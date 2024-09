Kurze Quizfrage: Wie viele Grenzen hat Deutschland zu anderen Ländern? Die richtige Antwort ist neun. Deutschland grenzt an Dänemark, Polen, die Tschechische Republik, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande.

Zusatzfrage: Gibt es in Europa Länder mit ebenso vielen oder sogar noch mehr unmittelbaren Nachbarn? Richtige Antwort: Nein.

Eine Rückbesinnung auf diese unverrückbaren Tatsachen wäre sinnvoll. Sie könnte den Deutschen helfen, in diesen turbulenten Zeiten nicht den Orientierungspunkt zu verlieren. Deutschland profitiert mehr als jedes andere EU-Land von offenen Grenzen innerhalb der EU. Es mag seltsam klingen, aber es ist wahr: Das alltägliche, beiläufige Überschreiten nationaler Grenzen durch möglichst viele Europäer liegt in unserem nationalen Interesse. Auch die illegale Einwanderung muss aus dieser Perspektive diskutiert werden: Deutschland braucht ein Europa, das seine Außengrenzen besser sichert, statt innerhalb seiner Grenzen neue Hürden zu errichten.

Allerdings muss sich Deutschland aktiv auf die dafür nötige neue Zusammenarbeit einlassen. In Europa, das haben die vergangenen Jahrzehnte gezeigt, geschieht nichts von selbst. Zahlreiche beeindruckende Integrationsschritte zeigen aber auch, dass nichts unmöglich ist.

Spontaner Applaus für rückwärtsgewandte Gedanken

Liegt es an Solingen, Thüringen, Sachsen? Mit seltsam verengtem Blick haben viele Deutsche in den vergangenen Tagen einer Rückkehr zu Grenzkontrollen Beifall gezollt. Unausgesprochen schleicht sich dabei ein rückwärtsgewandter, wahrhaft törichter Gedanke in die Hinterköpfe: Wenn wir uns als Deutsche nur genügend vom Rest Europas abschotten, wird alles gut.

Diese spontane Kettenreaktion lässt sich psychologisch erklären. Als strategische Ausrichtung für die Zukunft ist eine deutsche Abschottungspolitik in Europa allerdings nicht nur ungeeignet, sondern höchst gefährlich.

Berlin muss aufpassen. Die Turbulenzen der nun eskalierenden Asyldebatte treffen das einstmals so ruhige und stolze EU-Großraumflugzeug in einem heiklen Moment. Politische Führungskrisen in Berlin und Paris lassen die beiden bislang zuverlässigen Triebwerke bedenklich qualmen.

Misserfolge in Berlin und Paris

Die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident sind keine gestalterischen Kräfte mehr für Europa. Sollte die AfD die Landtagswahl in Brandenburg vor der SPD gewinnen, ist ungewiss, wie lange Olaf Scholz in Berlin an der Macht bleibt. Emmanuel Macron darf bei der nächsten Präsidentenwahl ohnehin nicht mehr antreten. Auch in der Nationalversammlung verfügt er nicht mehr über eine Mehrheit.

Schwache Umfragewerte, wenig Zulauf: Bundeskanzler Olaf Scholz, hier im Bild bei einer Veranstaltung in Brandenburg. Quelle: IMAGO/

Angesichts dieser Versäumnisse in Berlin und Paris stellt sich die Frage: Wer setzt in Europa heute die Ziele?

Im Juli dieses Jahres wählte das Europaparlament Ursula von der Leyen für weitere fünf Jahre zur Kommissionspräsidentin. Doch in ihrem Büro im 13. Stock des Brüsseler Barlaymont-Gebäudes fühlt sich die Deutsche nun politisch einsamer denn je. Wen soll sie anrufen? Wer soll ihr Ratschläge geben? Von der Leyen hat durchaus verschiedene Pläne für die Zukunft. Doch wenn die Pilotin hinter sich blickt, erkennt sie: Von den Nationalstaaten kommen keine Impulse.

Besonders apathisch wirkt derzeit Europas größte Wirtschaftsmacht Deutschland. Es sei „leider nicht mehr möglich, mit der deutschen Regierung eine vernünftige Diskussion über Pläne für die Zukunft Europas zu führen“, heißt es in Brüssel bei der EU-Kommission. Wie in anderen Hauptstädten dominiert auch in Berlin inzwischen der Nationalismus. Von einer „Selbstverzwergung“ der europäischen Politik ist die Rede.

Demonstration gegen Emmanuel Macron: Dieser Marsch am 21. September forderte die Amtsenthebung des französischen Präsidenten. Quelle: IMAGO/ABACAPRESS

Jüngstes Beispiel: In ganz Europa diskutieren derzeit Regierungen, Oppositionelle und Medien über den Draghi-Bericht. In ganz Europa? Nein. In Deutschland hat kaum jemand mitbekommen, was der Draghi-Bericht eigentlich ist. Im Land der großen Europäer Helmut Schmidt und Helmut Kohl sind die sogenannten Eliten in Sachen Europa uninformierter und desinteressierter denn je.

Europas nächster großer Schritt

Mario Draghi, 77, war bis 2019 Chef der Europäischen Zentralbank. Der Italiener ist ein weltbekannter Ökonom, der am Massachusetts Institute of Technology in den USA promovierte. Seit der Eurorettung genießt Draghi nicht nur in Expertenkreisen, sondern auch bei Regierungschefs weltweit einen Ruf wie Donnerwetter.

