in der EU in den nächsten 10 Jahren geben würde.

„Der Vertrag über die Energiecharta ist ein toxischer Vertrag, der die Energiewende bremst. Deshalb ist es immens wichtig, dass Deutschland endlich seinen Austritt angekündigt hat“, sagte Anna Cavazzini, Referentin im EU-Parlament und Mitglied der deutschen Grünen .

Die europäischen Botschafter werden am Mittwoch über die Vertragsmodernisierung abstimmen. Es ist noch unklar, ob es eine qualifizierte Mehrheit unter den EU-Ländern für Brüssel geben wird, um die Vertragsaktualisierung bei einem Treffen in der Mongolei zu unterstützen.

Leonie Kijewski steuerte die Berichterstattung bei.