Status: 03.12.2023 02:45 Uhr

De twee die verantwoordelijk zijn voor een berichtenaanval in Parijs hebben ook te maken met jonge Duitse toeristen. De mutmasliche Täter is als islamist bekannt en verletzte zdem meer mensen.

Als er een permanente terroristische aanslag in Parijs plaatsvindt, wordt een jonge Duitse toerist verwelkomd. Wie de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en de staatsgezondheidsdienst ook zijn, handelt in hun mening in 1999 op eigen kracht met de in de Filipijnen geboren Duitsers.

Terwijl de islamitische oorlog begon en bij de Tat „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) is het zo dat er nog meer mensen zullen zweien. Er waren feesten. De Messerattacke hatte sich am Abend in de Nähe des Pariser Eiffelturms ereignet.

De Täter is een Australisch toeristenpaar, zei minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin over een recensie van de Tatorts for Journalists. „Een Duitse toerist, geboren op de Filippijnen, scheurt door de stad.“ Als u begint met het bekijken van de resultaten, kunt u een schok ervaren.

De anschlagsortering zou niet goed zijn.

Er gaan meer mensen verloren

Darmanin fuhrte aus, ein Taxifahrer sei ingeschRITen. Der Angreifer ziet meer dan één Seine-brug over de andere Flussseite gelaufen en heeft de gevoelens van meer mensen. De minister van Binnenlandse Zaken was verantwoordelijk voor de afgelopen zestig jaar dat hij verloren was gegaan. U bent van harte welkom om uw lokale toeristen met een hamer te bezoeken. Die Nationalität des Verletzten Touristen teilte der Innenminister nicht mit.

Een augenzeuge, der während der Tat in een bar in der Nähe gewesen war, geschilderd, er habe Hilferufe hört en Menschen rende gesehen weg. Een man “met een hamer in de hand” zal de hand van een ander hebben, en hij zal dat blijven doen. Na „plezier in deze minuten“ zal de politie worden getroffen.

Mutmaßlicher Täter is een islamitische islamist

Franzose, geboren in 1997, werd neergeschoten met een Taser en kwam om het leven. Ihm wird Mord en versuchter Mord zur Laatst geplaatst. De nationale Anti-Terreur-State Sanwaltschaft zorgt zelf voor de Ermittlungen.

Laut Innenminister Darmanin war der Angreifer vorbestraft. De jongeman die sinds 2016 wegen van de plannen en anderen zal over vier jaar publiceren. Wij zijn tenslotte blij, er is geen uitstel, aangezien moslims in “Afghanistan en Palestina” zullen worden ontvangen. De Gaza-Krieg führt in Frankreich met een groot aantal moslims. Minder heide om de spanningen te versterken.

In de tussentijd zal de in Frankrijk geboren bevolking te maken krijgen met psychologische problemen en een radicale islamist worden.

Macron spreekt Angehörigen Beileid aus

De Franse president Emmanuel Macron sprak over de standpunten van de Duitse meningen in de Online Service. Premier Elisabeth Borne gaf een toelichting op De focus ligt op „het wederzijdse en de professionaliteit van onze veiligheid en Rettungskräfte“ met de Einsatz gegen den Angreifer. Auch Darmanin-kookplaat op X das „mutige“ Eingreifen der Polizei-hervor.