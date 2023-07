Die Ergebnisse der jüngsten Expat Insider-Umfrage von InterNations legen nahe, dass Expats in Deutschland der Meinung sind, dass in ihrer Wahlheimat viel verbessert werden könnte. Die als einsam und unfreundlich beschriebene Bundesrepublik wurde zu den Top 10 der Reiseziele für Expats im Jahr 2023 gewählt.

Die Expat Insider-Umfrage 2023

Die 10. Expat Insider-Umfrage wurde vom in Deutschland ansässigen Unternehmen InterNations, dem weltweit größten globalen Expat-Netzwerk, veröffentlicht. Bei der diesjährigen Umfrage wurden 12.065 Befragte aus der ganzen Welt gebeten, das Leben von Expats in 53 verschiedenen Ländern anhand von fünf verschiedenen Bewertungskategorien zu bewerten:

Lebensqualität (Reisen, Umwelt und Klima, Freizeitmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung und Sicherheit)

Einfache Eingewöhnung (lokale Freundlichkeit, Freunde finden, Kultur und Willkommen)

Arbeiten im Ausland (Berufsaussichten, Gehälter und Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitskultur und Zufriedenheit)

Persönliche Finanzen

Expat Essentials (digitales Leben, Verwaltungsthemen, Wohnen und Sprache)

An der Spitze der diesjährigen Rangliste stand erneut Mexiko. Es folgten Spanien und Panama, wo Expats sagten, sie fühlten sich sehr zu Hause, während die Türkei, Norwegen und Kuwait am Ende der Rangliste landeten.

Expats loben Deutschland für die Arbeitsplatzsicherheit am Arbeitsplatz

Die Antworten von Expats in Deutschland belegen, dass das Land auf Platz 49 von 53 in das Ranking einbezogenen internationalen Ländern liegt. Als häufigste Gründe für die Frustration wurden die schleppende Digitalisierung des Landes, die „umständliche öffentliche Verwaltung“ und die Suche nach einer Wohnung genannt.

Ein Bereich der Umfrage, in dem Expats ihr Wahlheimat als ziemlich gut im Arbeitsleben eingestuft haben. Insgesamt waren die Befragten der Meinung, dass der deutsche Arbeitsmarkt viele Möglichkeiten biete, und schätzten, dass sie, sobald sie eine Stelle gefunden hatten, von der Arbeitsplatzsicherheit profitieren könnten, die das Arbeitsrecht des Landes bietet.

Angesichts des rekordverdächtigen Fachkräftemangels mangelt es in Deutschland derzeit nicht an freien Stellen für Arbeitssuchende. Nachdem ich kürzlich die bestanden habe Zufallskarte Während der Reform, die dazu führt, dass das Land ein punktebasiertes Einwanderungssystem einführt, um mehr Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern zu ermutigen, freie Stellen zu besetzen, ist klar, dass die Koalitionsregierung daran interessiert ist, Deutschlands bestehenden Status als Anlaufstelle für Arbeitssuchende zu stärken.

Die staatlichen Verwaltungsdienste können den Bedarf von Auswanderern nicht decken

Allerdings verdeutlichen die von den Umfrageteilnehmern genannten Mängel, wie sehr es in Deutschland an ausreichender Infrastruktur für die Aufnahme und Betreuung von Neuankömmlingen vor und nach der Ankunft mangelt. In einer Umfrage vom März 2023, ebenfalls von InterNations, gaben 56 Prozent an, dass es für sie schwierig sei, mit der Bürokratie vor Ort umzugehen, und 58 Prozent gaben an, Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche zu haben, was das Unternehmen auch bei der Einstufung Deutschlands in der Expat Insider Survey 2023 berücksichtigte.

Mit dem Leiter der Berliner Ausländerbehörde (Ausländerbehörde) nennt seine eigene Institution nahezu dysfunktional und die Kommunalverwaltung in der deutschen Stadt beschließt, alle Anträge auf Staatsbürgerschaft auf Eis zu legen, während ein scheinbar äußerst effizientes neues Büro gebaut wird, um die über 27.000 bereits im Rückstand befindlichen Anträge zu bearbeiten, was die Frustration der deutschen Auswanderer auslöst wird durch sehr reale Beispiele administrativer Desorganisation untermauert.

Ein weiterer Grund für Beschwerden ist der gravierende Wohnungsmangel, der wahrscheinlich erst schlimmer wird, bevor er besser wird. 58 Prozent der Befragten gaben an, in Deutschland Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche zu haben, das sind 27 Prozentpunkte mehr als im weltweiten Durchschnitt. Angesichts der schlimmsten Wohnungsnot seit 20 Jahren betonte Andreas Mattner, Präsident des Deutschen Immobilienverbandes: „Im Jahr 2024 werden 1,4 Millionen Menschen eine Wohnung suchen und keine finden, wenn wir nicht sofort eine Wende schaffen.“ “.

Expats in Deutschland sind unglücklich und einsam

Während die Beschäftigungsmöglichkeiten in Deutschland schwanken und die Digitalisierung zunimmt, wenn auch nur langsam, sind die Reaktionen von Expats auf einen Aspekt des Lebens in Deutschland in den zehn Jahren, in denen InterNations um Feedback zum Land gebeten hat, konstant geblieben.

„Im letzten Jahrzehnt der Expat Insider-Umfrage gehörte Deutschland bei der Suche nach Freunden und der Freundlichkeit der Einheimischen immer zu den zehn schlechtesten Ländern“, heißt es in dem Bericht. Da Berlin und München kürzlich zu den zehn freundlichsten Urlaubszielen Europas gewählt wurden, scheint es, als hätte Deutschland eine deutlich andere Einstellung gegenüber Durchreisenden und denjenigen, die bleiben und Steuern zahlen wollen.

30 Prozent gaben an, dass die Menschen in Deutschland Ausländern gegenüber nicht freundlich seien (im Vergleich zu 18 Prozent weltweit), und 55 Prozent finden es schwierig, einheimische Freunde zu finden (im Vergleich zu 36 Prozent weltweit). Insgesamt gaben 32 Prozent an, über kein persönliches Unterstützungsnetzwerk zu verfügen, genauso viele wie diejenigen, die angaben, dass sie sich in Deutschland nicht zu Hause fühlen.

Das letzte Sahnehäubchen auf der Schwarzwälder Kirschtorte der Expat-Probleme? 60 Prozent gaben an, dass es ihnen schwerfällt, Deutsch zu lernen.

Die attraktivsten Expat-Reiseziele der Welt im Jahr 2023

Laut InterNations sind die Top 10 Länder weltweit für Expats im Jahr 2023 wie folgt:

Mexiko Spanien Panama Malaysia Taiwan Thailand Costa Rica Philippinen Bahrain Portugal

Weitere Informationen zur Umfrage, einschließlich einer detaillierten Aufschlüsselung der Ergebnisse, finden Sie auf der Website von InterNations.

Bildnachweis des Daumens: Mark Benham / Shutterstock.com