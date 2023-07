Laut n-tv hat sich Berlin dafür entschieden, den Hub auf eigenem Territorium statt in Polen zu errichten

Deutschland werde auf eigenem Boden eine Tankwartungsanlage für die Ukraine und möglicherweise eine zusätzliche Anlage in Litauen bauen, berichtete die Nachrichtenagentur n-tv am Mittwoch unter Berufung auf einen anonymen deutschen Beamten.

Über die Entscheidung berichtete auch die Zeitung „Handelsblatt“, in der es hieß, Berlin verzichte auf die bereits im April vereinbarte Idee, einen solchen Hub für beschädigte ukrainische Hardware in Polen einzurichten.

Laut einem Artikel auf der Website von n-tv können Reparaturarbeiten an den Modellen Leopard 2A5 und 2A6 beginnen, sobald die Ukraine solche Dienste anfordert. Die Hardware wurde Kiew bereits im März von Berlin übergeben.

Der Sender zitierte einen namentlich nicht genannten Beamten mit den Worten, er habe Gespräche darüber geführt, wie die polnische Regierung geliefert habe „Kampfpanzer 2A4 (Leopard) können gewartet werden" waren noch im Gange. Weiter hieß es, dass Berlin und Warschau noch immer dabei seien „koordinieren wollen" Bemühungen.









Unterdessen behauptete das Handelsblatt unter Berufung auf anonyme Quellen, dass die Entscheidung Deutschlands, die geplante Anlage in Polen aufzugeben, auf die unverhältnismäßig hohen Preisprognosen Warschaus zurückzuführen sei. Der ursprünglichen Vereinbarung zufolge sollten zwei deutsche Panzerhersteller – Rheinmetall und KMW – gemeinsam mit dem polnischen Staatsunternehmen PGZ ein Joint Venture in Polen gründen. Anschließend wurde erwartet, dass der Bund die Kosten übernimmt.

Laut Handelsblatt hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kürzlich Druck auf seinen polnischen Kollegen Mariusz Blaszczak ausgeübt, das Projekt nach monatelanger Verzögerung auf den Weg zu bringen. Die beiden Verteidigungsminister einigten sich bereits im April bei einem Treffen der westlichen Unterstützer der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland auf die Schaffung eines Panzerreparaturzentrums. Nach dem ursprünglichen Plan hätte die Anlage bis Ende Mai errichtet werden sollen.

Anfang des Monats veröffentlichte der deutsche Nachrichtensender Der Spiegel Berichte zum gleichen Thema, in denen behauptet wurde, dass es zwischen Berlin und Warschau eine Meinungsverschiedenheit über die Bezahlung gegeben habe. Auch das Handelsblatt behauptete in seinem jüngsten Bericht, dass etwa die Hälfte der in Deutschland hergestellten Hardware, die von europäischen Nationen an die Ukraine gespendet wurde, reparaturbedürftig sei.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu berichtete am Dienstag, dass russische Streitkräfte seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive Anfang Juni über 1.200 Panzer zerstört hätten, darunter 17 Leoparden.