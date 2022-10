BERLIN – Deutschland und die EU werden am Dienstag gemeinsam ein Treffen zum Wiederaufbau der Ukraine nach der russischen Aggression veranstalten, aber Kiew sollte sich keine Hoffnungen machen – das Treffen wird wahrscheinlich nichts Konkretes liefern.

Schlüsselfragen zur Zukunft der Ukraine, darunter wer für den Wiederaufbau des vom Krieg zerrissenen Landes bezahlen wird und wie die EU-Staaten und die anderen Verbündeten Kiews die Rechnung aufteilen werden, werden nicht beantwortet.

Tatsächlich wird die Konferenz in Berlin kein „Versprechenssegment“ beinhalten und „es werden an diesem Tag keine politischen Vereinbarungen gebilligt“, heißt es in einem Q&A der Bundesregierung, die in ihrer Eigenschaft als Präsidentin mitveranstaltet die G7-Gruppe der Industrienationen.

Vielmehr gehe es darum, zu einem unbestimmten Zeitpunkt, einem „angemessenen Zeitpunkt, der politisch entschieden werde“, Input „in den relevanten politischen Foren“ zu leisten.

„Auch wenn man mit historischen Vergleichen immer vorsichtig sein sollte, hier geht es um nichts Geringeres als die Schaffung eines neuen Marshallplans für das 21 Montagsausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Den Wiederaufbau der Ukraine bezeichneten die beiden als „Generationenaufgabe, die jetzt beginnen muss“.

Unangenehm für die Gastgeber, ist es die Zurückhaltung Deutschlands, die einen Großteil des langsamen Tempos der EU-Hilfe für die Ukraine verursacht.

„Europa ist nicht da. Niemand will darüber sprechen“, sagte Jacob Kirkegaard, Senior Fellow beim German Marshall Fund of the United States und dem Peterson Institute, zwei Think Tanks.

Tabus

Das Treffen findet statt, da Europa unter Druck steht, die US-Militärhilfe für die Ukraine auszugleichen, indem es die Führung bei der finanziellen und humanitären Hilfe übernimmt, insbesondere angesichts des EU-Kandidatenstatus Kiews.

„Das ist die Konferenz, wie wir den Wiederaufbau angehen sollen“, sagte von der Leyen am Freitag. „Die besten Experten weltweit werden sich anschließen und diskutieren, wie man diesen Wiederaufbauprozess technisch, aber auch finanziell am besten angeht.“

Aber es fehlt der politische Wille, Schlüsselfragen festzunageln.

Ein großes Tabu ist, wann der Wiederaufbau beginnen soll. Europäische Regierungen zögern, Steuergelder in den Wiederaufbau eines Landes im Krieg zu stecken, wenn die Möglichkeit besteht, dass Investitionen in Energie, Eisenbahn und andere Infrastruktur zerstört werden könnten.

„Das ganze Thema Wiederaufbau ist etwas, das erst beginnen kann, wenn Frieden herrscht“, sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn im September gegenüber POLITICO.

Aber die Ukrainer und internationale Finanzinstitutionen wie die Weltbank und die Europäische Investitionsbank sind anderer Meinung.

Sie argumentieren, dass der Wiederaufbau kritischer Infrastrukturen in Teilen des Landes, die dem Krieg am wenigsten ausgesetzt sind, schnell beginnen sollte. Je länger die internationale Gemeinschaft mit der Finanzierung des Wiederaufbaus wartet, warnen sie, desto höher wird die Endrechnung ausfallen.

„Wir müssen die Ukraine weiterhin mit Finanzmitteln für den Haushalt unterstützen, denn unsere Erfahrung ist, dass, wenn Sie das nicht tun, … Sie am Ende mit größerer Armut und härteren Lebensgrundlagen enden werden und die Erholung tatsächlich schwieriger und teurer wäre.“ Anna Bjerde, Vizepräsidentin für Europa und Zentralasien bei der Weltbank, gegenüber POLITICO.

Ein weiteres Thema, über das mit gedämpfter Stimme gesprochen wird, ist, wie viel der Wiederaufbau kosten wird. Die Weltbank schätzte im September einen Gesamtbetrag von 350 Milliarden US-Dollar, von denen 105 Milliarden US-Dollar kurzfristig zur Deckung des dringendsten Bedarfs bestimmt sind. Aber es gibt wenig Bereitschaft, über konkrete Zahlen zu sprechen oder wie man die Rechnung aufteilt.

