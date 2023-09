Frank-Walter Steinmeier versteht den Hilferuf Italiens angesichts des jüngsten Zustroms, sagt aber, dass Berlin selbst vor ähnlichen Problemen stehe

Deutschland könne keine Migranten mehr aufnehmen, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er drückte sein Mitgefühl für Italien aus, das von einem neuen Zustrom an Flüchtlingen überwältigt wurde, und fügte hinzu, dass ein wirksamer EU-weiter Umverteilungsmechanismus geschaffen werden müsse, um das Problem anzugehen.

Am Mittwoch interviewte die italienische Zeitung Corriere della Sera Steinmeier, kurz nachdem er zu einem offiziellen Besuch im Land angekommen war. Zu den diskutierten Themen gehörte der jüngste Anstieg der Einwanderung und seine Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Berlin und Rom.

Der deutsche Bundespräsident argumentierte zunächst, dass Italien die Krise nicht allein bewältigen dürfe, und lobte das Land für „Wir haben in den letzten Jahren so viel humanitäre Verantwortung gegenüber den Flüchtlingen gezeigt, die aus dem Mittelmeer kamen.”

Er fügte hinzu, dass er „nehmen die Hilfeanfragen aus italienischen Städten sehr ernst,“, fügte jedoch hinzu, dass es den deutschen Städten in dieser Hinsicht nicht besser geht, da beide Nationen „schwere Lasten zu tragen.”









„Deutschland ist wie Italien an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit,“, erklärte Steinmeier unter Berufung auf „starke Einwanderung aus den Ostgrenzen, aus Syrien, Afghanistan,“ sowie die Ankunft von „über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine.Er sagte, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres hätten 162.000 Menschen in Deutschland Asyl beantragt.

Der Bundespräsident forderte „gerechte Verteilung in Europa” durch die Schaffung eines „permanenter Solidaritätsmechanismus,” sowie stärkere Kontrollen an den EU-Außengrenzen.

Letzte Woche berichtete die deutsche Zeitung „Die Welt“ unter Berufung auf Vertreter des Innenministeriums, dass Berlin Ende letzten Monats die Aufnahme von über Italien ankommenden Migranten vorübergehend ausgesetzt habe.

Das Medienunternehmen zitierte Beamte, die erklärten, dass „freiwilliger Solidaritätsmechanismus„war auf Eis gelegt worden, weil Italien sich konsequent geweigert hatte, die Dublin-Verordnung einzuhalten. Darin ist festgelegt, dass der Antrag eines Asylbewerbers von dem ersten teilnehmenden Land bearbeitet werden soll, in dem er ankommt.

Laut Die Welt teilte Rom im Dezember anderen EU-Mitgliedstaaten mit, dass es „für einen begrenzten Zeitraum„Migranten werden nach Italien zurückgeschickt, weil“plötzlich auftretende technische„Probleme im Zusammenhang mit der Aufnahmekapazität des Landes.“ Diese Aussetzung sei seitdem in Kraft geblieben, hieß es in der Medienagentur.

Das italienische Innenministerium berichtete bereits im August, dass seit Jahresbeginn rund 89.158 illegale Migranten das Mittelmeer erfolgreich überquert hätten – ein Anstieg von 115 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022.