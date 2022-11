Deutschland „braucht bessere Regeln“ für die Staatsbürgerschaft: Scholz – POLITICO

Bundeskanzler Olaf Scholz forderte am Samstag Reformen der Staatsbürgerschaftsregelungen des Landes, einen Tag nachdem das Innenministerium erklärt hatte, der Gesetzentwurf zum Staatsbürgerschaftsverfahren sei „so gut wie fertig“.

„Einbürgerung braucht bessere Regeln“, sagte Scholz am Samstag in einem Tweet. „Es geht um Respekt und natürlich um unseren Wohlstand. Denn all diese Frauen und Männer tragen zu einer starken Wirtschaft bei. Es ist gut, wenn sie sich auch für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden“, sagte er.

In seiner wöchentlichen Videobotschaft betonte Scholz Medienberichten zufolge die wesentliche Rolle, die Einwanderer beim Wiederaufbau und der Stärkung Deutschlands gespielt haben. „Deutschland ist für viele zu einem Land der Hoffnung geworden“, sagte die Kanzlerin. „Die Frauen und Männer und manchmal Kinder, die nach Deutschland kamen, haben viel dazu beigetragen, unsere Wirtschaft so stark zu machen, wie sie heute ist.“

Die Änderung der Staatsbürgerschaftsregeln ist eine der Reformen, die die Dreiparteienkoalition bei ihrem Amtsantritt im Dezember 2021 versprochen hat.

Die deutsche Zeitung Bild berichtete am Freitag, dass das Innenministerium einen Gesetzesentwurf vorbereitet, der es in Deutschland lebenden Ausländern ermöglichen würde, nach fünf statt acht Jahren die Einbürgerung zu beantragen. Das Ministerium sagte, dass Vorschläge laut dem Bericht noch diskutiert würden.

Innenministerin Nancy Faeser sagte am Freitag, die Verkürzung der Wartezeit auf die Staatsbürgerschaft sei „ein Anreiz zur Integration“, berichtete Associated Press. „Wir sind ein vielfältiges, modernes Einwanderungsland, und ich denke, die Gesetzgebung muss dies widerspiegeln“, sagte sie.

Das Innenministerium sagte am Freitag, dass der Gesetzentwurf „so gut wie fertig“ sei, berichtete die AP.