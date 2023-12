Deutschland erwischt machbare Gegner – alle info

Heidelberg24 Sport Voetbal

van: Nils Wollenschläger

Drucken Teilen

Hamburg – Am Samstag fand die Auslosung zur EM 2024. Deutschland hat een machbare Gruppe erwischt. Alle Gegner en Gruppen in Überblick:

Am Samstag fand in Hamburg die Auslosung zur EM 2024 statt.

Hier vind je het volledige Spielplan der EM 2024.

Deutschland bestreitet EM-Eröffnungsspiel op 14. Juni tegen Schottland.

Ze zijn trots op de DFB-teams sinds Ungarn und Die Schweiz.

Uitzending in Live-Ticker: Gruppen der EM 2024 in het overzicht

Duitsland Schotland Ontgaren Zwitserland

Spanje Kroatisch Italië Albanees

Slowenië Denemarken Servisch Engeland

Sieger Play-offs A Nederland Oostenrijk Frankrijk

België Slowakije Roemeens Sieger Play-offs B

Turkije Sieger Play-offs C Portugal Tsjechisch

0 Interessant wat het beste is

Auslosung der EM 2024: Dus setzen sich die Gruppen jijammen

18:50 uur: Die Gruppen der EM 2024 sinds voltooiing: Deutschland trifft in der Gruppe A auf Schottland, Ungarn en die Schweiz. Bedankt voor Mitlesen!

18:48 uur: Italië completeert Groep B. Servië komt in Groep C. De overige poules zijn aangevuld tijdens de Playoff Siege.

18:46 uur: De Duitse Gruppe is compleet: Der vierte Gegner ist die Schweiz.

18:43 uur: In de Gruppe D komt Nederland. De Slowaakse ist in der Gruppe E, Tschechien in der Gruppe F.

18:42 uur: Kroatisch komt in Gruppe B, Slowenien in Gruppe C.

18:41 uur: Het Eröffnungsspiel stht fest: Deutschland trifft am 14. Juni auf Schottland.

18:38 uur: Denemarken komt uit Engeland in de Gruppen, Österreich maar uit Frankrijk. Rumänien komt naar België in de Gruppe E. De Turken reizen naar Portugal.

18:36 uur: Deutschland trifft in der Gruppe A auf Ungarn. Het feest werd niet beschouwd als het openingsspel. Albanië komt uit Spanje in Groep B.

18:34 uur: Frankrijk komt in de Groep D, België in de Groep E, Portugal zit in de Groep F an.

18:31 uur: Spanien komt in de Gruppe B.

18:29 uur: Duitsland is gevestigd als gast in Gruppe A.

18:22 uur: Jetzt eindigt de Auslosung los. Alle informatie over de EM Groups vindt u hier en in het overzicht.

18:20 uur: Wie er al bekend mee is, komt naar de officiële EM-Song van Meduza, OneRepublic en Kim Petras.

18:18 uur: Es waren zunächst die Fußball-Legenden vorgestellt, die die Lose ziehen zijn. Darunter is een andere Weltmeister Sami Khedira.

18:12 uur: De EM 2024 wordt in deze steden uitgebracht. De Opening Game vindt plaats op 14 juni in München, op 14 juli en vindt plaats in Berlijn, waar de Natie Europameister 2024 zal plaatsvinden.

18.00 uur: De Moderators Esther Sedlaczek en Pedro Pinto zijn aanwezig in de Elbphilharmonie. Dit artikel is muzikaal: tenor Jonas Kaufmann en Geiger David Garrett treden op.

17:20 uur: De Spannung neemt toe! Om 18.00 uur start de startdatum voor EM 2024. Met DFB-sportdirecteur Rudi Völler en Bundestrainer Julian Nagelsmann sinds 2024.

DFB-sportdirecteur Rudi Völler (l) en bondscoach Julian Nagelsmann sinds de Auslosung voor Ort. © Christian Charisius/dpa

Uitzending in Live-Ticker: Gruppen der EM 2024 in het overzicht

Duitsland Schotland Ontgaren Zwitserland

Spanje Kroatisch Italië Albanees

Slowenië Denemarken Servisch Engeland

Sieger Play-offs A Nederland Oostenrijk Frankrijk

België Slowakije Roemeens Sieger Play-offs B

Turkije Sieger Play-offs C Portugal Tsjechisch

Auslosung zur EM 2024 im Live-Ticker: Lost stehen fest

Voorbericht: Hallo en hier kom je naar onze Live Ticker! Hier kom je alles te weten over de release van EM 2024, die om 18.00 uur begint in Hamburg. Sindsdien zijn de groepen voor de Europese Meisterschaft van 14 juni tot 14 juli in Duitsland uitgebracht. Het DFB-Team wordt in eerste instantie als gast afgerekend.

Topf 1 : Duitsland, Portugal, Frankrijk, Spanje, België, Engeland

: Duitsland, Portugal, Frankrijk, Spanje, België, Engeland Topf 2: Nederland, Schottland, Kroatië, Slowakije, Slowakije, Tsjechië

Nederland, Schottland, Kroatië, Slowakije, Slowakije, Tsjechië Topf 3 : Ungarn, Türkei, Rumänien, Denemarken, Albanië, Österreich

: Ungarn, Türkei, Rumänien, Denemarken, Albanië, Österreich Topf 4: Italië, Servië, Zwitserland, Sieger Playoffs-A, Sieger Playoffs-B, Sieger Playoffs-C

Deutschland bij de Auslosung zur EM 2024: Kracher-Gegner möglich

De Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann zou in de Vorrunde der EM 2024 auf Top-Gegner kunnen presteren die Nederland of Italië ontmoet. Bisher stehen 21 der insgesamt 24 EM-Teilnehmer fest. De rest van de play-offs zijn vergeten tijdens de jaren van de Play-offs.

Deutschland bestreitet op 14. Juni das EM-Eröffnungsspiel in München. Die weiteren Spiele der Gruppe Een bestreitet der dreifache Europameister in Stuttgart en Frankfurt.

Früher und heute: Dus zo verandert Bundestrainer Julian Nagelsmann Foto’s nemen

Info over de opening van de EM 2024: Geniet dus van het evenement in Hamburg

Moderiert werd de EM-Auslosung van Esther Sedlaczek en Pedro Pinto. Zum Rahmenprogramma met Auftritte van tenor Jonas Kaufmann en Geiger David Garett. Zorg ervoor dat u uw tickets voor EM 2024 controleert voordat u verdere informatie ontvangt.

Am Samstag gevonden in Hamburg die Auslosung zur EM 2024 statt. © IMAGO/Hanno Bode

De eerste verkoopfase is dus klaar om te worden afgerond. Alle fans die genieten van bisher kein Glück: Nach der Auslosung start de nächste Verkaufsphase für das Turnier in Deutschland. (nwo)