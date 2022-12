Kiew sei nicht verpflichtet, den Konflikt auf das eigene Territorium zu beschränken, sagt die Regierung in Berlin

Während sich die USA vom Drohnenangriff der Ukraine auf zwei Luftwaffenstützpunkte Hunderte Kilometer innerhalb Russlands distanzierten, sagte der Sprecher der Bundesregierung am Mittwoch, Kiew müsse seine Kriegsanstrengungen nicht auf ukrainisches Territorium beschränken.

„Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta.“ Das sagte Steffen Hebestreit vor Journalisten, als er gebeten wurde, Berichte über Explosionen auf russischen Flugplätzen zu kommentieren. „Die Ukraine ist nicht verpflichtet, die Verteidigungsbemühungen auf ihr eigenes Territorium zu beschränken.“

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden am Montagmorgen zwei strategische Bomberstützpunkte in den Regionen Rjasan und Saratow von Drohnen angegriffen. Drei Servicemitglieder wurden getötet und mehrere weitere verletzt, während zwei Flugzeuge leichten Schaden erlitten. Der Angriff störte den geplanten Schlag gegen die ukrainische Militärlogistik später am Tag nicht.

Der Angriff erfolgte am selben Tag wie die Enthüllungen, dass die USA HIMARS-Raketenwerfer so modifiziert hatten, dass die Ukraine sie nicht für Langstreckenraketen verwenden konnte, angeblich weil das Weiße Haus eine Eskalation mit dem Kreml vermeiden wollte.









US-Außenminister Antony Blinken sagte Reportern am Dienstag, dass Washington dies getan habe „die Ukrainer weder ermutigt noch befähigt, innerhalb Russlands zu streiken“, sondern versorgte sie stattdessen mit „die Ausrüstung, die sie brauchen, um sich zu verteidigen.“

Moskau hat die USA und die NATO wiederholt davor gewarnt, dass die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine Gefahr läuft, die russische zu überqueren „rote Linien,“ und direkt in den Konflikt einzubeziehen. Washington und seine Verbündeten bestehen darauf, dass sie sich nicht an den Feindseligkeiten beteiligen, bewaffnen aber weiterhin Kiew.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat zugesagt, viel mehr in sein Militär zu investieren, damit Berlin werden kann „der Garant der europäischen Sicherheit, den unsere Verbündeten von uns erwarten, ein Brückenbauer innerhalb der Europäischen Union.“ Deutsche Medien haben jedoch darauf hingewiesen, dass es bis 2026 dauern wird, um das von der NATO vorgegebene Ziel zu erreichen, 2 % des BIP für die Streitkräfte auszugeben.