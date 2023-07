Der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer, der das Amt während der Anschläge vom 11. September 2001 auf die USA und der kurz darauf folgenden Invasion in Afghanistan innehatte, sagte bei einer parlamentarischen Untersuchung am Montag in Berlin, dass er der Meinung sei, dass die damalige Regierung keine Macht habe Es gibt keine andere Wahl, als sich an der Mission zum Sturz der Taliban-Regierung zu beteiligen.

„Wenn wir Nein gesagt hätten, hätten wir die Sicherheitsarchitektur Deutschlands völlig zerstört und zerschlagen“, sagte Fischer in der Untersuchung mit dem Titel „Lehren aus Afghanistan“.

Fischer war einer von vier hochrangigen Regierungsbeamten aus der gesamten zwei Jahrzehnte dauernden Intervention, die am Montag im Bundestag über die Untersuchung informierten.

Die drei Politiker versuchten trotz des unglücklichen Endes beim Abzug der westlichen Truppen im Jahr 2021, eine weitgehend positive Stimmung zu machen, doch der ehemalige Geheimdienstchef im Gremium äußerte sich kritischer zu seinen Erinnerungen.

Gerhard Schindler, Thomas de Maiziere, Heidemarie Wieczorek-Zeul und Joschka Fischer (in dieser Reihenfolge von links nach rechts) standen der Afghanistan-Mission in den beiden Jahrzehnten als Teil verschiedener deutscher Regierungen nahe; alle erschienen am Montag zur Untersuchung Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture Alliance

Was sagte Fischer zu der Entscheidung, einzugreifen?

Fischer sagte, es sei schon sehr früh klar gewesen, dass Deutschland seinen Bündnisverpflichtungen nachkommen und teilnehmen werde, da die USA sich zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte des Bündnisses auf die gegenseitige Verteidigungsklausel nach Artikel 5 der NATO berufen hätten.

„Wenn wir nicht mitgegangen wären, hätten wir im Bündnis einen enormen Preis gezahlt“, sagte Fischer.

Diesen Preis nicht ernst zu nehmen, „wäre meiner Meinung nach ein Spiel mit der Existenzberechtigung unseres Landes und allem, was seit 1949 erreicht wurde“, sagte Fischer.

Fischer war ein Vorsitzender der Grünen Partei mit einer pazifistischen Erfolgsbilanz, der sich als Außenminister in einer Koalitionsregierung aufgrund geopolitischer Ereignisse zunächst für militärische Interventionen zunächst im Kosovo und dann in Afghanistan einsetzen musste. Die heutige Außenministerin Annalena Baerbock steht angesichts der russischen Invasion in der Ukraine vor ähnlichen Herausforderungen. Bild: Tim_Brakemeier/dpa/picture Alliance

Afghanistan als erstes Testgelände der Bundeswehr?

Deutschland wurde zum zweitgrößten Truppensteller der Mission in Afghanistan, weit hinter den USA, mit zeitweise bis zu 5.000 Soldaten im Land während des 20-jährigen Einsatzes. Es ist der mit Abstand längste und größte Auslandseinsatz der Bundeswehr seit dem Zweiten Weltkrieg.

Thomas de Maizière, später Verteidigungsminister unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, sagte am Montag gegenüber der Untersuchungskommission, Afghanistan sei eine „bittere, aber wichtige Erfahrung“ für die Bundeswehr gewesen.

Er sagte, die Mission habe einen großen Einfluss auf das Image des deutschen Militärs bei den Verbündeten gehabt und Deutschland habe sich „Respekt als Sicherheitsmacht verdient“, den es zuvor in der NATO nicht gehabt habe.

Deutschlands traumatisierte Afghanistan-Veteranen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Heidemarie Wieczorek-Zeul, eine Sozialdemokratin, die ab 1998 in drei aufeinanderfolgenden Koalitionsregierungen Entwicklungsministerin war, sagte, dass die Intervention nicht zuletzt das Leben vieler Frauen und Mädchen über eine Generation hinweg verbessert habe.

„Es war nicht umsonst“, sagte sie. Sie sagte, die Menschen hätten 20 Jahre lang ein ganz anderes Leben geführt, und viele von ihnen würden immer noch versuchen, an einigen dieser Veränderungen unter der erneuten Taliban-Herrschaft festzuhalten.

