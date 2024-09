Eine junge Deutsche startet mit ihrem Fluglehrer in Spanien zu einem Übungsflug. Plötzlich bricht der Funkkontakt zum Flughafen ab. Ein Suchhubschrauber findet kurze Zeit später das Wrack.

Eine deutsche Flugschülerin ist beim Absturz eines einmotorigen Kleinflugzeugs in Nordspanien ums Leben gekommen. Die 20-Jährige sei am Mittwoch mit ihrem Fluglehrer in der Stadt Burgos zu einem Übungsflug gestartet, bestätigte die Polizei auf Anfrage einen Bericht der „Bild“.