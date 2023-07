Während sich Russlands Krieg in der Ukraine hinzieht, befindet sich Deutschland in einer weiteren politischen Zwickmühle. Im Gegensatz zu anderen Waffenexporten in die Ukraine, bei denen es lediglich um die Feuerkraft ging, handelt es sich bei der Lieferung von Streumunition durch die USA an die Ukraine um eine Grundsatzfrage.

Deutschland ist einer von mehr als 100 Staaten, die dem Übereinkommen über Streumunition von 2008 beigetreten sind, das „jeden Einsatz, jede Herstellung, jeden Transfer und jede Lagerung“ dieser Waffen verbietet.

Auch andere NATO-Mitglieder, die diese Konvention unterzeichnet haben, haben sich von der Entscheidung der USA distanziert. Viele Menschenrechts- und Rüstungskontrollgruppen betrachten Streumunition als Verstoß gegen das Völkerrecht. Sie können Hunderte von Bomblets enthalten, die wie eine Schrotflinte explosive Splitter über ein weites Gebiet verspritzen. Dadurch können sie eine Konzentration feindlicher Streitkräfte effektiv ausschalten, stellen aber auch eine besondere Bedrohung für die Zivilbevölkerung dar.

Streubomben sind unpräzise, ​​und was beim Aufprall nicht explodiert, kann jahrelang herumliegen und Menschen, darunter auch Kinder, die ihnen begegnen, verstümmeln oder töten. Manche Streubomben haben eine Blindgängerquote von bis zu 40 %, was bedeutet, dass eine große Anzahl von Streubomben über Jahre hinweg gefährlich bleibt.

Prinzipieller Spielraum

Deutsche Beamte können das Thema weitgehend umgehen und die US-Lieferung als „souveräne Entscheidung der Vereinigten Staaten“ bezeichnen, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag bei einer Pressekonferenz mit seinem australischen Amtskollegen in Berlin tat.

Angesichts seiner führenden Rolle im Bündnis, die Ukraine „so lange wie nötig“ zu bewaffnen, wie Außenministerin Annalena Baerbock sagte, kann Deutschland jedoch nicht völlig schweigen, wenn sein größerer Verbündeter jenseits des Atlantiks eine Waffe liefern will, die es nachweislich ablehnt .

„Die Ukraine befindet sich in einer Ausnahmesituation und braucht dringend Munition“, sagte der SPD-Abgeordnete Michael Roth dem WDR.

Die SPD war historisch gesehen eine Antikriegspartei, und Roth sagte, er hoffe, dass Streumunition wenig Beachtung finden werde. Um sich stattdessen auf einzelne Projektile zu verlassen, ist jedoch ein enormer Schub bei deren Herstellung erforderlich. Nach Schätzungen des Weißen Hauses feuert die Ukraine täglich Tausende Schüsse ab.

Deutschland, einer der größten Waffenexporteure der Welt, könnte viele der Kugeln und Granaten liefern, die die Ukraine benötigt, aber es ist ihm nicht gelungen, die Produktion hochzufahren. Eine Streubombe besteht im Wesentlichen aus vielen Granaten in einer und dient als tödliche Überbrückungsmaßnahme, um diesen Bedarf zu decken.

Diese „Produktionsmängel“ hinderten Deutschland daran, die US-Entscheidung zu kritisieren, sagte Jürgen Hardt, ein Abgeordneter der oppositionellen Christdemokraten (CDU). „Es wäre ziemlich reich von uns, wenn wir jetzt sagen würden, dass Streumunition nicht eingesetzt werden darf“, sagte er dem NDR.

Während des NATO-Gipfels diese Woche in Vilnius, Litauen, kündigte Deutschland ein weiteres Waffenpaket für die Ukraine im Gesamtwert von 700 Millionen Euro (770 Millionen US-Dollar) an.

Die Außenministerin der Grünen, Annalena Baerbock, sagte, dass die Unterstützung der Ukraine im Einklang mit dem Völkerrecht stehen müsse Bild: Henry Nicholls/PA Wire/Picture Alliance

Unterstützung im Rahmen des Völkerrechts

Die Grünen, ein Juniorpartner in der SPD-geführten Koalitionsregierung, dürften den geringsten rhetorischen Handlungsspielraum haben. Die Partei hat ihre Wurzeln in der westdeutschen Friedensbewegung der 1970er und 1980er Jahre, ihre Spitzenfunktionäre waren jedoch die lautstärksten Befürworter einer Bewaffnung der Ukraine und einer Zusammenarbeit mit den USA.

Dennoch haben die Grünen frühere Forderungen der Ukraine nach Streubomben zurückgewiesen, und viele tun dies immer noch, indem sie sich gegen deren Einsatz mit der Begründung lehnen, dass die Konvention ihren Einsatz verbietet. „Es ist zu Recht verboten“, sagte der Grünen-Abgeordnete Anton Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur.

Dies spiegelt frühere Aussagen von Baerbock wider, einem ehemaligen Vorsitzenden der Grünen, der sagte, dass die Unterstützung der Ukraine im Einklang mit dem Völkerrecht stehen müsse.

Das hat die deutschen Pazifisten verärgert, die den Krieg in der Ukraine als eine eskalierende Spirale zwischen Russland und dem Westen betrachten und eine energischere Verurteilung verbotener Waffen durch ihre ehemaligen Antikriegsverbündeten in der Politik fordern.

„Von Russland begangene Verbrechen entbinden die Ukraine nicht von ihren internationalen Verpflichtungen“, sagte Jürgen Grässlin, Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, einer Antikriegsgruppe, in einer Erklärung.

Andere Waffe, gleiche Debatte

Die Ambivalenz vieler deutscher Politiker laufe einer Menge „Geschrei und Schreien“ gleich, sagt Jack Janes, Resident Senior Fellow beim German Marshall Fund, gegenüber der DW.

Letztlich kann Deutschland jedoch wenig tun und wird sich immer dem Vorgehen der USA anschließen. „Auf der einen Seite wird es heftige Moralisierungen geben“, sagte der langjährige Deutschland-Beobachter, „was ist gleichzeitig die Wirkung? Wie hilft es der anderen Seite des Ziels, die darin besteht, zu brechen.“ durch?“

Janes bezog sich auf die ukrainische Gegenoffensive, die bislang gegen eingegrabene russische Stellungen nur schleppend verlief. US-Beamte haben eingeräumt, dass die Entscheidung, Streumunition bereitzustellen, den ukrainischen Streitkräften Auftrieb geben soll.

Der Einsatz verbotener und umstrittener Waffen ist ein Grund für die Schwierigkeiten der Ukraine auf dem Schlachtfeld. Beide Seiten nutzen Minen, vor allem solche zur Tötung von Fußsoldaten, die auch durch internationale Verträge, die Deutschland unterzeichnet hat, verboten sind.

Atomwaffen, bewaffnete Drohnen und die Bewaffnung anderer gegen gemeinsame Feinde sind alles amerikanische Politikinstrumente, die deutschen Beamten seit Jahrzehnten ein mulmiges Gefühl bereiten. Streubomben sind die nächste Wiederholung einer alten Debatte.

„Es wird einfach eine dieser Diskussionen sein, bei denen die Leute in aller Stille zu dem Schluss kommen, dass sie sagen können: ‚Oh mein Gott, das ist schrecklich. Der Krieg ist schrecklich‘“, sagte Janes. „Und dann zurück zur Frage, wie man den Krieg gewinnt.“

Herausgegeben von Ben Knight

