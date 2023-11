Deutscher Wrestling-Star roert met 40 jaar: Trauer um Absolut Andy | Sport

De worstelwereld wordt volledig vernietigd door een Duitse legende.

Absolute Andy (Andreas Ullmann) starb am Donnerstag na langere Krankheit im Alter von nur 40 Jahren. Er is een mooie vrouw in mijn leven.

Ik ben van mening dat de Duitse Wrestling-Liga de tragische geschiedenis heeft doorgemaakt.

Midden in de competitie:

„Ohne jeden Zweifel is Absolute Andy, een van de getuigenissen en geloofstests Worstelaar in de Duitse taalomgeving. In seiner beinahe 20 Jahre dauernden Karriere hat Absolute Andy alle grossen Titel bei wXw errungen. 16-karaats goud Sieger, wXw Unified World Wrestling Champion, wXw Shotgun Champion, 5facher wXw World Tag Team Champion, wXw World Heavyweight Champion. Andy is de enige worstelaar, de hele dag een erfenis in zijn leven.

Geniet van je leven, een rondleiding… en mooie herinneringen.

De enthousiaste Kampfsportfan maakte in oktober 2003 een debuut in de Duitse Liga GSW (Duitse Stampede Wrestling) – als Ghetto Boy Andy. Schnell beklom de Spitze der German Wrestling-Szene. Voor ons allebei hebben we mogelijk een grote naam in Namen.

Dabei concurreerde met internationale topsterren als Bryan Danielson, Tommy End (Malakai Black), Hiroshi Tanahashi, Jeff Jarrett, Walter (Gunther) en Ilja Dragunov. Meer dan 330, er is een worstelwedstrijd voor de competitie.

De volgende grote erfenis: 2007. In Gießen werd de GSW-titel toegekend aan de Oostenrijker Michael Kovac. In de wXw kunnen we nog steeds de Unified World Wrestling Title winnen – 2009 en 2018.

Signal letztes Wedstrijdgevecht “Die Rohrzange aus Franken” op 15 januari 2022. Andy belegerde Dennis Dullnig.

Nicht nur in Deutschland trauert die Wrestling-Szene

De Oostenrijkse WWE Superstar schreef over “X”:

“Iedereen zal Absolute Andy herinneren als de legende die daar was. Bovendien, het is snel lang geleden sinds de strijd van het worstelen in de Duitse oorlog en het horloge van de beige sporthoed. Ik ben niet diep getroffen door de individuele karakters van de Andi-oorlog. Die Erinnerungen sinds altijd.”

Zuvor tweette ook de American League All Elite Wrestling:

“AEW heeft een gedeelde relatie met de worstelwereld van Andreas Ullmann, ook wel bekend als Absolute Andy. Hartelijk dank voor je familie, je vrienden en je fans.”