Fischer: Afghanistan war das „erste Opfer des Irak-Krieges“

Fischer war von 1998 bis 2005 Außenminister und Teil der ersten deutschen Koalitionsregierung mit den Grünen als Juniorpartner.

Die afghanische Intervention und davor die NATO-Intervention im Kosovo waren bei der historisch pazifistischen, atomwaffenfeindlichen und studentischen Basis der Grünen unpopulär – und doch waren sie die beiden wichtigsten außenpolitischen Entwicklungen, mit denen Fischer in seiner ersten Amtszeit zu kämpfen hatte.

Allerdings haben Fischer und Deutschland, ebenso wie Frankreich und mehrere andere NATO-Mitglieder, zwei Jahre später aufgehört, sich der US-geführten Invasion im Irak anzuschließen.

Fischer, ein scharfer Kritiker dieses Krieges, berief sich am Montag darauf, als andere Diskussionsteilnehmer – wie der frühere Chef des Auslandsgeheimdienstes Gerhard Schindler – vorwarfen, der Westen sei schlecht ausgerüstet und ohne wirklichen Plan in Afghanistan einmarschiert.

Fischer sagte, er habe zuvor gesagt und sei immer noch davon überzeugt, dass Afghanistan „das erste Opfer des Irak-Krieges“ sei, und argumentierte, dass die Verlagerung des Fokus der Bush-Regierung auf Saddam Hussein und Bagdad bald begann, die Operation in Afghanistan zu beeinträchtigen.

Auf die Frage, was er auf die aktuelle Situation in Afghanistan zurückführe, wo die Taliban wenige Tage nach dem Abzug der Nato-Streitkräfte aus dem Land wieder an der Macht seien, verwies Fischer vor allem auf den „überstürzten, überhasteten Abzug“.

Wieczorek-Zeul sagte, die Intervention habe das Leben vieler Mädchen und Frauen in Afghanistan seit einer Generation drastisch verbessert, auch wenn diese Fortschritte nicht erneut gefährdet seien Bild: Olaf Schuelke/IMAGO

Nur der Opiumhandel lief wieder: Ex-Spionagechef

Es war der ehemalige Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND, Gerhard Schindler, der bei der Anhörung am Montag den deutlichsten kritischen Ton anschlug.

Er sagte, dass er während seiner Amtszeit von 2011 bis 2016 bereits ein Land „im Niedergang“ erlebt habe. Er sprach von sicheren „grünen Zonen“, die immer kleiner würden, und unsicheren „roten Zonen“, die auf den Karten immer größer würden, und sagte, der BND habe rund 19 Anschläge auf Bundeswehrtruppen vereitelt.

„Meiner Erinnerung nach war alles schlecht“, sagte Schindler und sagte, nur die Opiumproduktion habe sich richtig erholt, was das Land nur noch gefährlicher mache.

Er warf Berlin vor, es habe nicht über eine Ausstiegsstrategie nachgedacht, obwohl sich das Scheitern der Mission abzeichnete.

„Der hin und wieder erwähnte Notfallplan – wann immer die Amerikaner gehen, gehen auch wir – war, um es milde auszudrücken, eigentlich keine Exit-Strategie“, sagte Schindler.

De Maiziere, ein Zeitgenosse Schindlers, reagierte selbst kritisch und sagte, Deutschland hätte sich praktisch nicht alleine aus Afghanistan zurückziehen können.

Er sagte, es sei nicht die Aufgabe der Regierung, „die BND-Warnungen in die Politik umzusetzen“, und sagte Schindler, der BND sei nicht „für die Außen- und Sicherheitspolitik zuständig“.

Fischer versuchte unterdessen einen etwas versöhnlicheren Ansatz und bestritt immer noch, dass die Idee, überhaupt zu gehen, ein Fehler gewesen sei. Doch er räumte Schindler Recht ein, dass die Nato-Mächte nicht mit einer „Kiste voller Kompetenzen“ nach Afghanistan aufgebrochen seien, wie er es ausdrückte, weder militärisch noch diplomatisch noch entwicklungspolitisch.

Er nannte den Eingriff „einen Sprung ins kalte Wasser“.

msh/lo (dpa, epd)