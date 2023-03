Deutschland en Japan wollen insbesondere zur Sicherung von Handel, Lieferketten und der Rohstoff-Versorgung ausbauen. De Russische Krieg tegen de Oekraïne heeft gezegd, welche Schwierigkeiten bei “zu starken wirtschaftlichen Abhängigkeiten in criticalen Bereichen besthen”, zei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) van Samstag nach een Treffen met de Japanse ministerpresident Fumio Kishida in Tokio.

Als Konsequenz aus diesen Erfahrungen gelte es unter gedem, “die Zusammenarbeit mit nieuwe Partnern auszubauen und nieuwe Partner zu winnen”, zei Scholz. “Wollen Abhängigkeiten verringern en die Widerstandsfähigkeit unserer Volkswirtschaften erhöhen,” fügte er offenbar met Blick auf Rusland en China. Die Frage der Wirtschaftssicherheit droeg ook een G7-Gipfel onder Japanse Vorsitz im Mai in Hiroshima een centrale rollenspel.

Scholz en mehrere Kabinettsmitglieders die heelten sich zu den eersten Duits-Japanse Regierungskonsultationen in Tokio auf. Met dabei waren Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), minister van Financiën Christian Lindner (FDP), Innenministerin Nancy Faeser (SPD), minister van Defensie Boris Pistorius (SPD), minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (Grüne) en Verkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan bezeichnete der Bundeskanzler as “eng und sehr freundschaftlich”. Japan is een “zentraler Wertepartner” voor Duitsland. Met de eerste deutsch-japanischen Regierungskonsultationen das bilaterale Verhältnis nun auf “eine neue Stufe” werden verkregen. “Wir haben uns strike, um voneinander zu lernen und gemeinsam zu traden”, zei Scholz.

Die Regierungskonsultationen as “neue Platform für Duitsland en Japan als zwei der industriële en democratische Volkswirtschaften “könnten “neue Wege eröffnen, um auf eine konkrete Zusammenarbeit für eine friedliche Welt im Wohlstand zu drängen”, hieß es in einer anschließend veröffentchten gemeinsamen Regierungserklärung beide Länder.

Zu de spoelstroombronnen met Kishida gehörten nach Angaben von Scholz auch der Schutz Critical Infrastruktur and the Sicherung künftiger Energieversorgung. Zudem hätten beide Länder engere samenwerking tussen Sicherung von Lieferketten en dem Schutz von Handelswegen vereinbart. Ook de militaire Zuster werk hoe dan ook, de samenwerking met de cybersicherheit sollen der Erklärung zofolge werd versterkt.

Zowel de pagina’s die worden geactiveerd als de regierungserklärung en de Absicht, de “strategische dialoog over vertiefen, um böswilligen Vorgehensweisen in der realen en in der Cyberwelt entgegenzutreten”. Auf diese Weise sollen “globale Wertschöpfungs- und Lieferketten vor unrechtmäßiger Einflussnahme, Espionage, unrechtmäßiger Weitergabe von Fachwissen and Sabotage” schützt are.

Die weitere militärische Zusammenarbeit im Indopazifik kam laut Scholz valt zur Sprache. Er kunnen twee verschillende soorten “Präsenzfahrt der Bundeswehr” worden geplant, zowel Seiten künftig auch verstärkt “Lage-Einschätzungen austauschen”, als van Kanzler.

Sommigen waren sich Scholz und Kishida in hun andauernden Unterstützung für die Oekraïne. Beiden doorkruisten Rusland, “seinen brutalen Krieg” gegen die Ukraine zu beenden en seine Truppen “unverzüglich und bedingungslos” aus dem Land abzuziehen. Zudem dürfe es “keine nukleare Bedrohung durch Russland geben”, unterstrich Japanese Regierungschef Kishida. Beide Seiten sicherten der Ukraine weitere Unterstützung zu.

AFP