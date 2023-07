Bei einer Bergtour in Südtirol ist ein deutscher Tourist gestürzt und gestorben. Die Frau sei auf einem Grat knapp unterhalb des Gipfels am Hochfeiler gestolpert und 200 Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete das Südtiroler Nachrichtenportal STOL.

Deutscher Tourist kommt bei Bergtour in Südtirol am Unfallort ums Leben

Sie starb noch am Unfallort. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa gab das Alter der Frau mit 46 Jahren an. Es hieß, sie sei möglicherweise über ihre Trekkingstöcke gestolpert. Im Einsatz waren die Bergrettung Sterzing, die Finanzwache Sterzing und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites.

Der 3510 Meter hohe Hochfeiler (italienisch Gran Pilastro) erhebt sich an der Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien, also zwischen dem österreichischen Bundesland Tirol und der italienischen Autonomen Provinz Südtirol. Er ist der höchste Berg der Zillertaler Alpen.