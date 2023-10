DDie meisten Leute auf dem Rentschler Field hatten längst auf wetterfeste Kleidung zurückgegriffen, doch Julian Nagelsmann störte der Regen in Hartford nicht. In wehender Hemdjacke durchquerte er seine Trainerzone, immer im Einsatz, um seinen Spielern Orientierung zu geben und eine Position um ein paar Meter zu korrigieren. Es war nicht immer notwendig, die deutsche Mannschaft zeigte im ersten Spiel unter dem neuen Bundestrainer eine klare Vorstellung, aber Nagelsmann wäre nicht Nagelsmann, wenn er nicht immer etwas sehen würde, das verbessert werden könnte.

Es war nicht so, dass für die Fußballnationalmannschaft am Samstag im Freundschaftsspiel gegen die USA alles nach Plan lief. Vor allem in der ersten Halbzeit war bekannt, dass sie in Umschaltsituationen kollektiv angreifbar waren, und beim amerikanischen Führungstreffer durch Christian Puslisic in der 28. Minute war er nur bedingt verteidigungsbereit – daran wird Nagelsmann arbeiten müssen. Aber alles in allem war es eine erste Arbeitsprobe, die wirklich beeindruckend war.

Ilkay Gündogan (39.), Niclas Füllkrug (59.), Jamal Musiala (61.) drehten die Partie zugunsten von Nagelsmanns Team. Und weil es auf einem guten spielerischen Fundament und der richtigen Einstellung basierte, die zu einer rundum dominanten zweiten Halbzeit führte, konnten die Deutschen die Hoffnung nähren, dass dies insgesamt eine Wende zum Besseren von Hartford nach Philadelphia bedeuten würde. Der dortige Gegner wird am Dienstag zum Abschluss der USA-Reise Mexiko sein – dann um Mitternacht in Deutschland um 2 Uhr am frühen Mittwochmorgen (im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und in der ARD).

„Wir haben keinen Sieg errungen, aber fußballerisch war es sehr gut. „Wir hatten viele Chancen und haben verdient gewonnen“, sagte Nagelsmann nach dem Spiel und fügte hinzu: „Ich hatte in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wir das Spiel zu früh entscheiden wollten.“ In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Geduld.“ Auch Gündogan zeigte sich zufrieden: „Wir sind mit dem Ergebnis und einer richtig guten Leistung gut gestartet. Ich hoffe, dass es von Spiel zu Spiel noch besser wird.“ Rückkehrer Mats Hummels ergänzte: „Es hat sehr viel Spaß gemacht.“







Kimmich fliegt zurück nach Deutschland

Für einen Schlüsselspieler in Nagelsmanns Team ist die Reise zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hat. Eine gute Stunde vor Anpfiff am Samstagnachmittag (Ortszeit) gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt, dass Joshua Kimmich wegen einer Erkältung beide Spiele verpassen und am Samstag nach München zurückfliegen werde. Nagelsmann berichtete von Schüttelfrost und Fieber.

Kimmichs Position im Zentrum neben Ilkay Gündogan wurde nicht an Leon Goretzka, sondern an Pascal Groß vergeben. Und schon nach wenigen Minuten war klar, dass es für die Deutschen kein Problem war. Im Gegenteil, Groß, der Spätzugang von Brighton & Hove Albion, trug viel zu einem gut funktionierenden Zentrum bei. Defensiv aufmerksam, offensiv funktionsfähig – diese Mischung tat den Deutschen gut. Zum guten Eindruck der Anfangsphase trug auch Hummels bei, der neben Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung startete; Die Qualitäten des Dortmunders in der Anfangsphase des Spiels führten zu einer produktiven Verbindung zum defensiven Mittelfeld mit Gündogan und Groß.