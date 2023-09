In den neun Jahren, seit Philipp Lahm das letzte seiner 113 Länderspiele bestritt und in Brasilien die Weltmeisterschaft gewann, kam Deutschland bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften nicht über die erste Runde hinaus.

Da Lahms Deutschland-Generation die internationale Bühne weitgehend verlassen hat und eine Heim-Europameisterschaft in Sicht ist, hat ihr ehemaliger Kapitän die Führungsqualitäten der aktuellen Spielergeneration in Frage gestellt und glaubt, dass es für die Mannschaft von Hansi Flick noch nicht zu spät ist, einen „starken Kern“ aufzubauen “ und ein erfolgreiches Turnier im Jahr 2024 haben.

„Ich weiß derzeit nicht, wer die Verantwortung trägt. Wer ist das Gesicht der Mannschaft? Ende Juli.

„Jede erfolgreiche deutsche Mannschaft hatte einen Kern, der jetzt noch geformt werden muss. Da ist noch genug Zeit.“

Lahm, Deutschlands Spieler mit den siebtmeisten Einsätzen, ist der letzte Kapitän, der einen Pokal für die Mannschaft in die Höhe stemmen konnte. Bild: VI Images/IMAGO

Dennoch bleibt Flick nicht mehr viel Zeit. Die Männer-Europameisterschaft beginnt im Juni 2024 in Deutschland und da nur noch wenige Freundschaftsspiele übrig sind, herrscht jetzt ein Gefühl der Dringlichkeit, das auch Lahm spürt.

„Die bevorstehenden Länderspielpausen müssen nun genutzt werden, um diesen Kern und das Gesicht dieser Mannschaft zu formen“, erklärte er gegenüber der DW. „Ich denke, für die Fans ist es unglaublich wichtig, dass sie wissen, wer die Mannschaft ist. Ich denke, dass es für die Fans und innerhalb der Mannschaft wichtig ist, dass dies glasklar klargestellt wird.“

Lahm sagt der DW, dass die aktuelle deutsche Mannschaft „vom Weg abgekommen“ sei Bild: Killian Bayer /DW

„Wir haben uns verirrt“

Doch das Bild bleibt düster, sowohl was die Kaderauswahl als auch die Ergebnisse betrifft. Vor der letzten Runde der Freundschaftsspiele hatte Flick von der Notwendigkeit gesprochen, die Fans zu „begeistern“ und sie vor dem Turnier im Jahr 2024 auf ihre Seite zu ziehen. Doch im Juni gelang es der Mannschaft nicht, mit einem Unentschieden gegen die Ukraine zu begeistern, gefolgt von Niederlagen gegen die Ukraine Polen und Kolumbien.

Es sind drastische Veränderungen erforderlich, und Lahm geht sogar so weit, zu behaupten, Deutschland müsse sich mit den Grundlagen befassen.

„Ich denke, was in den letzten Jahren versäumt wurde, ist die Fokussierung auf das Wesentliche, nur auf den Fußball“, sagte der 39-Jährige am Sitz seiner Stiftung in München. „Das bedeutet, vorne Tore zu schießen und hinten zu verteidigen. Wir haben uns auf alle möglichen Dinge rund um das Spiel konzentriert, aber nicht auf das Wichtigste, worum es beim Fußball geht. Wir haben uns ein wenig verirrt und müssen spielen.“ jetzt aufholen.“

Nicht annähernd die Elite, keine Führung

Nach drei aufeinanderfolgenden Enttäuschungen bei großen Turnieren ist Deutschland aus der Fußballelite herausgerutscht. Die Zeit ist jetzt nicht auf ihrer Seite und das Team schreit nach aktuellen Spielern, die das Schiff stabilisieren, wie es Lahm seinerzeit getan hat.

Nachdem Kapitän Manuel Neuer seit einem Skiunfall im Januar ausfiel, hat Joshua Kimmich die Armbinde übernommen, eine Erinnerung an die Zeit, als Lahm selbst sie dem verletzten Michael Ballack abnahm und der Mannschaft ein neues Gesicht gab. Nach zwei aufeinanderfolgenden dritten Plätzen bei den Weltmeisterschaften 2006 und 2010 führte er Deutschland 2014 zu einem illustren Titel.

