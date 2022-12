Deutschland und Afrika: Auf der Suche nach einer gleichberechtigten Partnerschaft

Stand: 08.12.2022 04:27

Welche Chancen gibt es für die deutsche Wirtschaft in Afrika? Und was können Sie den afrikanischen Ländern im Gegenzug anbieten? Gleichstellung spiele dabei eine zentrale Rolle, sagt Afrika-Expertin Sophia Bogner.

tagesschau. de: In Ihrem Buch „Beyond Europe“ haben Sie sich intensiv mit der afrikanischen Wirtschaft auseinandergesetzt. Sie sind für die Forschung auch viel durch verschiedene Länder gereist. Was sind Ihre Eindrücke, was haben Sie mitgenommen?

Sophia Bogner: Vor allem habe ich mitgenommen, dass Afrika ein vielfältiger Kontinent ist. Afrika, das sind 54 Länder, die sehr unterschiedlich sind. Das geht manchmal etwas nach unten. Diese Vielfalt hat mich bei der langen Recherche für mein Buch besonders beeindruckt.

Beeindruckt hat mich auch die Aufbruchsstimmung, die in vielen afrikanischen Ländern herrscht. Das kann man nicht pauschal sagen – andere Länder, andere Wirtschaftslagen – aber es ist viel Bewegung, auch wirtschaftlich. Es ist eine sehr junge Bevölkerung, die etwas verändern will.

Sophia Bogner, Autorin und Redakteurin der tagesschau, über das wirtschaftliche Engagement Deutschlands in Afrika 6.12.2022 15:23 Uhr

„Ist das jetzt etwas auf Augenhöhe?“

tagesschau. de: Das erste, was Minister Habeck in Namibia tat, war grüner Wasserstoff, ein Zukunftsthema. Es gab eine Kooperation. Wie ist Deutschland dort aufgestellt? Kommen wir zu spät, um Afrika als Energieträger zu erschließen? Sind andere Länder früher auf die Idee gekommen?

Bogenschütze: Es ist nie zu spät, und Deutschland ist es sicher nicht zu spät. Aber Deutschland hat den afrikanischen Kontinent lange Zeit mehr oder weniger ignoriert. Es gibt einige Stimmen, die sagen, seit Horst Köhler, dem ehemaligen Bundespräsidenten, habe es eigentlich keinen echten Afrika-Politiker mehr in Deutschland gegeben. So weit würde ich nicht unbedingt gehen. Aber Afrika stand nicht immer ganz oben auf der Agenda.

Mittlerweile interessieren sich aber auch andere Länder für den Kontinent. Das berühmte Beispiel ist natürlich China, das dort deutlich mehr investiert hat – nicht nur in erneuerbare Energien, sondern auch im Bereich großer Infrastrukturprojekte. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass wir nicht aufholen können.

Die Frage ist: Ist das jetzt etwas auf Augenhöhe? Wollen Europa und Deutschland sich nach alternativen Energiequellen umsehen und dann sehen, dass Afrika Europas neue Tankstelle wird? Oder kooperieren Sie und schauen, wie die Energiewende in den Ländern selbst gelingen kann? Gleichzeitig kann man aber auch fragen: Was ist das Interesse Europas, was ist Deutschlands Interesse und wie können wir das gemeinsam denken? Dafür ist es nie zu spät: auf Partnerschaft auf Augenhöhe zu setzen.





Zur Person Sophia Bogner, Geboren 1987, studierte Literatur, Wirtschaft und Politik in Paris, Shanghai und an der University of Cambridge. Sie arbeitete mehrere Jahre als Auslandsreporterin, hauptsächlich aus Afrika für „Spiegel“, „Zeit“ und andere Deutschlandfunk. Für ihre Berichterstattung wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Journalistenpreis und dem Ludwig-Erhard-Förderpreis für Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet. Bogner arbeitet derzeit bei ARD-Strom für verschiedene TV-Formate wie z tagesschau24 und tägliche Themen.

China und Europa mit unterschiedlichen Anforderungen

tagesschau. de: Daran hat es in den letzten Jahren eigentlich gefehlt, oder? Es gab immer den Anspruch, dorthin zu gehen und Demokratie zu bringen – Stichwort: „Weißer Saviorismus“. Sie wollten Afrika helfen, Entwicklungshilfe leisten, während die Chinesen einfach Infrastruktur bauen, ohne Ansprüche zu erheben.

