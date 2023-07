tz Welt

Ein Tourist aus Deutschland muss sich im Urlaub in Frankreich über seine Landsleute wundern. Sie nehmen es nicht allzu ernst, wenn es um die Hygiene auf dem Campingplatz geht.

München – Für die einen ist es ein Klischee, für die anderen die bittere Realität: Wenn Deutsche in den Urlaub fahren, lässt das Verhalten manchmal zu wünschen übrig. Das Outfit möglichst auffällig, das Verhalten teilweise unhöflich. Links die Jukebox, rechts das Dosenbier und gemeinsam intonierende Lieder, die nur mit Fäkaliensprache glänzen.

Aber auch auf einem Campingplatz in Frankreich ging es ekelhaft zu, wie ein deutscher Urlauber via Twitter dokumentierte. Dort müssen seine Landsleute in Sachen Hygiene wohl noch so viel lernen, dass der Betreiber prompt in Form einer ganz besonderen „Verlosung“ reagierte – und damit mehr Sauberkeit forderte.

Im Urlaub in Frankreich: Deutsche Urlauber schämen sich wegen Beschwerdezettel auf dem Campingplatz für Landsleute

Der User begann seinen Beitrag auf Twitter mit den Worten: „Der Moment im Urlaub, in dem man sich auf dem Campingplatz in Frankreich absolut schämt.“ Das Bild unten macht dann deutlich, worum es dem Urlauber konkret geht. An der Wand klebt ein Zettel mit der Überschrift „Wettbewerb“, dessen Inhalt ironisch sardonisch daherkommt – wie der Zettel auf einem Auto, auf dem es spezielle Parkhinweise gab.

„Wir suchen die Person, die das schmutzigste Toilettenpapier neben die Toilette wirft! Es gibt wirklich tolle Preise zu gewinnen“, heißt es in der Mitteilung des französischen Campingplatzes. Anschließend werden die „Preise“ präsentiert. Der 1. Preis ist „ „einen Arbeitstag mit unserem Super-Reinigungsteam“, der von 6 bis 12 Uhr dauert

Der 2. Preis beinhaltet die Reinigung der Toiletten am Strand nach dem Flunkyball-Spiel, ebenfalls ab 6 Uhr. Wer es auf das Treppchen schafft und damit mindestens den 3. Preis ergattert, darf sich über einen Lappen und Putzmittel freuen. Dazu der wohl nicht ganz seriöse Rat der Geschäftsführung, sich Mühe zu geben und an der Rezeption Beweisfotos vorzuzeigen. Den Hauptgewinn kann man mittlerweile als Pfandschein bezeichnen, der knapp 3000 Flaschen ausweist – und jede Menge Geld einbrachte.

„Hier sind wirklich Mistkerle“: Urlauber aus Deutschland ärgern sich über andere Touristen

Der Kern des Problems in Frankreich, das dieser fiktive „Wettbewerb“ veranschaulichen sollte, bestand natürlich darin, dass sich einige Urlauber offenbar schlecht benahmen. Und hinterließ die Toiletten des Campingplatzes in einem schlechten Zustand. Der Twitter-Nutzer, der offenbar dort Urlaub machte, kommentierte das Foto auch selbst und lieferte weitere Informationen zum Campingplatz.

Die Rede war vom „wirklich netten“ Campingplatzpersonal, das „hilfsbereit“ ist und sich mehrmals täglich um saubere Sanitäranlagen kümmert. Dem wird jedoch durch „Drecksschweine“ energisch entgegengewirkt. Auch die Tatsache, dass die „Wettbewerb“-Bekanntmachung auf Deutsch verfasst wurde, würde Bände sprechen – und natürlich direkt auf die Nationalität der Täter hinweisen.

„Solche Ferkel gibt es überall“: Deutsche Urlauber verschmutzen Toiletten auf Campingplatz in Frankreich

Ein anderer Twitter-Nutzer kommentiert derweil das Foto des Campingplatzes in Frankreich. „Glauben Sie mir, solche Ferkel gibt es überall“, sagen sie. Und laut User sind nicht einmal die „Herren der Schöpfung die größten Ferkel“. Dies kommt natürlich einer subjektiven Einschätzung gleich und lässt sich nicht pauschal beweisen.

An der Situation und dem schmutzigen Toilettenpapier, das auf dem besagten Campingplatz in Frankreich immer neben der Toilette landet, ändert es aber nichts. Eine Sauerei, die niemand gebrauchen kann und die vielen Gästen den Urlaub verderben dürfte. Es handelt sich zudem um äußerst respektloses Verhalten gegenüber dem Reinigungspersonal. Übrigens: Kuriere arbeiten natürlich auch mit Notizzetteln, die teilweise von einer Türkamera aufgedeckt werden. (han)