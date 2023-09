Der allererste Afrika-Klimagipfel fand kürzlich in der kenianischen Hauptstadt Nairobi statt. Insgesamt 54 afrikanische Länder, die zusammen für etwa 4 % des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, setzten sich nachdrücklich für eine Reform des globalen Finanzsystems ein und forderten die internationale Gemeinschaft auf, die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen zu unterstützen.

Diese Forderungen richteten sich an die Länder des sogenannten globalen Nordens, darunter Deutschland, das beim Gipfel zu Gast war. Bemerkenswert ist, dass die Bundesregierung keine eigenen Vorschläge eingebracht hat. „Es ist unsere Absicht, dass wir bei diesem Gipfel keine neuen deutschen Initiativen starten“, sagte Bärbel Kofler, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), im Vorfeld des Treffens. Und das, obwohl der Kampf gegen den Klimawandel ein Kernthema der deutschen Außenpolitik ist.

Mehr Partnerschaften auf Augenhöhe

„Afrikanische Länder haben hier ihre Lösungsansätze diskutiert und vorgestellt“, sagte Kofler bei einem Medienbriefing im Anschluss an die Konferenz. Sie betonte, Deutschland wolle nur zuhören und enthusiastisch unterstützen. Mit dieser Haltung reagiert die Regierung auf die Kritik, dass Berlin zu durchsetzungsfähig agiere und den afrikanischen Partnern nicht auf Augenhöhe gegenüberstehe.

Beispielsweise verwendete das Social-Media-Team des Auswärtigen Amtes Anfang des Jahres ein Leoparden-Emoji in Anspielung auf den Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Südafrika. Viele warfen dem deutschen Ministerium vor, Stereotypen über den Kontinent aufrechtzuerhalten.

Auch die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, machte in den letzten Wochen auf die Beziehungsschwierigkeiten aufmerksam. Laut einem deutschen unabhängigen Journalismus-Start-up TischmedienAuf einer Botschafterkonferenz zitierte sie einen afrikanischen Diplomaten mit den Worten: „Wenn wir mit China sprechen, bekommen wir einen Flughafen; wenn wir mit Deutschland sprechen, bekommen wir einen Vortrag.“

Russland, China, Türkei: Besser, schneller, komfortabler

Afrikanische Länder haben in den letzten Jahren ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und wollen sich nicht mehr von europäischen Regierungen belehren lassen. „Die Europäer sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass sich den afrikanischen Ländern inzwischen andere Möglichkeiten eröffnet haben“, sagte Paul-Simon Handy vom Institut für Sicherheitsstudien in Südafrika und wies darauf hin, dass Afrika mittlerweile ein „offener Markt“ sei Der Meistbietende erhält den Zuschlag.

Unter diesen Umständen schneiden Russland und China derzeit besser ab als die Europäer. In mundgerechten Stücken servieren sie ihren afrikanischen Partnern genau das, was sie brauchen. Im Falle Russlands bedeutet das praktische militärische Hilfe. Und die Volksrepublik China hat massiv in die Infrastruktur des Kontinents investiert. Das Gegenangebot: Europa und die USA mit ihren komplizierten Wirtschaftsprojekten, die an viele Bedingungen geknüpft sind und weiterhin von Verzögerungen geplagt werden.

Afrika: Chancenkontinent für Deutschland

Laut Paul-Simon Handy sollte Deutschland in strukturelle Stabilität investieren. „Investitionen in die Infrastruktur: Straßen, Brücken, Flughäfen. Das ist es, was afrikanische Länder wirklich wollen.“ Investition statt guter Beratung.

Die von Deutschland auf dem Gipfel angekündigten Maßnahmen zeigen, dass diese Botschaft auch bei den Berliner Entscheidungsträgern angekommen ist. Im Bereich der erneuerbaren Energien etwa könnten beide Seiten profitieren. Kenia wird künftig mit Unterstützung Deutschlands in der Lage sein, grünen Wasserstoff für die Herstellung von Düngemitteln zu produzieren und so zur Ernährungssicherheit in Ostafrika beizutragen. Im namibischen Lüderitz soll eine der weltweit größten Anlagen für grünen Wasserstoff entstehen – mit deutscher Beteiligung. Ein Teil des dort produzierten Wasserstoffs würde dann nach Deutschland exportiert.

Die Zusammenarbeit könne noch weiter gehen, sagte Stefan Rouenhoff, CDU-Bundestagsabgeordneter und Leiter der Afrika-Arbeitsgruppe seiner Partei. Neben der klassischen Entwicklungszusammenarbeit wünscht er sich von der Regierung verstärkte Anreize für deutsche Unternehmen, in Afrika zu investieren, insbesondere in den Ausbau erneuerbarer Energien. „Das ist eine riesige Chance für beide Seiten, für einzelne afrikanische Länder, in die investiert wird, und auch für Deutschland … für deutsche Unternehmen, neue Absatzmärkte zu generieren und auch international den Klimaschutz wirklich voranzubringen“, sagte er der DW.

Abkehr von der wertegeleiteten Außenpolitik?

Wenn die Interessen übereinstimmen, etwa beim Klimaschutz, ist eine Partnerschaft nahezu garantiert. Doch wie werden sich die Parteien verhalten, wenn die Werte der Bundesregierung und einiger afrikanischer Partner nicht übereinstimmen, etwa bei Frauen- oder LGBTQ-Rechten? Bedeutet die neue Bescheidenheit Deutschlands eine Abkehr von der wertebasierten Außenpolitik?

Stefan Rouenhoff glaubt, dass auch die Außenhandelsdiplomatie dabei helfen kann. „Die überwiegende Mehrheit der deutschen Unternehmen trägt wesentlich dazu bei, dass unsere Standards und unsere Werte auch auf dem afrikanischen Kontinent Gehör finden.“ So tragen deutsche Unternehmen zum gesellschaftlichen Wandel bei.

Auch Paul-Simon Handy hält die Förderung der Menschenrechte für wichtig und richtig. Die Frage ist jedoch, wie geht das? „Machen Sie sie zur Bedingung? Verhängen Sie eine Zeitfenster Unter welchen Bedingungen sollte ein Land diese Werte übernehmen? Jetzt ist es eine andere Art von Gespräch. Wenn Sie das tun, werden Sie paternalistisch und wahrscheinlich zu der Art von Partner, die viele Regierungen lieber meiden würden. Ich denke, die Frage ist eher, wie Sie es fördern wollen.„

Weniger Vorlesungen halten, mehr investieren. Damit könnte Deutschland in Afrika punkten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

