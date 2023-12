Deutschland bij Heim-Europameisterschaft 2024 tegen Schottland, Ungarn en die Schweiz

Julian Nagelsmann lachte erleichtert. Schottland, Ungarn en de Schweiz – het is de moeite waard om te komen tot de schwer engeschlagene deutsche Fußball-Nationalmannschaft bij der Heim-EM.

En dus zal de reactie van de federale trainer in de Hamburgse Elbphilharmonie kort na de bijeenkomst over de toekomst van de EURO (14 juni tot 14 juli 2024) worden opgelost.

Nagelsmann, grijze Krawatte zum schwarzen Anzug, sprach nach der Ziehung vor 750 Gästen im Großen Saal bij „MagentaTV“ van een „sehr interessante Gruppe“ A, „in der wir uns durchsetzen wollen“. Gezien het feit dat de Schotten „een nieuwe, gelukkige gebeurtenis werden. En de andere wedstrijden spannende duels werden. Het is een klein team, maar een nieuw goed team.“

Sportchef Rudi Völler zei tegen RTL op de tv: „We respecteren onze waarden. Ik ben blij met de Schotten. Dit is een geweldig gevecht, dat de fans met ons meebrengt, dus we zullen steun krijgen – en het zal een Natuurlijk proces. Begin dan te liegen. Ik ben optimistisch, dus we zullen goede Europese wedstrijden hebben, en we zullen een paar dingen veranderen.“

De jonge sterren Wesley Sneijder, Blaise Matuidi en Brian Laudrup brachten de DFB-Elf losbare Duelle. Het is waar dat er een „Todesgruppe“ is met titels in Italië, Nederland en DFB-Schreck Österreich mogelijk.

Matthäus schätzt EM-Gruppe ein: „Absolut machbar“

De resultaten zijn die van Nagelsmänner im Openingspiel op 14 juni in München (21.00 uur) met de Schotten zu tuen – eerst vóór 14.00 uur in de Vorrunde 1992. Je laatste dag is in Stuttgart tot de volgende dag. De dramatische 2:2 in de Gruppen-„Finale“ 2021 in München van het jongste Nations-League-Duel (0:1/1:1) sinds de DFB-Elf staat niet in de beste herinnering. Gezien Zwitserland op 23 juni in Frankfurt zat, was het niet voor het DFB-Team.

„Machbar, absolut machbare Gruppe. Pflichtaufgabe beis een Heim-EM bei diesen Mannschaften“, zei Record National Player Lothar Matthäus op „Sky“. Zum Vergleich: In Gruppe D maken we ons zorgen over de wereldmeesters van Frankrijk en andere landen met Oranje en Oostenrijk. Italiaanse muss in Staffel B tegen Mitfavorit Spanien en de WM-DRITTEN Kroatische run.

Een gezonde avond met ster David Garrett en tenor Jonas Kaufmann die zo’n 750 gasten waren met de hits „Conquest of Paradise“ en „Time to Say Goodbye“, allemaal aanwezig in EM-steden. De Italiaanse legende Gianluigi Buffon bracht de zilveren EM-Pokal, Maskottchen „Albärt“ das Los „Deutschland“ in een zwart-rot-gouden Kugel.

Völler stärkt Nagelsmann den Rücken

De Duitse Elf was met enkele favorieten ingesteld – een Glück na de alarmierenden Rückschlägen gegen die Türkei (2:3) en in Österreich (0:2) in november. „Julian zal blij zijn je te zien“, aldus Völler und versprach: „Als we zouden nomineren, zouden we voor een euforie kunnen zorgen.“

Auch Olaf Scholz haatte het dat Ziehung hem „gespannen“ volgde. „Deze EM“, deskundigen van de bondskanselier, „zullen een thuis zijn voor miljoenen fans in heel Europa!“ Hoe zit het met de Duitse Anhänger?

Het volste vertrouwen bestaat in de Nagelsmann „genau den Richtigen“ voor de EM-missie. „Dat is een absolute toptrainer“, aldus iemand in Hamburg. Der Coach was „om de juiste Taktik te vinden“, verspach er.

Zum Start in EM-Jahr warten in März Länderspiele in Frankfurt in Nederland en in Lyon in Frankrijk. In de tussentijd zal Nagelsmann het Turnier-framework nomineren, en we zullen tijdens de volgende tests in juni meer EM-Elf kunnen vinden.

Die Wetterkapriolen in Bayerns hoed zuvor Nagelsmanns Reisepläne durcheinandergewirbelt. Na de vlucht van München na Hamburg nadat de zware ongelukken plaatsvonden, zetten ze spontaan een auto en een drankje neer in de Hanzestad. Er is gerechtigheid – en de oorlog zal worden opgelost.

EM 2024: Alle Gruppen in Überblick

groep A Groep B Duitsland Spanje Schotland Kroatisch Ontgaren Italië Zwitserland Albanees

Groep C Groep D Slowenië Play-off Sieger A Denemarken Nederland Servisch Oostenrijk Engeland Frankrijk

Groep E Groep F België Turkije Slowakije Play-off Sieger C Roemeens Portugal Play-off Sieger B Tsjechisch