Bogenschütze: Europa und China haben sehr unterschiedliche Ansätze. China hat viel weniger Kriterien, die vorher erfüllt werden müssen, und geht pragmatisch vor: „Wir haben unsere eigenen Interessen, wir wollen die Rohstoffe sichern, aber wir wollen auch gemeinsam mit afrikanischen Ländern schauen, wo wir gemeinsam Geld verdienen können.“ . Daran gibt es viel zu kritisieren – ist aber andererseits auch ein positiver Ansatz.

In Europa dagegen gibt es oft dieses Narrativ, Afrika sei eigentlich eher ein Problem: ein Ort, von dem wir mit Massen an Flüchtlingen rechnen müssen; ein Problem, das gelöst werden muss. Es gibt Armut, es gibt Krieg. Das stimmt auch alles. Aber natürlich ist dieser positive Ansatz etwas, das Europa und insbesondere Deutschland lange verschlafen haben.

„Es gibt Bescheidenheit“

tagesschau. de: Inwiefern ist Deutschland – oder Europa – ins Hintertreffen geraten? Was sollten wir an unserer Einstellung ändern?

Bogenschütze: Wir sollten Afrika als einen Kontinent der Chancen und als einen Ort betrachten, mit dem wir auf Augenhöhe Geschäfte machen können. Das heißt aber nicht, dass man nicht mehr auf Nachhaltigkeit, Menschenrechte und Demokratie achten sollte. Aber man sollte es positiv angehen und sehen, in welcher Form die europäischen Standards für bestimmte afrikanische Kontexte überzogen sind und wie man neue Partnerschaften eingehen kann, ohne alle Werte über Bord zu werfen.

Auf europäischer Seite ist etwas Bescheidenheit angesagt. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass Europa auch Interessen hat. Es geht nicht immer nur darum, Demokratie zu verbreiten. Stichwort grüner Wasserstoff: Es geht auch um unsere eigenen Interessen. Besser ausbalancieren und künftig anders machen: Hier müssen Europa und Deutschland noch einen großen Schritt machen.

Dynamische Gründerszene in vielen Ländern

tagesschau. de: Wo kann man von Afrika lernen? In welchen Bereichen ist Afrika deutlich besser aufgestellt als Europa?

Bogenschütze: Wir haben während der Pandemie gesehen, dass es vielen afrikanischen Ländern aufgrund ihrer früheren Erfahrungen mit Ebola viel besser ergangen ist. Nicht immer sind die Daten so sauber, und natürlich sind die wirtschaftlichen Folgen ein weiteres Thema. Aber viele afrikanische Länder haben die Pandemie ziemlich gut eingedämmt.

Es geht weniger darum zu sagen: „Wir machen das jetzt so, und verschiedene afrikanische Länder machen das so“. Aber man kann seine Einstellung ein wenig ändern und erkennen, dass dies ein Kontinent ist, auf dem in vielen Ländern große Projekte angegangen werden.

Und aus großen Problemen entstehen große Lösungen. Das habe ich in Afrika oft gesehen. In Ländern wie Nigeria gibt es eine unglaublich dynamische Gründerszene. Afrikanische Unternehmer schaffen Lösungen, die im afrikanischen Kontext unglaublich gut funktionieren. Oft lassen sich diese Lösungen aber auch exportieren – zum Beispiel in Schwellen- und Entwicklungsländer, die ähnliche Probleme haben. Sich darüber im Klaren zu sein und sich anzusehen, was gerade in Afrika passiert, ist im Interesse aller.

„Wenn du es nicht willst, dann tun es andere“

tagesschau. de: Wie sehen umgekehrt Afrikaner Deutschland?

Bogenschütze: Gemischt. Natürlich sind Deutschland und Europa immer noch sehr stark mit dem kolonialen Erbe verbunden. Auf der anderen Seite gibt es viele Afrikaner, die durchaus eine Partnerschaft mit Deutschland haben und diese ausbauen möchten. Deutschland gilt nach wie vor als verlässlicher Partner. Motto: Wenn die Deutschen etwas tun, dann funktioniert es. Diese klassischen deutschen Unternehmerwerte werden von vielen Afrikanern wahrgenommen.

Andererseits ist man natürlich etwas enttäuscht und wartet nicht mehr so ​​lange. In den letzten Jahrzehnten hieß es immer: „Wir warten, was bieten Sie uns? Wann kommst du und investierst?‘ Das hat sich ein bisschen gedreht – natürlich im Zusammenhang mit China, aber auch mit anderen Ländern, die jetzt mehr auf dem Kontinent investieren. Wie Sie sehen, gibt es Alternativen. ‚Nun, wenn du nicht willst, dann tun es andere.‘

tagesschau. de: Sophia Bogner, vielen Dank für die Einblicke.