EEs war ein überschwänglicher Jubel, der für einige Momente keine Grenzen kannte. Johannes Voigtmann lief in Manila mit ausgestreckten Armen über das Parkett, Johannes Thiemann sprang auf den Rücken von Daniel Theis, Andreas Obst wurde von seinen Mitspielern auf dem Bogen liegend begraben. Es war ein Jubel, der im Einklang mit dem historischen Anlass stand.

Dank einer beeindruckenden Leistung und einem 113:111-Sieg gegen die USA zog die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am Freitagabend in Manila in das erste WM-Finale ihrer Geschichte ein. Dort trifft sie am Sonntag (14.40 Uhr MESZ im ZDF und Magenta Sport) auf Serbien, das zuvor im ersten Halbfinale Kanada besiegt hatte. Im Spiel um Platz drei treffen die USA am Sonntag (10:30 Uhr MESZ auf Magenta Sport) auch auf Kanada.

Franz Wagner in der Erstausbildung

Vor dem Spiel gegen die favorisierten USA identifizierte Bundestrainer Gordon Herbert den Spielbeginn als entscheidendes Element. Im Wissen, dass seine Mannschaft damit in den vergangenen Spielen immer Probleme hatte, rotierte Bundestrainer Franz Wagner wieder in die Startelf.

Für den Anstoß zu Beginn sorgte jedoch jemand anderes: Andreas Obst, einer der besten Distanzschützen Europas und auch dieser Weltmeisterschaft, verwandelte seine ersten beiden Würfe hinter der Dreipunktlinie, bevor er beim Aufstieg zu dessen gefoult wurde dritte. Obst war auch an der Freiwurflinie sicher und hatte nach rund vier Spielen neun Punkte erzielt. Die deutsche Mannschaft führte nach einer Anfangsphase, in der die US-Auswahl von Startschwierigkeiten geplagt war, mit 17:11.

Auffällig war auch die Reaktion von Dennis Schröder auf seinen desolaten Auftritt im Viertelfinale gegen Lettland. Nur vier erfolgreiche Würfe vom Feld bei 22 Fehlversuchen wirkten wie ein Rückfall in alte, teils zu kopflose Zeiten und brachten Schröder viel Kritik ein. Deutschlands Kapitän und Dirigent zeigte gegen die USA sein anderes, reiferes Gesicht. Schröder warf in der gesamten ersten Halbzeit nur fünf Würfe, traf zwei Dreier und konzentrierte sich ansonsten so weit wie möglich auf die Orchestrierung des Spiels seiner Mannschaft.







Zumindest offensiv zeigten sie eine durchweg glänzende Leistung. Franz Wagner dunkte kraftvoll über den Riesen Jaren Jackson Jr. hinweg und traf seinen Dreier, Daniel Theis blockte von hinten und dunkte vorne, Johannes Thiemann brachte die Impulse zuletzt von der Bank. Dazu kam ein neu erstarkter Johannes Voigtmann, der nach einem Offensivrebound, einem kraftvollen raumschaffenden Dribbling und einem einfachen Korbleger noch enthusiastischer als sonst jubelte.

Und doch machten die USA weiter, verringerten ihren Rückstand immer wieder, gingen mit 60:58 in Führung. Der treffsichere Mikal Bridges, der athletische Anthony Edwards, der vor allem auf den Philippinen gefeierte Austin Reaves, sie alle schafften es immer wieder, teilweise spielerisch, an ihren deutschen Gegnern vorbei bis zum Korb. Es war die offensichtliche Umstellung, die Bundestrainer Herbert und sein Team in der Halbzeitpause vornehmen mussten.

Eine Aufgabe, die Herbert, der bei dieser WM schon nebenbei vieles richtig macht, zu lösen wusste. Kaum hatte das dritte Viertel begonnen, zwang die deutsche Mannschaft die USA prompt zu mehreren Ballverlusten. Darüber hinaus erwiesen sich alle Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des deutschen Offensivstroms als unbegründet. Theis und Schröder leisteten mit einer Mitteldistanz und einem Dreier Vorarbeit für den dauergefährlichen Andi Obst.

Der gebürtige Hallescher spielte das Spiel seines Lebens auf der größtmöglichen Bühne. Obst zog zum Korb, punktete aus der Mitteldistanz, von hinter der Dreierlinie und zeigte ab der Freiwurflinie Nerven aus Stahl. Als Dennis Schröder Deutschland am Ende des dritten Viertels mit 94:84 in Führung brachte, hatte Obst bereits die meisten seiner 24 Punkte erzielt. Kurz darauf, als er das letzte Viertel mit zwei Freiwürfen eröffnete, hallten „MVP“-Rufe von der Tribüne.







Das vierte Viertel entwickelte sich dann zu einem Thriller, in dem die USA sich nicht geschlagen gaben und das Spiel noch einmal extrem knapp machten. Doch dieses Mal bewies die deutsche Auswahl ihre Widerstandskraft und gab ihren Vorsprung nicht aus der Hand. Andreas Obst traf seinen letzten Dreier, Dennis Schröder (17 Punkte) seinen letzten Wurf, kurz darauf brach der Jubel aus.

Die deutsche Mannschaft hat nun rund 46 Stunden Zeit, sich auf das wohl größte Spiel in der Geschichte des deutschen Basketballs vorzubereiten. Vergessen Sie nicht den beeindruckenden Sieg gegen die USA, sondern haken Sie ihn ab und konzentrieren Sie sich dann auf Serbien. Hier werden Sie merken: Es wartet ein Duell mit einem alten Bekannten. 1993 führte Svetislav Pesic die Nationalmannschaft überraschend zum Sieg bei der Europameisterschaft, Deutschlands bisher einzigem internationalen Titel. Am Sonntag geht es darum, den Trainer und seine serbische Auswahl im Duell um den zweiten, noch größeren Sieg zu schlagen.