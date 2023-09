Warum muss ich das wissen? umstritten?

Weil umstritten ist ein praktisches Wort, das auf viele Situationen angewendet werden kann, aber besonders nützlich ist, wenn es um aktuelle Ereignisse oder die großen gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit geht.

Sie werden wahrscheinlich beim Lesen von Artikeln in deutschen Zeitungen darauf stoßen oder hören, wie Ihre deutschen Freunde es verwenden, während sie in der Kneipe die Welt in Ordnung bringen.

Was bedeutet das?

Umstritten wird im Englischen am besten mit „umstritten“ oder „umstritten“ übersetzt. Wie im Deutschen üblich, können Sie leicht herausfinden und sich merken, was es bedeutet, indem Sie es in kleinere Bestandteile zerlegen.

Das erste ist das Präfix Äh, was tendenziell „um“ bedeutet. Denken Sie an deutsche Wörter wie umkehrenwas umdrehen oder umkehren bedeutet, oder umarmenwas bedeutet, jemanden in die Arme zu nehmen (oder ihn mit anderen Worten zu umarmen!).

Die zweite Komponente ist das Verb streiten, was „streiten“ bedeutet. Also etwas, das ist umstritten ist etwas, um das es viele Diskussionen gibt, etwa ein umstrittenes neues Gesetz, eine gesellschaftliche Debatte oder eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.

Benutze es so:

Die Pläne der Regierung waren hoch umstritten.

Die Pläne der Regierung waren höchst umstritten.

Sein Erbe als Fußballtrainer ist immer noch umstritten.

Sein Vermächtnis als Fußballmanager ist bis heute umstritten.