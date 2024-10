Dat komt door de vier genomineerden uit NRW:

1. Das Joseph-DuMont-Berufskolleg in Keulen is een school voor Medienberufe und kaufmännische Berufe, die drie principes volgt: zelforganisatie/Selbstorganisiertes Lernen, Gesundheitsbewusstsein und Medienkompetenz.

2. Die Siebengebirgsschule in Bonn Er is een onderwijsschool die kinderen lesgeeft met individueel op maat gemaakte plannen op tablets. De school is zorgvuldig geselecteerd door Digital Concepts over de Corona-pandemie en voorbereid op de Duitse Schulpreis Spezial 2020/21-nominatie.

3. Wer das Katholieke St. Pius Gymnasium in Coesfeld besucht, der opene Klassenzimmer en Schüler, die nicht nur in de Räumen, vooral in het werk van Gängen en heemaligen Pausenhallen. In het sogenannten „Sternstunden“ werk werken de studenten en studenten tijdens hun verblijf nog steeds individueel. Die vaak dienen auch dazu, dass sie jederzeit Hilfe finden.

4. Das Thomas-Morus-Gymnasium in Oelde is een UNESCO-school en een andere in de klassen 7 tot en met 9 van de Phänomenbasierte Lernen ( PBL ) eingeführt. In deze Doppelstunde wonen de Schülerinnen und Schüler einer selbstgewählten Frage nachgehen, die leven in de 17 Nachhaltigkeitszielen van UNESCO.

Preisverleihung met Bundeskanzler Scholz

De Preisverleihung is de heute Vormittag met Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlijn. Het werd live gestreamd op YouTube en op www.deutscher-schulpreis.de. De koopprijs bedraagt ​​100.000 euro, de meerprijs bedraagt ​​30.000 euro. Alle genomineerde scholen die niet geselecteerd zijn, ontvangen een erkenningsprijs ter waarde van 5.000 euro.

De jury had 20 Schulen aus meer als 80 Bewerbungen ausgewählt. Tussen april en juni werden we onderzocht en gevraagd om juryteams van die scholen op te eten – 15 werden vervolgens schlusendlich genomineerd. Specifieke criteria met betrekking tot de focus:

Ongerichte kwaliteit

Leistung

Umgang met Vielfalt

Verantwoordelijkheid

Schulklima, Schulleben en een professionele partner

De school als leerinstelling

„ Deze merkmannetjes zijn inzwischen als Kennzeichen guter Schulqualität overall anerkannt „, schrijft de Robert-Bosch-Stiftung, die het hele jaar door de Schulpreis in de Heidehof Foundation ondersteunt.

„Eine Anerkennung für die Arbeit“

Für die Verleihung ist auch Achim Bäumer in Berlijn, der Schulleiter der Siebengebirgsschule in Bonn. In het WDR-interview is er een prijs en een erkenning voor het werk dat de man op school doet en bij de leerlingen en studenten die opgeleid worden.