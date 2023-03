De Rennen um de Playoff-Plätze in de NBA gewonnen in de eindspurt – en de Dallas Mavericks machen dan de Duitse Nationalspielers Maxi Kleber een grote Schritt. Als de Spieluhr schon abgelaufen is, gleitet ein Dreier Klebers durch den Ring – en dreht einen Krimi endgültig zogunsten seines Teams.

Knapp een Monat voor hun start in de NBA-Playoffs hoed een drietal van de Duitse Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber die grote partij tussen Dallas Mavericks en Los Angeles Lakers entschieden. Beim 111:110-Sieg der Mavericks handelt der Würzburger am Freitagabend om de Uhr en Mache den Sieg perfect uit te voeren. Zuvor hatte er mit three verwandelten Freiwürfen den Rückstand sieben Sekunden for Schluss bereits von four Punkten auf one verwürzt.

“Als der door Netz gegangen, war ich schon super hyper”, aldus de 31-jarigen. “Dann habe ich all auf michzuurnnen sehen und bin ein bisschen in Defensivstellung gegangen. Und dann were all, wie so ein Fleischberg, of wie man auf Deutsch sagt, auf mir drauf. Das war ein besonderer Moment auf jeden Fall.”

Kleber kam insgesamt auf zehn Punkte. Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder verbuchte 15 Zähler für die Lakers en Mache eine starke Partie, konnte die moglicherweise follow-up Niederlage am Ende aber nicht verhinderd. Die Mavericks zuigen in Kampf een direct ticket voor de Playoffs met de Golden State Warriors-gleich. Die keer dat Atlanta Hawks verloor met 119:127 – 31 punten van Steph Curry waren zo weinig voor de titelverdediger.

We zien de Minnesota Timberwolves na een tweevoudige weergave van 131:139 tegen de verloren Chicago Bulls, de oorlog sterft de situatie voor de Lakers voor de partij die ideaal is voor een grotere Schritt op Richtung Platz op de Western Conference. Durch die eigen Niederlage heeft gezegd dat het team hintte naar Oklahoma City Thunder op Rang zehn en moest ervoor zorgen dat de Teilnahme am Play-In bangen.