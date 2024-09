Runde 2 des DSDS-Castings – und die Kandidaten sorgten für Staunen, Faszination und sogar ein paar Tränen. Eine Menge Fans zwang auch Dieter Bohlen (70) fast in die Knie: Er blutete und musste behandelt werden.

„Ich hatte vor kurzem eine Blutvergiftung!“

Nachdem er im Europapark Rust mit einigen Fans ins Gespräch gekommen ist, zeigt Bohlen plötzlich seinen blutenden Ellenbogen und ruft seinen Produktionskollegen zu: „Habt ihr was zu desinfizieren?“

Sofort kommen mehrere Mitarbeiter angerannt, während die DSDS– Juror schildert den Vorfall genauer: „Da waren kleine Mädchen, die wollten ein Foto machen. Und bei dem Busch, der da war, bin ich durchgedrückt und habe ihn aufgerissen.“

Das Casting im Europapark Rust birgt blutige Gefahr, vor allem für Dieter Bohlen Foto: RTL/Markus Hertrich

Ein Kratzer, den Bohlen nicht unbehandelt lassen möchte: „So schlimm ist es nicht. Aber ich hatte vor Kurzem eine Blutvergiftung. So etwas kann ich nicht nochmal brauchen!“

Der verletzte Geschworene beschließt prompt, künftig auf Distanz zu gehen: „Man will etwas Nettes tun, bekommt aber sofort die gerechte Strafe dafür. Ich bleibe wütend!“

Lesen Sie auch

Tränen bei diesen Kandidaten

Ganz unterschiedliche Emotionen entlockten die Gesangstalente. Als der 81-jährige Manfred Burckard aus Krefeld „Cara Mia“ und „Can you feel the love tonight“ schmetterte, flossen bei Schlagerstar Beatrice Egli (36) die Tränen: „Ich sehe ein bisschen meinen Opa in dir.“ Für ihn gibt es natürlich einen Recall-Zettel, ebenso wie für Anne-Heinz (35) aus Liebenwalde.

Die Kinderzahnärztin hat nicht nur einen selbstgeschriebenen Song, sondern auch eine Geschichte, die die ganze Jury zu Herzen geht. Ihr Lebensgefährte starb kürzlich an einer schweren Krebserkrankung. Vor seinem Tod verkündete er noch vom Krankenbett aus: „Ich bin sicher, sie wird DSDS rocken!“

Anne Heinz hat die Jury mit ihrer Geschichte bewegt. Kann sie das auch mit ihrer Musik erreichen? Foto: RTL/Markus Hertrich

Anne begeisterte die gesamte Jury dann mit ihrem eigenen Song „Illumina“. Bohlen war sprachlos: „Ein richtig geiler Song. Und das sage ich nicht nur so. Richtig gut komponiert!“ Rapperin Loredana (29) war überwältigt: „Ich finde ihn echt geil.“

Auch Pietro Lombardi (32) sagte „Ja“ und bekam damit ein Ticket für den Recall.