Draghi gibt nun Antworten auf eine Frage, die der Alte Kontinent schon lange vor sich herschiebt: Was genau müsste Europa tun, um nicht endgültig von den USA und China wirtschaftlich abgehängt zu werden? Von der Leyen hatte Draghi beauftragt, gemeinsam mit einer Expertengruppe eine umfassende Analyse zu erarbeiten, verbunden mit konkreten Vorschlägen für einen wirtschaftlichen Neustart Europas.

Wer schaut noch zu, wer hört noch zu, wenn weitreichende Pläne für Gesamteuropa vorgestellt werden? Mario Draghi, ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, am 9. September in Brüssel. Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire

Am 9. September wurde in Brüssel der Draghi-Bericht vorgestellt. Auf knapp 400 Seiten beschreibt er so etwas wie den nächsten großen Schritt für Europa. Grob gesagt fordert Draghi, dass nach der Schaffung des Binnenmarktes in den 1980er-Jahren und der Einführung der gemeinsamen Währung in den 1990er-Jahren ein weiterer Ruck durch Europa gehen solle. Die 27 Staaten sollten auf intelligente Weise näher zusammenrücken, um fit für das 21. Jahrhundert zu werden.

Lob für Draghi von Athen bis London

Draghi sieht seine Empfehlungen nicht als irgendwelche Tipps, sondern als etwas Imperatives: „Für Europa ist es jetzt eine Frage des Überlebens.“ Draghis Diagnose ist unbarmherzig, seine Medizin ist stark.

Mit 880 Milliarden Euro will Draghi die „Innovationslücke zu den USA und China bei Schlüsseltechnologien“ schließen – das wäre eine massivere Unterstützung als der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg.

Der ehemalige EZB-Chef schwebt ein Mix aus öffentlichen und privaten Investitionen vor. Da alles auf mehr Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft und nicht auf mehr Konsum in der Gegenwart abziele, sei die Aufnahme gemeinsamer Schulden in der EU gerechtfertigt.

Start-ups sollen endlich europaweit nach einheitlichen Regeln Kapital aufnehmen können. Die dafür nötige Kapitalmarktunion ist in vielen Ländern wegen nationaler Sturheit lange ins Stocken geraten.

Für die Hightech-Unternehmen ist durch eine Deregulierungsoffensive neuer Aufschwung zu erwarten.

Experten innerhalb und außerhalb der EU sind beeindruckt. Draghis Plan sei „erfrischend unverblümt“, urteilt die Londoner Zeitung „Financial Times“. Der Italiener habe „ein Überlebenshandbuch für die EU geschrieben“, lobt die liberal-konservative Athener Zeitung „Ekatheremi“. Sander Tordoir, Chefökonom des renommierten Thinktanks Centre for European Reform, erkennt in Draghis Papier Historisches: Es verbinde Pläne von Jean Monnet (Verteidigungsintegration) und Jacques Delors (Binnenmarkt) mit der Bidenomics (Clean Tech plus Resilienz).

Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ist einer der wenigen Deutschen, die Draghi mit erhobenem Daumen begrüßt und ihm begeistert den Daumen nach oben gedrückt haben. Fratzscher glaubt sogar, dass es zu Draghi keine Alternative gibt: Eine europäische Politik, die eine Deindustrialisierung verhindern will, müsse endlich ihre nationalen Scheuklappen ablegen. Viel zu lange hätten die deutschen Regierungen „eine systematische Stärkung Europas“ abgelehnt.

„Wir haben keine Zeit zu verlieren“: Zu den Unterstützern des Draghi-Berichts im Europaparlament gehört die französische Liberale Valerie Hayer, Vorsitzende der Fraktion Renew Europe. Quelle: Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa

„Der Draghi-Bericht ist ein Weckruf für ganz Europa“, freut sich Valérie Hayer, Vorsitzende der Renew-Europe-Fraktion im Europaparlament. Die 38-jährige Liberale aus Frankreich würde lieber heute als morgen mit der Umsetzung beginnen: „Wir haben keine Zeit zu verlieren.“

Berlin tritt auf die Bremse

Von der deutschen Regierung kam dagegen ein Kommentar, der wie ein kurzes, heiseres Hüsteln klang. Finanzminister Christian Lindner (45), ebenfalls ein Liberaler, erklärte: „Wir werden die Strukturprobleme nicht dadurch lösen, dass wir gemeinschaftliche Schulden der EU aufnehmen.“

Auch auf der Bundespressekonferenz in Berlin wurde der Draghi-Bericht am Tag seiner Vorstellung in Brüssel besprochen, allerdings nur als Thema Nummer 14 – und mit auffallender Einsilbigkeit. Der Bericht werde nun „erst einmal gründlich evaluiert“, kündigte Steffen Hebestreit, Sprecher von Kanzler Scholz, an. Es klang fast so, als sei da draußen irgendwo ein Außerirdischer gelandet.

Woher kommt diese große Kälte? Liegt es vielleicht an dem Druck, den antieuropäische Kräfte derzeit in Deutschland ausüben? Leiden die Berliner noch immer unter der Selbsttraumatisierung von 2023, als ein verfassungswidriger Haushalt sie vor dem Bundesverfassungsgericht heimsuchte?

Jedenfalls machen Deutschlands Regierende derzeit das, was die Regierten tun: Sie konzentrieren sich auf nationale Belange. Besser wird das aber nicht, weder in Deutschland noch in Europa.