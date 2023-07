Rio de Janeiro/Mexiko-Stadt (dpa) – Das Wetter, das Essen, die Sprache: Das sind die Dinge, mit denen sich Herbert Otoniel Pérez Victoriano aus Mexiko zunächst nicht so leicht arrangieren konnte, als er aus einem indigenen Dorf nach Deutschland kam im sonnigen Oaxaca. Victoriano ist ein Krankenpfleger, der seit mehr als vier Jahren auf der Beatmungsstation der Charité in Berlin mit den Schwerpunkten Infektiologie und Pneumologie arbeitet – einer von Hunderten mexikanischen Krankenpflegern, die nach Deutschland gekommen sind, um dort zu arbeiten.

Vor vier Jahren hatte der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland Rekrutierungsbemühungen in Mexiko initiiert. Der aktuelle Arbeitsminister Hubertus Heil reiste aus demselben Grund nach Lateinamerika – nämlich nach Brasilien.

Anfang Juni besuchte Heil ein Ausbildungszentrum der Katholischen Universität Brasília (UCB) in dem südamerikanischen Land und unterzeichnete dort mit seinem brasilianischen Kollegen Luiz Marinho eine Absichtserklärung zur „fairen Einwanderung“. Ziel ist es, Strukturen zu vereinfachen, um den Austausch von Fachkräften zu fördern. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) sieht Potenzial für die Einstellung von bis zu 700 Pflegekräften pro Jahr.

Laut Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), sollte Deutschland trotz aller Bemühungen vor allem eines unterlassen: die Abwerbung von Fachkräften aus anderen Ländern, die vor den gleichen demografischen Herausforderungen stehen . Zum Rekrutierungsprogramm Triple Win sagt Björn Gruber von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): „Bundesagentur für Arbeit und GIZ stellen Pflegekräfte nur dann ein, wenn sich die Regierungspartner in den Herkunftsländern unter Berücksichtigung der.“ Arbeitsmarktsituation im eigenen Land.“ Nach Angaben des Berufsverbands Confen gibt es in Brasilien rund 2,5 Millionen Pflegekräfte. Die Arbeitslosenquote in der Branche lag 2021 bei über zehn Prozent.

Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage im Bundestag vom vergangenen Jahr waren Ende 2021 236.000 ausländische Pflegekräfte in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Statistiken zeigen, dass der Großteil der ausländischen Pflegekräfte aus Europa stammt. Im selben Jahr kamen 2.109 Pflegekräfte aus Brasilien und 652 aus Mexiko nach Deutschland.