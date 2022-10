Deutschland gewinnt dank Popp | gegen Frankreich Sport | DW

Man könnte es sich nach diesem Testspiel in Dresden leicht machen und nur eines betonen: Alexandra Popp. Wieder mal. Sie erzielte zwei Tore: Das 1:0 kurz vor der Pause war typisch: Ecke – Kopfball – Tor. Kurz nach dem Restart packte sie ihren zweiten mit Wucht über die Linie. Diese Führung reichte den Deutschen trotz eines Elfmeters von Viviane Asseyi zum 2:1 (1:0)-Sieg (85.). Kapitän Popp, Anführer, tragische EM-Heldin und in Dresden, als die deutsche Mannschaft nicht so gut abschnitt, die Lebensversicherung der Mannschaft. Das Ende der Geschichte.

Aber Fußball ist keine Sololeistung. Vor allem nicht gegen die starken Franzosen, die der deutschen Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit das Leben schwer machten, aber nichts Zählbares erreichten. Es war das „Spiel auf Augenhöhe mit viel Tempo und Energie“, das Bundestrainer Voss-Tecklenburg erwartet hatte.

Voss-Tecklenburg muss umsteigen

Für die Neuauflage des EM-Halbfinals musste sie ihr Team deutlich umstellen: Lina Magull fehlte wegen einer Corona-Infektion, Frankfurts Laura Freigang wegen einer Schulterverletzung, Frankreich-Profi Sara Däbritz hat ein Sprunggelenksproblem. Am meisten traf jedoch die Verletzung von Giulia Profit die Stimmung in der Mannschaft. Die 23-Jährige aus München hat sich im Training mit dem DFB-Team „wahrscheinlich“ erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Eine Verletzung, die häufig bei Fußballerinnen auftritt.

Kompetente Stürmerin in der Abwehr: Nicole Anyomi im DFB-Trikot

Der Bundestrainer machte aus der Not eine Tugend: Ein echter Showdown mit Frankreich sei „gut, um junge Spieler reinzuwerfen, die sonst keinen Spaß daran hätten, in der Champions League oder in der Nationalmannschaft zu spielen“, sagte Voss-Tecklenburg. Nicole Anyiomi ist so ein Fall. International ist der 20-Jährige bei Eintracht Frankfurt nicht im Einsatz und spielt dort auch vorne mit. In ihrer noch jungen Nationalmannschaftskarriere agiert sie hingegen als Verteidigerin und musste sich gegen Frankreich mit einem sechsfachen Champions-League-Sieger auseinandersetzen. Obwohl sie der schnellen Delphine Cascarino von Olympique Lyon nicht in jeder Szene folgen konnte, war sie mit robusten Zweikämpfen und guten Impulsen im Aufbauspiel eine der auffälligsten Spielerinnen in der Abwehr.

Lena Oberdorf spielte unauffällig. Aber das ist kein Manko, sondern ein Qualitätskriterium für die Position im defensiven Mittelfeld. Der 20-Jährige vom VfL Wolfsburg eroberte Bälle und schloss Räume, die Franzosen kamen kaum durch die Mitte. Auch die 26.000 Zuschauer erkannten den Wert der Unauffälligkeit: Bei ihrer Einwechslung bekam Oberdorf, der auch bei der EM starke Leistungen zeigte, Applaus vom Publikum.

Popp: „Tolle Kulisse in Dresden“

Verdient hatte es auch die Routinierin Svenja Huth, die eine Viertelstunde vor Schluss vom Feld ging. Der 31-Jährige war die Passstation in der deutschen Offensive und schlug auf der rechten Außenbahn Alarm. Ihre eigenen Schüsse gingen knapp daneben, aber ihre niedrige Hereingabe kurz nach der Pause war scharf und genau. Popp verwandelte zum 2:0 (48.).

Voss-Tecklenburg: „Ich hatte in manchen Szenen Glück.“

„Es hat richtig Spaß gemacht“, sagte Popp, der zweifach traf, nicht nur über diese Szene, sondern über das ganze Spiel, „wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und das vor vollem Haus. Es ist toll, vorne spielen zu können einer solchen Menge.“ In Dresden war zu spüren, dass sich die Dynamik der EM für die deutschen Fußballer tatsächlich fortzusetzen scheint. Weniger als ein Jahr vor der WM brauchen sie es vielleicht. Denn nach dem „verdienten Sieg“, wie der Bundestrainer zufrieden kommentierte, wartete ein noch härterer Gegner: Anfang November testeten Voss-Tecklenburg & Co. zweimal gegen die Weltmeister aus den USA.