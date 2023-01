Deutschland hat der Ukraine Schützenpanzer zugesagt

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), erhöht den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Debatte um mögliche Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine. Deutschland müsse endlich die Ausfuhrgenehmigung für die Lieferung des Leopard 2 erteilen, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). „Die Kanzlerin sollte angesichts des Dramas in der Ukraine über ihren Schatten springen.“

Der Hintergrund

Polen hat am Mittwoch vereinbart, gemeinsam mit Verbündeten Leopard-2-Kampfpanzer für ein Unternehmen an die Ukraine zu übergeben. Laut einem polnischen Militärexperten bedeutet dies 14 Kampfpanzer. Deutschland spielt in der Debatte eine Schlüsselrolle, weil die Panzer in Deutschland entwickelt wurden. Die Weitergabe von Rüstungsgütern aus deutscher Produktion an Dritte muss grundsätzlich genehmigt werden.

Der polnische Botschafter in Berlin, Dariusz Pawlos, versprach, Polen werde einen noch größeren Lieferumfang unterstützen. „Polen wird die Schaffung größerer Militäreinheiten fordern, die für die Verteidigung der Ukraine von militärischer Bedeutung sein werden“, sagte der Diplomat den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Eine solche Formation, ausgestattet mit professioneller Ausrüstung, wird in der Lage sein, eine ernsthafte Blockade gegen die russische Aggression gegen die Ukraine zu errichten.“

Strack-Zimmermann sagte, der polnische Vormarsch sehe sehr nach einem Wahlkampf aus, in dem sich Deutschland nur allzu gerne präsentieren lasse. „Auf die eine oder andere Weise sollten wir heute mit der Ausbildung auf dem Leopard 2 beginnen, parallel zur Ausbildung ukrainischer Soldaten auf dem Schützenpanzer Marder.“ Sonst verlierst du wertvolle Zeit.

Deutschland hat der Ukraine bisher die schwächeren Schützenpanzer vom Typ Marder zugesagt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bestätigte am Donnerstag, dass eine Kampfpanzerlieferung derzeit nicht auf der Tagesordnung stehe. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schloss die Lieferung deutscher Kampfpanzer in die Ukraine nicht grundsätzlich aus. „Es gibt keine roten Linien.“ Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte, Deutschland dürfe anderen Ländern bei Entscheidungen zur Unterstützung der Ukraine nicht im Wege stehen, unabhängig von der Entscheidung, über eine Lieferung von Leopard-2-Panzern durch Polen an die Ukraine auf Deutschland zu treffen.

Weitere Meinungen

CDU-Außenexperte Norbert Röttgen sagte gestern in der ZDF-Sendung „maybrit illner“: „Wenn wir der Ukraine nicht das geben, was möglich und nötig ist, dann gibt es ein langanhaltendes Blutbad.“ Das wird schrecklich. „Wir werden auch keinen Weg zum Frieden finden, wenn die Ukraine nicht in die Lage versetzt wird, militärisch erfolgreich zu sein. Dann wird es keine politische Lösung geben.“ Sie stehen nun vor der Alternative „so lassen oder die Ukraine so unterstützen, dass Politik möglich wird“.

Am kommenden Freitag treffen sich die Verteidigungsminister der Westalliierten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz, um über weitere Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet zu beraten. Es sei „nicht sehr wahrscheinlich“, dass sich die Bundesregierung bis dahin für die Lieferung von Kampfpanzern entscheide, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch.

Für den Präsidenten des Reserveverbandes der Bundeswehr, Patrick Sensburg, ist die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine nur eine Frage der Zeit. „Ich gehe fest davon aus, dass Deutschland der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern zustimmen wird. Die Frage ist nur, wann die Entscheidung fällt“, sagte er der Rheinischen Post (Freitag). „Ich bin dafür, möglichst viele Leopard-Kampfpanzer aus Beständen der Bundeswehr in die Ukraine zu liefern.“ Im Gegenzug muss die Bundeswehr mit deutlich moderneren Kampfpanzern ausgestattet werden.