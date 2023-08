Mit einem Schild mit der Aufschrift „Schäm dich“ kritisierten die Demonstranten die Bundesregierung und die Länder dafür, dass viele Kinder weiterhin Sonderschulen besuchen müssten und damit ihr Recht auf Integration in Regelschulen verletzten.

Diese Woche prüft der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, ob Deutschland genug tut, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu schützen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist in Deutschland 2009 in Kraft getreten. Sie legt fest, dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden dürfen.

„Wir hoffen auf eine scharfe Abmahnung der Bundesregierung“, sagte Kirsten Ehrhardt, eine der Mütter, die aus Baden-Württemberg nach Genf angereist war.

Der Ausschuss, der befugt ist, zu kritisieren, aber keine Sanktionen zu verhängen, wird diese Woche zwei Berichte der Bundesregierung prüfen, bevor er seine Schlussbemerkungen vorlegt.

„Deutschland steht in puncto Inklusion noch vor vielen Herausforderungen“, sagte Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, zu Beginn der Sitzung in Genf.

Er nannte Beispiele wie Barrierefreiheit, Teilhabe am Arbeitsmarkt und inklusive Bildung. Im Bildungsbereich seien gezielte und bundesweite Maßnahmen erforderlich, „damit Menschen mit Behinderungen aufgrund ihrer Behinderung nicht weiter vom allgemeinen Bildungssystem und später vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden.“

Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte kritisiert, dass das Land Maßnahmen zur Verbesserung der Inklusion nicht vollständig umsetze. Noch immer erhalten sechs von zehn Kindern mit Behinderungen eine Ausbildung in Sonderschulen, mehr als 300.000 Menschen arbeiten in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und fast 200.000 leben in Heimen.

„Inklusion muss von Kindesbeinen an gelernt werden, nur dann können wir eine inklusive Gesellschaft erreichen“, sagte Demonstrant Ehrhardt.