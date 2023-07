Außenministerin Annalena Baerbock stellte am Donnerstag im Mercator-Institut für China-Studien in Berlin den Rahmen der Bundesregierung für die Beziehungen zu Peking vor.

Kritiker sagen, Deutschland sei zu selbstgefällig gegenüber dem Aufkommen neuer globaler Bedrohungen gewesen und autoritäre Staaten wie China und Russland hätten sich zunehmend selbstbewusst gezeigt.

Was der Außenminister sagte

Baerbock sagte, China sei in den letzten Jahren zunehmend zu einem strategischen Rivalen geworden. Das Land hat ein beispielloses Wirtschaftswachstum erlebt, hat aber auch den Autoritarismus verschärft – insbesondere in der westlichen Provinz Xinjiang und in Hongkong – und ist auf regionaler Ebene immer selbstbewusster geworden.

„China hat sich verändert und deshalb muss sich auch unsere Politik gegenüber China ändern“, sagte der Außenminister. „Wir koppeln uns nicht von China ab, wir wollen lediglich die Risiken verringern – das heißt, dieses Risiko minimieren“, sagte sie und wies auf den Fehler hin, den Deutschland begangen habe, als es zu stark auf russische fossile Brennstoffe angewiesen sei.

„Wir wollen weder die wirtschaftliche Entwicklung Chinas noch unsere eigene behindern“, fügte Baerbock hinzu, sagte aber, Deutschland müsse seine Wirtschaftsbeziehungen diversifizieren.

„Unternehmen, die sich in besonderer Weise vom chinesischen Markt abhängig machen, werden zunehmend die finanzielle Belastung dieses Risikos tragen müssen und ein Teil der wirtschaftlichen Sicherheit besteht darin, dass Unternehmen dafür sorgen müssen, dass sie in ihren Lieferketten die Menschenrechte kennen und sicherstellen, dass sie diese einhalten.“ werden nicht verletzt“, sagte der Minister.

Baerbock sagte, dies sei nicht nur aus Gründen der Menschenrechte wichtig, sondern auch zum Schutz der eigenen Interessen Deutschlands – auch der wirtschaftlichen.

Der Außenminister sagte auch, dass es manchmal notwendig sein könnte, dem Zwang durch China – wie es beim wirtschaftlichen Druck auf Litauen aufgrund der Taiwan-Politik des Landes der Fall war – auf europäischer Ebene entgegenzuwirken.

Baerbock sagte auch, Deutschland werde darauf drängen, dass China seine Einstufung als Entwicklungsland durch die Welthandelsorganisation aufgibt, da es die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei.

Was war in der Arbeit enthalten?

In ihrer 61-seitigen Strategie erklärte die Regierung, sie wolle sicherstellen, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China „fairer, nachhaltiger und auf Gegenseitigkeit ausgerichtet“ werde.

China: Wirtschaftsfreund oder -feind?

„Während die Abhängigkeiten Chinas von Europa stetig abnehmen, haben die Abhängigkeiten Deutschlands von China in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen“, hieß es.

Die Bundesregierung plant im Rahmen einer europaweiten Initiative zum Schutz neuer Schlüsseltechnologien eine Anpassung der Exportkontrolllisten. China selbst hat kürzlich Exportkontrollen für einige in Halbleitern verwendete Metalle eingeführt.

In dem Dokument heißt es, die chinesische Spionage gegen Deutschland sei ein wachsendes Problem, „insbesondere im Cyberspace“.

„Wir wenden uns entschieden gegen jegliche analoge und digitale Spionage- und Sabotageaktivitäten chinesischer Dienste und staatlich kontrollierter Gruppen in und gegen Deutschland.“

Das Papier sagte, es würde sicherstellen, dass die deutsche Souveränität nicht durch Repression gegen in Deutschland lebende chinesische Staatsbürger verletzt werde.

Es wurde auch klargestellt, dass Deutschland nicht davon abgehalten werden würde, Geschäfte mit Taiwan zu tätigen, das China als abtrünnige Provinz betrachtet.

„Deutschland unterhält in vielen Bereichen enge und gute Beziehungen zu Taiwan und will diese ausbauen“, hieß es.

Was steckt hinter der deutschen China-Strategie?

In einer im letzten Monat vorgestellten nationalen Sicherheitsstrategie wurde China bereits als Partner, Konkurrent und Rivale beschrieben, aber die vom Außenministerium vorgelegte China-Strategie sollte konkreter darlegen, was das bedeutet.

In der nationalen Strategie wurde auf die Gefahren hingewiesen, die mit einer zu starken Abhängigkeit von China einhergehen. China ist Deutschlands größter Handelspartner.

„Wir sehen, dass die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den letzten Jahren zugenommen haben“, heißt es in dem Dokument.

Am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius sagte Baerbock am Mittwoch, die Strategie werde die Botschaft vermitteln, „dass wir gemeinsam mit allen Partnern dieser Welt, mit allen Ländern dieser Welt in Frieden und Freiheit leben wollen – aber dass wir“ „Bist nicht gleichzeitig naiv.“

Spannungen innerhalb der Koalition

Innerhalb der Regierungskoalition in Berlin gibt es Unstimmigkeiten über das Vorgehen gegenüber China.

In ihrem Koalitionsvertrag von 2021 waren sich die drei Parteien einig, dass eine Strategie notwendig sei, „um unsere Werte und Interessen in der systemischen Rivalität mit China verwirklichen zu können“.

Bearbocks Grüne Partei befürwortet einen härteren Kurs gegenüber Peking als die Sozialdemokraten von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Zuletzt war der Zwist deutlich geworden, nachdem Scholz trotz der Einwände der Grünen den Verkauf einer Teilbeteiligung an einem Containerterminal im Hamburger Hafen an einen chinesischen Staatskonzern durchgesetzt hatte.

rc/sms (dpa, AFP, Reuters)

