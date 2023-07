London/Berlin

Deutschland kündigte am Donnerstag an, dass es seine Abhängigkeit von China in „kritischen Sektoren“ verringern werde, darunter Medizin, Lithiumbatterien für Elektroautos und Elemente, die für die Chipherstellung unerlässlich seien.

Die Regierung veröffentlichte ihre allererste „Strategie zu China“, ein 40-seitiges Dokument, das den Drahtseilakt verdeutlicht, den Berlin bewältigen muss, um seine Abhängigkeit von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt angesichts der wachsenden Kritik an Pekings Menschenrechtsbilanz und Haltung gegenüber dem Völkerrecht zu bewältigen.

China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Nach Angaben der Regierung belaufen sich die Importe und Exporte zwischen den beiden Nationen im Jahr 2022 auf fast 300 Milliarden Euro (335 Milliarden US-Dollar).

„China hat sich verändert. Aufgrund dessen und der politischen Entscheidungen Chinas müssen wir unsere Herangehensweise an China ändern“, heißt es in dem Dokument, dem das Kabinett nach monatelangen Verzögerungen zustimmte und Debatte innerhalb der Dreierkoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz.

China ist ein entscheidender Partner bei der Bekämpfung von Klimawandel, Pandemien und nachhaltiger Entwicklung. fügte das Strategiepapier hinzu. Allerdings verfolge sie „deutlich selbstbewusster ihre eigenen Interessen und versuche auf vielfältige Weise, die bestehende regelbasierte internationale Ordnung umzugestalten“, mit Folgen für die globale Sicherheit.

In dem Dokument wurde betont, dass Europas größte Volkswirtschaft die Handels- und Investitionsbeziehungen mit China aufrechterhalten und gleichzeitig die Abhängigkeiten in kritischen Sektoren durch die Diversifizierung seiner Lieferketten verringern wollte – ein Ziel, das als „Risikoabbau“ bezeichnet wird.

Scholz twitterte: „Unser Ziel ist nicht die Abkoppelung (von Peking). Aber wir wollen kritische Abhängigkeiten in Zukunft reduzieren.“

In dem Dokument hieß es, Deutschland sei bei Medizintechnik und Pharmazeutika, einschließlich Antibiotika, sowie bei Informationstechnologie und Produkten zur Herstellung von Halbleitern sowie bei den verschiedenen Metallen und Seltenen Erden, die für die Energiewende benötigt werden, zu stark von China abhängig.

„In Schlüsselbereichen darf die (Europäische Union) nicht von Technologien aus (Nicht-EU-)Ländern abhängig werden, die unsere Grundwerte nicht teilen“, heißt es in dem Papier.

Es bekräftigte die Zusage der Regierung, die Listen der Produkte, die Exportkontrollen unterliegen, vor dem Hintergrund neuer technologischer Entwicklungen, einschließlich der Cybersicherheit und Überwachungstechnologie, anzupassen.

Die Regierung werde außerdem Bestimmungen erlassen, damit Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit China, „bei denen mit einem Wissensabfluss zu rechnen ist“, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen aus Bundesmitteln gefördert werden, heißt es in dem Dokument.

China ist ein Schlüsselmarkt für mehrere große deutsche Unternehmen, darunter Volkswagen (VLKAF) und BMW, und die Regierung sagte, sie plane, Gespräche mit Unternehmen zu führen, die „besonders in China engagiert sind“, um „Konzentrationsrisiken zu identifizieren“.

Die Gruppe, die deutsche Unternehmen vertritt, die in China Geschäfte tätigen, begrüßte die Strategie, äußerte jedoch einige Bedenken.

„Viele deutsche Unternehmen, die in China tätig sind, haben bereits selbst Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen und sehen die Strategie als Bestätigung ihres Kurses“, sagte Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der Nordchina-Niederlassung der Deutschen Handelskammer, am Freitag gegenüber CNN.

„Es ist positiv, dass die Regierung darauf verzichtet hat, den Unternehmen bürokratische Belastungen wie Melde- und Meldepflichten, Stresstests oder Maßnahmen zur Überprüfung ausländischer Investitionen aufzuerlegen“, fügte er hinzu.

„Einige deutsche Unternehmen hatten jedoch gehofft, dass die Strategie mehr Rahmen für die Zusammenarbeit bieten würde, anstatt sich nur auf die Risikoreduzierung zu konzentrieren.“

Hildebrandt meinte auch, das Papier sei nicht umfassend genug und sagte, es gehe „nicht darauf ein, wie Deutschland am Wirtschaftswachstum und der Innovationsfähigkeit Chinas teilhaben kann, um seine Wirtschaft zu stärken, ohne übermäßig abhängig (von China) zu werden“.

— Michelle Toh hat zur Berichterstattung beigetragen.