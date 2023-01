Deutsches Start-up arbeitet an einem Serienmodell: Mit dem Wasserstoff-Flugzeug in den Urlaub

Stand: 31.01.2023 16:11 Uhr

Fliegen gilt als Klimakiller, doch die Zahl der Flüge nimmt weltweit zu. Ein Stuttgarter Start-up will den internationalen Luftverkehr revolutionieren und bis 2029 ein klimaneutrales Wasserstoffflugzeug auf den Markt bringen.

Das Flugzeug, mit dem Josef Kallo der Welt zeigen will, dass Wasserstoff in der Luftfahrt funktioniert, sieht aus wie zwei aneinander montierte Segelflugzeuge. Diese Doppelhüllenkonstruktion verbindet zwei Cockpits mit insgesamt vier Sitzplätzen. In der Mitte treibt ein Propeller die „HY4“ an. Doch das wirklich Revolutionäre steckt hinter dem Propeller: Eine Brennstoffzelle erzeugt elektrische Energie, indem sie Wasserstoff und Sauerstoff aus der Umgebung nutzt. Genug Energie, um das Flugzeug fliegen zu lassen. „In diesem Flugzeug hatten wir die Möglichkeit, die Antriebstechnik, die Architektur der Antriebstechnik und die Funktionalität der Antriebstechnik zu zeigen und umzusetzen“, sagt Kallo.

Neues Ziel: Flugbetrieb bis 2029

2016 hob die „HY4“ erstmals ab – als weltweit erstes viersitziges Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie. Seitdem haben Wasserstoffpionier Kallo und sein Team vom Stuttgarter Start-up H2Fly die Leistung und Reichweite des Flugzeugs gesteigert. Bis zu 1500 Kilometer seien nun möglich, heißt es. Ein Fortschritt, aber immer noch deutlich weniger als Großraumflugzeuge mit fossilen Kerosinantrieben.

Die Entwicklung des Viersitzers sei nur der erste Schritt, sagt Kallo. Mit dicker Jacke und Kapuze steht der Gründer von H2Fly im eisigen Wind auf dem Vorfeld des Stuttgarter Flughafens. Neben ihm ein Kurzstreckenflugzeug. „Dieses Flugzeug, die DO328, soll später bis zu 2.000 Kilometer weit fliegen können“, sagt Kallo. Das entspricht in etwa der Strecke von Stuttgart nach Kreta, die der 40-Sitzer Dornier 328 mit einer Tankfüllung Wasserstoff zurücklegen soll.

Kompetenzzentrum zur Weiterentwicklung der Technologie

Wenige Meter von der Maschine entfernt spricht Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Gebäude der Flughafenfeuerwehr anlässlich des Projektstarts für Deutschlands erstes Wasserstoff-Exzellenzzentrum. Das Land unterstützt den Bau von H2Fly mit mehr als fünf Millionen Euro. Der Hangar auf dem Flughafengelände wird Prüfstände, Werkstätten und Labore bieten, um die Entwicklung wasserstoffelektrischer Antriebe voranzutreiben.

„Wasserstoff in der Luftfahrt ist nicht nur eine Spielwiese für neugierige Forscher, sondern ein harter Wettbewerb“, sagte der Ministerpräsident der Grünen. Letztlich stellt sich die Frage, wer das erste Wasserstoffflugzeug hat. Baden-Württemberg ist dort gut aufgestellt. „Das Zentrum ist ein wichtiger Beitrag für die Zukunft der emissionsfreien Luftfahrt“, betont Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt.

Wasserstoffflugzeuge von Airbus bis 2035

Auch im Wettbewerb um nachhaltiges Fliegen spielt der Branchenriese Airbus eine wichtige Rolle. Bis 2035 will der Flugzeughersteller ein Wasserstoff-Passagierflugzeug mit 100 Sitzplätzen auf den Markt bringen. Statt Brennstoffzellen will Airbus Wasserstoff in den Triebwerken verbrennen.

Gleichzeitig laufen Entwicklungen zur Nutzung synthetischer Kraftstoffe, sogenannter eFuels. Diese Technologie hat den Vorteil, dass bestehende Flotten weiter genutzt werden können, sagt Karsten Benz, Professor für Air Traffic Management an der Hochschule Worms. Doch es gibt noch Hürden: „Synthetische Kraftstoffe werden derzeit aus Biomasse hergestellt und sind leider noch nicht in ausreichender Menge verfügbar“, sagt Benz.

Wirtschaftliche Nutzung fraglich – Infrastruktur fehlt

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) ist der Verkehrssektor für rund ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Der Luftverkehr trägt drei Prozent zu den weltweiten Gesamtemissionen bei. Ein Flug von Stuttgart nach Kreta und zurück verbraucht laut CO2-Emissionsrechner des Umweltbundesamtes pro Person rund 0,82 Tonnen CO2. Dieselbe Strecke will Gründer Kallo mit seiner 40-Sitzer-Maschine DO328 emissionsfrei zurücklegen.

Luftfahrtprofessor Benz sieht Probleme bei der notwendigen neuen Wasserstoffinfrastruktur: „Flughäfen haben derzeit Betriebssysteme, Betankungssysteme für Kerosin, und da Flugzeuge seit mehr als 20 oder 30 Jahren im Einsatz sind, werden Parallelsysteme – Wasserstoff und herkömmlicher Flugbenzin – hinzukommen notwendig.“ Aus Sicht des Wissenschaftlers macht dies den wirtschaftlichen Nutzen fraglich.

Unterdessen blickt das Stuttgarter Start-up nach vorne: Läuft alles nach Plan, soll die Wasserstoff-Dornier 2025 zu ihren ersten Testflügen aufbrechen. 2029 sollen dann die ersten Passagiere Platz nehmen und ohne den reisen können schade ums fliegen.