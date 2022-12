Berlin hat es jedoch geschafft, zehn Milliarden Euro für den Kauf amerikanischer F-35A-Kampfflugzeuge bereitzustellen, berichtet Bloomberg

Trotz der früheren Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Deutschlands jährliche Verteidigungsausgaben 2 % seines Bruttoinlandsprodukts übersteigen, wird es das von der NATO definierte Ziel wahrscheinlich in den kommenden Jahren nicht erreichen, so eine aktuelle Studie. Unterdessen behaupten Medien unter Berufung auf ein Regierungsdokument, Berlin habe es geschafft, zehn Milliarden Euro für den Kauf amerikanischer F-35A Lightning II-Kampfflugzeuge bereitzustellen.

Am Sonntag sagte die Rheinische Post unter Berufung auf einen Bericht des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft, dass das 2-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben für das Land bis 2026 unerreichbar bleiben werde. Forscher argumentierten, dass sogar die 100 Milliarden Euro schuldenfinanzierte Sonderverteidigung Fonds, der Anfang dieses Jahres geschaffen wurde, wird die Situation nicht ändern.

Das Ziel ist „in der Ferne und sogar Beschaffungen [that are] kurzfristig notwendig nicht vorankommen,“, warnten die Forscher, wie die Post zitiert. Die Studie wies auf jüngste Preiserhöhungen sowie Verzögerungen bei der Produktion von Militärausrüstung für Berlins offensichtliches Verfehlen seines Ziels hin. Um dieses Niveau zu erreichen, müsste die Bundesregierung ihren regulären Verteidigungshaushalt erhöhen.“um mindestens 5 %,“, schätzt der Bericht.









Bundeskanzler Scholz machte die ursprüngliche Zusage am 27. Februar, Tage nachdem Russland seine Militäroffensive gegen die Ukraine gestartet hatte.

Laut NATO war Deutschland auf dem besten Weg, im Jahr 2022 einen Gegenwert von 1,44 % seines BIP für die Verteidigung auszugeben. Sehr zum Ärger Washingtons weigert sich Berlin seit Jahren, seine Militärausgaben mit den Richtlinien des Blocks in Einklang zu bringen. Bidens Vorgänger im Weißen Haus, Donald Trump, hat den Verbündeten wiederholt beschimpft und darauf bestanden, dass „Deutschland ist ein reiches Land, und sie müssen zahlen.”

Unterdessen hat Bloomberg am Montag unter Berufung auf ein „Regierungsdokument,” berichtete, dass das Kabinett von Scholz 10 Milliarden Euro für den Kauf von 35 F-35A Lightning II der fünften Generation von Kampfjets aus den USA vorgesehen habe. Dem Artikel zufolge plant Berlin, den Deal aus seinem 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds zu finanzieren, wobei die ersten Lieferungen im Jahr 2026 erwartet werden.

AFP berichtete jedoch über einen geheimen Brief an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und behauptete, die Beamten seien besorgt über „Verzögerungen und Mehrkosten“ mit dem Kauf verbunden. Berichten zufolge hieß es in dem Dokument, dass Berlin die notwendigen Upgrades am Luftwaffenstützpunkt Büchel, auf dem die neuen Jets stationiert werden sollen, möglicherweise nicht rechtzeitig vor ihrer Ankunft durchführt.

Seit dem Ende des Kalten Krieges wurde in Deutschland immer wieder Besorgnis über die von einigen Experten und Politikern als gravierende Unzulänglichkeiten der Bundeswehr bezeichneten geäußert. Im Jahr 2019 enthüllte ein parlamentarischer Bericht, dass weniger als 50 Prozent seiner Panzer, Schiffe und Flugzeuge jederzeit einsatzbereit waren. Der Gesetzgeber warnte auch vor einer überbordenden Bürokratie in der Bundeswehr sowie vor mangelnder Rekrutierung von Nachwuchskräften.

Die Behörden hatten die Probleme jedoch weitgehend ignoriert, bis Bundeskanzler Scholz als Reaktion auf die Militäraktion Russlands in der Ukraine ein gründliches Überdenken der Verteidigungspolitik des Landes ankündigte. Er gelobte unter anderem, die Bundeswehr mit der notwendigen Hardware und Ausrüstung zu sättigen.