Bundeswirtschaftsministerium Robert Habeck sagte am Dienstag, Deutschland und die Europäische Kommission hätten bei „intensiven“ Gesprächen über die Finanzierung neuer Wasserstoff- und Gaskraftwerke Fortschritte gemacht.

Beide Seiten legen Leitlinien für nationale Subventionen für Wasserstoff- und Gasanlagen fest, um den Energiebeihilfegesetzen der Europäischen Union zu entsprechen.

„Wir haben wichtige Fortschritte erzielt“, sagte Habeck.

Er betonte aber: „Das bedeutet nicht, dass die geplanten Maßnahmen bereits genehmigt wurden.“

Die Europäische Kommission sagte, die Gespräche mit Berlin würden fortgesetzt.

„Darüber hinaus können wir den Inhalt dieser Kontakte weder kommentieren noch deren Ausgang oder Zeitplan vorhersagen“, fügte ein Sprecher hinzu.

Warum sind die Gespräche wichtig?

Deutschland strebt an, bis 2035 nahezu vollständig mit erneuerbaren Energien versorgt zu sein.

Um dies zu erreichen, will die Regierung neue Wasserstoff- und Gaskraftwerke bauen, um die erneuerbaren Energien in Zeiten des Jahres zu ergänzen, in denen die Wind- und Solarenergie nicht ausreicht.

Finanzielle Unterstützung für den Bau solcher Anlagen muss von der Europäischen Kommission genehmigt werden.

Berlin will 8,8 Gigawatt neue Anlagen ausschreiben, die von Anfang an mit Wasserstoff betrieben werden, dazu weitere 15 Gigawatt Kraftwerke, die vorübergehend mit Erdgas betrieben werden, bis sie an das Wasserstoffnetz angeschlossen werden.

Berichten zufolge hält die Europäische Kommission es für problematisch, die letztgenannten Kraftwerke im Rahmen ihrer Dekarbonisierungsanlagen zu finanzieren, da Gaskraftwerke Treibhausgase ausstoßen. Dies bedeutet, dass nur reine Wasserstoffanlagen unter die Regelung fallen würden.

Während Sie hier sind: Jeden Dienstag fassen DW-Redakteure zusammen, was in der deutschen Politik und Gesellschaft passiert. Hier können Sie sich für den wöchentlichen E-Mail-Newsletter Berlin Briefing anmelden.

zc/lo (dpa, AFP)