Deutscher Wrestler Absolute Andy roert met 40 jaar

De Deutsche Wrestling-Szene trauert. Andreas Ullmann alias „Absolute Andy“ lijdt al lange tijd aan een ziekte. Er waren nu 40 jaar alt.

De Duitse worstelaar Andreas Ullmann is van plan. Dit betekent dat de National League wXw (Westside Xtreme Wrestling) in een Samstag staat in een Statement op X (bijvoorbeeld Twitter). Ullmann, onder de namen „Absolute Andy“ in de Ring-stand, heeft „sinen long Kampf gegen seine Krankheit verloren“, dit is wat. De worstelaar is de Donnerstag „in het begin van de Ehefrau eingeschlafen.“ Er is een levensduur van 40 jaar.

De wXw nutzte de Verkündigung von Ullmanns Tod auch dazu, de Sportler is niet eens een keer uit de kast gekomen. Dus in de afgelopen twintig jaar van worstelcompetities kon elke titel van de competitie worden gewonnen. Ullmann werd een 16-karaats gouden Sieger, Unified World Wrestling Champion, Shotgun Champion, Fun World Tag Team Champion en World Heavyweight Champion. Insgesamt soll er über 330-mal in de Ring verhoogde signaal.

Wrestling-Colleges nehmen Abschied: „Bedankt voor alles“

Zahlreiche Wrestler heeft de sociale media gevonden van „Absolute Andy“, en probeert de grote sport te bereiken. Zo speel je de Oostenrijkse WWE-worstelaar Gunther zu Wort. „Bedankt voor alles, Andi!“, schreef op X. De volgende ringnamen „Bad Bones“ bekannte deutsche worstelaar John Klinger reageerde op zijn opmerkingen over Tod Ullmanns: „Für immer in meinem Herzen“, hier staat het in de post.

Axel Tischer, de eerste Duitse WWE-kampioen aller tijden, vroeg Ullmann om inspiratie voor de start van sport in Duitsland: „Een pionier van het Duitse worstelen en een tragisch plezier voor iedereen in de wereld“, zei hij in de WWE als „Alexander Wolfe“ bekannte Kämpfer seine Trauer zum Ausdruck.