Lastenteilung

Die Aufschlüsselung der bisher bereitgestellten Hilfen wirft kein gutes Licht auf die EU, die dennoch die Führung des Wiederaufbauprozesses beansprucht.

Von der Leyen sagte am Freitag, Europa habe der Ukraine seit Kriegsbeginn über 19 Milliarden Euro an Finanzhilfe zur Verfügung gestellt (darunter rund 12,4 Milliarden Euro von EU-Institutionen und 7,2 Milliarden Euro bilateral von EU-Ländern). Bisher wurden jedoch nur weniger als 7 Milliarden Euro ausgezahlt, von denen die meisten Darlehen sind, sagte ein Sprecher der Kommission.

Dem stehen Zuschüsse in Höhe von 8,5 Milliarden US-Dollar aus den USA gegenüber. gemäß an das ukrainische Finanzministerium.

Auch die Hilfe kam nur langsam. Von den bereits im Mai versprochenen 9 Milliarden Euro an Makrofinanzhilfe ist nur ein Drittel in Kiew angekommen, und es werden keine neuen Zusagen in Berlin erwartet, da die EU-Länder noch eine 18-Milliarden-Euro-Haushaltshilfe für 2023 unterzeichnen müssen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag auf, „bereits heute eine grundsätzliche Einigung über die Bereitstellung dieser Hilfe für unseren Staat zu erzielen“, und beklagte, dass „wir bisher null aus diesen Mitteln erhalten haben. Und sie sind lebenswichtig.“

Die Hürden bei der Bereitstellung der Hilfe waren größtenteils darauf zurückzuführen, dass Berlin nicht bereit war, Haushaltsgarantien für subventionierte EU-Darlehen bereitzustellen, und argumentierte, dass stattdessen Zuschüsse gewährt werden sollten. Während Berlin schließlich nachgab, verursachte der Streit erhebliche Verzögerungen, die ukrainische und amerikanische Beamte als „inakzeptabel“ bezeichneten.

Deutschland bleibt widerspenstig. Auf ihrem Gipfel letzte Woche forderten die Staats- und Regierungschefs der EU die „rechtzeitige Bereitstellung“ der letzten 3 Milliarden Euro, die vor Ende 2022 fällig sind.

Aber in Kommentaren zu den Schlussfolgerungen des Gipfels, die POLITICO eingesehen haben, forderte Deutschland, das Wort „schnell“ zu streichen, während es Formulierungen im Zusammenhang mit „gerechter Lastenteilung“ mit anderen internationalen Partnern hinzufügte – was darauf hindeutet, dass Berlin die EU nicht will um den Haushalt der Ukraine einseitig zu stützen.

Darüber hinaus schätzt die Ukraine ihre monatliche Haushaltslücke auf 5 Milliarden US-Dollar, ein Betrag, der vom Internationalen Währungsfonds bestätigt wurde. Aber in Gesprächen mit der Kommission haben deutsche Beamte Zweifel an Kiews Einschätzung der eigenen Bedürfnisse geäußert, sagten mehrere EU-Beamte gegenüber POLITICO.

Die Bundesregierung hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet.

Es ist wahr, dass Deutschland der Ukraine einen bilateralen Zuschuss in Höhe von 1 Milliarde Euro gewährt und sich verpflichtet hat, ungefähr den gleichen Betrag an humanitärer und militärischer Hilfe bereitzustellen, was laut dem in Deutschland ansässigen Kieler Institut insgesamt 3,3 Milliarden Euro zugesagt hat – mehr als alle anderen anderes EU-Land.

Aber wenn man die Hilfe des Landes im Vergleich zur Größe seiner Wirtschaft betrachtet, wird der Beitrag Berlins von ärmeren und kleineren Ländern wie Polen und Litauen, die der Ukraine jeweils fast einen halben Prozentpunkt ihres BIP zugesagt haben, sowie von Estland und Lettland, in den Schatten gestellt. die mit fast einem Prozentpunkt des BIP die Tabelle anführen.

Im Vergleich dazu belaufen sich die Zusagen Berlins auf 0,085 Prozent des BIP.

„Sie können sich als Gastgeber und schon gar nicht als Deutschland einfach nichts einfallen lassen“, sagte der Thinktanker Kirkegaard.

America Hernandez trug zur Berichterstattung bei.