Deutschland „indirekt“ in Ukraine-Konflikt verwickelt – Verteidigungsminister — RT World News

Die Bundeswehr müsse sich auf eine „neue Situation“ „anpassen“, sagte Boris Pistorius

Deutschland ist in den anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zwar nur verwickelt „indirekt,“ Das gab der neue Verteidigungsminister der Nation, Boris Pistorius, am Mittwoch zu. Die Feindseligkeiten stellen a „große Herausforderung“ für die Bundeswehr, die Bundeswehr, sagte er und fügte hinzu, dass er es sei „sehr bewußt“ der Verantwortung, die er unter diesen Umständen übernehmen muss.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Pistorius nach dem Rücktritt seiner Vorgängerin Christine Lambrecht am Montag zum Verteidigungsminister ernannt. Der ehemalige Innenminister des deutschen Bundeslandes Niedersachsen wird das Amt am Donnerstag offiziell übernehmen.

„Das Verteidigungsministerium ist schon in… Friedenszeiten eine große Herausforderung“ Das sagte Pistorius vor Journalisten in Hannover und verwies auf seinen neuen Job. Diese Herausforderung wird noch größer „in Zeiten, in denen … die Bundesrepublik Deutschland mittelbar in einen Krieg verwickelt ist“, er fügte hinzu.

Der Politiker fügte dann hinzu, dass er es sei „natürlich der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe bewusst“ das Verteidigungsministerium durch solche Zeiten zu führen. „Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen“ die im Zusammenhang mit Russlands Militärfeldzug in der Ukraine auftauchten, fügte er hinzu.









Pistorius hat nicht verraten, welche genauen Maßnahmen er zu ergreifen gedenkt. Seine Ernennung erfolgt jedoch, da der Druck auf Berlin wegen der möglichen Lieferung moderner in Deutschland hergestellter Leopard-2-Panzer nach Kiew zunimmt. Polen und Finnland hatten zuvor erwogen, solche Panzer aus ihren eigenen Beständen in die Ukraine zu schicken. Eine solche Lieferung bedarf jedoch zunächst der Zustimmung Berlins, und Deutschland hat bislang jegliche entsprechende offizielle Anfrage verweigert.

Auch einige Funktionäre in Deutschland erwarten, dass Pistorius entschiedener sein wird als sein Vorgänger. Immer wieder wurde Lambrecht für ihre Zurückhaltung kritisiert, schwerere Waffen nach Kiew zu schicken.

Am Dienstag sagte der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck gegenüber Bloomberg Television, er sei dafür, den Versand von in Deutschland hergestellten Panzern in die Ukraine sowohl aus dem Inland als auch aus anderen europäischen Ländern zu genehmigen. Er deutete auch an, dass dies die erste Aufgabe von Pistorius in seiner neuen Position sein könnte.