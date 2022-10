Deutschland gezwungen, massive Aufrüstungspläne zu kürzen – Medien – RT World News

Das Land drosselt laut Handelsblatt seine Waffenkäufe wegen der hohen Inflation drastisch

Deutschland ist „massiv“ Die Reduzierung seiner Aufrüstungspläne, da die hohe Inflation und ein starker Dollar die Anschaffung der Ausrüstung für das Land zu teuer gemacht haben, sagten ungenannte Vertreter der Politik und der Verteidigungsindustrie gegenüber dem Handelsblatt.

Viele Projekte, insbesondere für die Marine und die Luftwaffe, müssten wahrscheinlich abgesagt werden, berichtete die Verkaufsstelle am Freitag.

Das Schicksal einer dritten Charge von K130-Korvetten steht nun auf dem Spiel, zusammen mit neuen Eurofighter-Jets für die elektronische Kriegsführung, Fregatten und selbstfahrenden Haubitzen, die bestellt werden sollten, um die von Berlin in die Ukraine geschickte Ausrüstung zu ersetzen, behaupteten die Quellen .

Auch die Stückzahl einer zweiten Charge von Puma-Schützenpanzern, deren Kosten Anfang dieses Jahres auf 304 Millionen Euro (299,8 Millionen Dollar) geschätzt wurden, werde wöchentlich reduziert, sagte ein namentlich nicht genannter Politiker der regierenden „Ampel“. “, sagte die Koalition der Zeitung.









„Da viele Projekte fünf bis sieben Jahre laufen, stellt Inflation in dieser Größenordnung ein ernsthaftes finanzielles Problem dar“, eine der Quellen erklärt. Die wirtschaftliche Lage in Europa war angespannt, da die Belastung durch die Covid-19-Pandemie durch die Folgen der von der EU gegen Moskau verhängten Sanktionen wegen seiner Militäroperation in der Ukraine und die anschließende Reduzierung der russischen Energieversorgung weiter verschärft wurde Block.

Berichten zufolge waren Waffenhersteller unzufrieden mit der Höhe eines 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds, der von der deutschen Regierung für Aufrüstungszwecke bereitgestellt wurde. „Um die Wünsche der Bundeswehr zu erfüllen, werden 200 Milliarden Euro benötigt“ sagte ein Manager einer Rüstungsfirma dem Handelsblatt.

Bei der Bekanntgabe der Investition im Juni versprach Bundeskanzler Olaf Scholz, dass sie dazu beitragen würde, das deutsche Militär in die USA zu verwandeln „größte konventionelle Armee“ unter den europäischen NATO-Mitgliedstaaten. Die Bundeswehr wäre dazu in der Lage „Jeden Quadratmeter verteidigen“ des Territoriums des US-geführten Militärblocks, betonte er.