Lahm galt oft als ruhigerer Kapitän und nicht als lautstarker und aggressiver Anführer im Sinne von Lothar Matthäus, Oliver Kahn, Franz Beckenbauer oder seinem Vorgänger Ballack.

Der aktuellen deutschen Mannschaft mangele es an Führungsspielern, sagt Lahm. Bild: Meusel/Beautiful Sports/IMAGO

„Mein Führungsstil war immer auf Augenhöhe und leistungsorientiert“, erklärte Lahm. „Ich habe versucht, ein Vorbild für alle meine Teamkollegen zu sein, auch für die Fans. Außerdem eine klare Meinung, Analyse und Forderungen abgeben. Ich halte es für entscheidend, dass jeder seine Rolle in der Mannschaft versteht, sie akzeptiert und ausfüllt, um sie nicht zu gefährden.“ den Erfolg der Mannschaft, sondern ihn positiv zu gestalten.“

In den letzten Spielen waren herausragende Leistungen und starke Charaktere selten zu sehen. Der charismatische Nachwuchsstürmer Niclas Füllkrug ist vielleicht der einzige Lichtblick in einem ansonsten wenig inspirierenden Kader. Da die anderen Spieler entweder nicht überzeugend, ungenutzt oder inkonstant waren, wirkte Deutschland unzusammenhängend und verloren – aber Lahm ist trotz der Flaute optimistisch.

„Ich glaube, wir haben die Qualität in unserem Kader“, betonte er. „Wir haben gute Spieler, die erfahren genug sind, um erfolgreichen Fußball zu spielen.“

„Dann gibt es da noch das Beispiel von Marokko, wo bei der letzten Weltmeisterschaft nur wenige Monate zuvor ein neuer Trainer kam und eine Einheit bildete. Oder Argentinien und Kroatien. Ich glaube nicht, dass sie einen besseren Kader hatten als wir, aber sie waren sehr.“ erfolgreich“, sagt Lahm. „Es geht darum, ein Kollektiv zu sein, und das muss man bilden. Ich habe die Hoffnung, dass wir das in der kurzen verbleibenden Zeit erreichen können.“

Deutschlands letztes Heimturnier der Männer, die Weltmeisterschaft 2006, löste große öffentliche Unterstützung aus. Bild: AP

Deutschland kann auf den Geist von 2006 zurückgreifen

Als Turnierdirektor der EURO 2024 und Schlüsselfigur mehrerer deutscher WM-Kampagnen, darunter der Heim-Weltmeisterschaft 2006, weiß Lahm, wie viel Einfluss die Gastgeberrolle über Erfolg oder Misserfolg einer Mannschaft haben kann.

„Wir werden nicht zu den Favoriten gehören, weil wir bei den letzten beiden Weltmeisterschaften in der Gruppenphase und dazwischen im Achtelfinale der EM ausgeschieden sind“, gab er zu.

„Bei unserer Heim-WM 2006 hat man gesehen, dass wir nicht die drittbeste Mannschaft waren, aber die Mannschaft hat sich mit der anstehenden Aufgabe identifiziert. Das haben auch die Leute gespürt und das kann bei einem Turnier für gegenseitige Begeisterung sorgen.“

„Das hatten wir vom ersten Spiel 2006 gegen Costa Rica hier in München, aber vor allem im nächsten Spiel gegen Polen, wo wir gleich am Ende in Dortmund den 1:0-Siegtreffer erzielten. Ich denke, dass Deutschland dort eine Einheit geworden ist, denke ich.“ Ja, jetzt können wir weit kommen.‘ Dieses Gefühl darf man nicht unterschätzen. Das ist der große Vorteil eines Heimturniers.“

Der Hype könnte eintreten, sobald Deutschland am 14. Juni 2024 den Startschuss gibt. Doch bis dahin trifft Hansi Flick auf frustrierte Fans und verwirrte Experten, die Lebenszeichen und Tatendrang fordern. Wenn die Frustration zunimmt, wird selbst der Hype um ein Heimturnier nicht ausreichen, um ein weiteres vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern.

Herausgegeben von James Thorogood