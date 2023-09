Polnischen Medienberichten zufolge wurde über die polnischen Konsulate und einige externe Unternehmen in den betroffenen Ländern ein System zur Ausstellung von Schengen-Visa an Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika gegen Bestechung eingerichtet.

Angesichts wachsender Spannungen innerhalb der EU wegen Migration rief die deutsche Innenministerin Nancy Faeser am Dienstag ihren polnischen Amtskollegen Mariusz Kaminski an und ihr Ministerium bat den Warschauer Gesandten in Berlin, zu diesem Thema zu erscheinen, sagten Beamte.

Bei den Gesprächen forderte Berlin von Warschau eine „schnelle und vollständige“ Bereitstellung Aufklärung“ der „schwerwiegenden“ Vorwürfe.

Die Europäische Kommission gab Warschau am Mittwoch zwei Wochen Zeit, um „Klarstellungen“ zu den Vorwürfen zu liefern, und bezeichnete die Berichte als „sehr besorgniserregend“.

Berlins Nachfrage löste bei Kaminski eine verärgerte Reaktion aus, der die „absurden“ Behauptungen über das Ausmaß der Affäre zurückwies.

„Leider hat sich die deutsche Presse dem völlig absurden Narrativ der Opposition über das Ausmaß dessen, womit wir es zu tun hatten, angenommen“, sagte Kaminski dem polnischen Radio Zet.

„Ich habe gestern mit dem deutschen Innenminister gesprochen … Ich habe das tatsächliche Ausmaß erläutert.“

Die Behörden in Warschau gehen davon aus, dass es sich bei dem Plan möglicherweise um mehrere Hundert polnische Arbeitsvisa handelte, während die polnische Opposition angibt, dass die tatsächliche Zahl bei rund 250.000 liegen könnte.

„Der größte Skandal des Jahrhunderts“

Der polnische Geheimdienst teilte letzte Woche mit, dass in dem Skandal im Vorfeld der Wahlen am 15. Oktober, bei denen die Regierungspartei mit einer einwanderungsfeindlichen Plattform antritt, sieben Personen festgenommen worden seien.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft, die eine Untersuchung der mutmaßlichen Machenschaften wegen betrügerischer Visabeschaffung leitet, sind drei der sieben Personen festgenommen.

Polnische Medien berichteten, dass das Außenministerium an dem Plan beteiligt war, den die Oppositionspartei Bürgerplattform als „den größten Skandal in Polen im 21. Jahrhundert“ bezeichnete.

Der stellvertretende Außenminister Piotr Wawrzyk trat letzte Woche wegen des Skandals zurück, obwohl der offizielle Grund für seinen Rücktritt „mangelnde ausreichende Zusammenarbeit“ war.

Der Sprecher des deutschen Innenministeriums, Mehmet Ata, sagte später gegenüber Reportern, dass Berlin von Warschau Informationen darüber einholte, wie viele Visa zu welchem ​​Zeitpunkt ausgestellt wurden und welche Nationalität die Empfänger hatten.

Er sagte, Warschau habe Berlin über die Ermittlungen informiert, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die deutsche Bundespolizei hatte bereits vor Ausbruch des Skandals die Kontrollen an der polnischen Grenze wegen des zunehmenden Zustroms von Migranten in die Schengen-Freizügigkeitszone, die mehr als zwei Dutzend europäische Länder umfasst, verstärkt.

Die regierende polnische Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) bedient sich seit Jahren einer einwanderungsfeindlichen Rhetorik, die als einer der Hauptgründe für ihren Sieg bei den Parlamentswahlen 2015 gilt.

Nichtregierungsorganisationen werfen Warschau vor, Migranten, die illegal aus Weißrussland über die Grenze kommen wollen, gewaltsam zurückzudrängen und legitime Asylanträge abzulehnen.

Polen hat letztes Jahr den Bau einer Stahlbarriere entlang der Grenze abgeschlossen, um potenzielle Migranten abzuschrecken, und hat dort Tausende von Soldaten stationiert.

Warschau warf Minsk und Moskau vor, den Flüchtlingsstrom als „hybriden“ Angriff mit der Absicht zu steuern, die Region zu destabilisieren – ein Vorwurf, den Minsk bestreitet.