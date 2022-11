Deutschland und Frankreich schließen sich im Subventionskampf gegen Biden zusammen – POLITICO

BERLIN/PARIS – Deutschland und Frankreich drängten am Dienstag auf eine strengere Industriepolitik wie mehr staatliche Subventionen für europäische Unternehmen, um der Bedrohung durch US-Reformen entgegenzuwirken, die einen transatlantischen Handelskrieg auslösen könnten.

Die beiden führenden Wirtschaftsnationen der EU legten ihr böses Blut der vergangenen Wochen beiseite, um eine gemeinsame Erklärung abzugeben, in der sie gelobten, „industriepolitische Möglichkeiten auszuloten“, um die europäische Industrie vor diskriminierenden Handelsmaßnahmen aus Washington und auch Peking zu schützen.

Die Erklärung, die nach zwei Tagen hochrangiger Ministertreffen in Paris erfolgt – darunter die Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck in den Elysée-Palast – signalisiert eine Eskalation der europäischen Bemühungen zum Schutz der heimischen Produktion vor der Bedrohung durch unlauteren Wettbewerb aus den USA

Paris und Berlin sind zunehmend frustriert darüber, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden wenig Interesse daran zeigt, ihre Besorgnis über das Inflation Reduction Act, ein 369-Milliarden-Dollar-Paket aus Subventionen und Steuererleichterungen zur Förderung umweltfreundlicher Unternehmen in den USA, auszuräumen. Aus europäischer Sicht ist das amerikanische Gesetz eine protektionistische Maßnahme, da es Unternehmen dazu ermutigt, Investitionen aus Europa zu verlagern, und Kunden dazu anregt, beim Kauf eines Elektrofahrzeugs „Amerikanisch zu kaufen“.

Doch da nur noch sechs Wochen bis zum Inkrafttreten der endgültigen Bestimmungen des US-Gesetzes am 1. Januar verbleiben und die Verhandlungen über ein Friedensabkommen mit Washington kaum vorankommen, ist die Regierung in Berlin zunehmend davon überzeugt, dass sie sich mit Paris zusammenschließen muss Frankreich drängt auf eine subventionsorientiertere EU-Industriepolitik, wie POLITICO am Samstag erstmals berichtete.

Das Ziel: Bessere Geschäftsbedingungen schaffen, damit Europa ein Investitionsstandort für entscheidende grüne Zukunftstechnologien wie Batterien, Wasserstoff oder Solarmodule bleibt.

Am Dienstag nahm diese neue industriepolitische Allianz zwischen Berlin und Paris in Form einer gemeinsamen Erklärung von Habeck und seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire Gestalt an.

„Wir fordern eine EU-Industriepolitik, die es unseren Unternehmen ermöglicht, im globalen Wettbewerb erfolgreich zu sein“, heißt es in der Erklärung und fügt hinzu, dass „wir einen europäischen Ansatz für Herausforderungen wie das United States Inflation Reduction Act eng koordinieren wollen“.

Obwohl die Erklärung den direkten Gebrauch des Wortes „Subventionen“ vermeidet, spricht sie stattdessen von der Notwendigkeit, „industriepolitische Möglichkeiten auszuloten, um negative Auswirkungen protektionistischer Maßnahmen von Drittstaaten zu verhindern“ und „eine europäische Plattform für Transformationstechnologien aufzubauen“. Der Text fordert die Europäische Kommission außerdem auf, die Verfahren zur Genehmigung von Subventionen im Rahmen der sogenannten „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI) zu beschleunigen.

Der Text betont jedoch, dass staatliche Beihilfemaßnahmen der EU im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation stehen müssen, was bedeutet, dass sie ausländische Investoren nicht diskriminieren dürfen.

Der deutsch-französische Vorstoß, der auf die jüngsten Spannungen zwischen beiden Ländern folgt, erfolgt inmitten wachsender Befürchtungen in Berlin, dass das amerikanische Gesetz sowie die hohen Energiepreise in Europa eine wachsende Zahl von Unternehmen dazu veranlassen werden, Investitionen einzustellen oder sogar Geschäfte zu schließen um stattdessen in die USA oder nach China zu ziehen.

Letzte der Mohikaner

„Wir sind in eine neue Globalisierung eingetreten“, sagte Le Maire. „China befindet sich seit sehr langer Zeit in dieser Globalisierung mit massiven staatlichen Beihilfen, die ausschließlich chinesischen Produkten vorbehalten sind. Tatsache ist, dass die USA gerade vor unseren Augen in diese neue Globalisierung eingetreten sind, um ihre industriellen Kapazitäten auf amerikanischem Boden zu entwickeln. Europa muss nicht der letzte der Mohikaner sein.“

Deutschland hingegen bleibt besorgt, dass jede Reaktion auf das US-Gesetz keinen Handelskrieg auslöst. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte am Dienstag vor „einem Überbietungswettbewerb im Bereich der Subventionen und Schutzzölle, wie er teilweise durch das US-Inflation Reduction Act auf uns zukommen sieht“.

Bei einem von der Süddeutschen Zeitung organisierten Wirtschaftsgipfel in Berlin schlug Scholz auch vor, dass ein begrenztes Handelsabkommen zwischen der EU und den USA dazu beitragen könnte, solche Spannungen zu entschärfen. „Auch die Idee eines Industriezollabkommens mit den USA sollten wir noch einmal ganz genau prüfen“, sagte Scholz.

US-Beamte haben die EU aufgefordert, Handelsstreitigkeiten mit Washington zu vermeiden, und vorgeschlagen, dass Europa stattdessen das US-Subventionsmodell für seine eigenen Industrien kopieren sollte.