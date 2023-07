Rheinmetall plant aufgrund steigender Auftragszahlen den Start einer neuen Produktionslinie, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf das Unternehmen

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall, Deutschlands größter Rüstungskonzern, verzeichnet aufgrund des Ukraine-Konflikts einen Auftragsschub, berichtete Die Welt am Freitag unter Berufung auf Unternehmensdaten.

Dem Bericht zufolge erhielt das Unternehmen im Jahr 2022 18 % mehr Bestellungen als im Jahr zuvor. Nun ist geplant, die Produktion deutlich zu steigern.

Dem Bericht zufolge will der Rüstungskonzern in naher Zukunft eine neue Munitionsproduktionslinie im niedersächsischen Rheinmetall-Werk in Betrieb nehmen und mehrere Hundert zusätzliche Mitarbeiter einstellen, um die Produktionskapazität auf das Niveau der 1980er Jahre von 600.000 Schuss Munition zu steigern pro Jahr.

Wie die Nachrichtenagentur feststellte, arbeiten bereits Tausende Menschen in drei Schichten in der Anlage, um die Arbeit an aktuellen Aufträgen zu beschleunigen. Dazu gehören Berichten zufolge die Wartung und Reparatur von Schützenpanzern Marder, Panzern Leopard 2 und selbstfahrenden Artillerieeinheiten Panzerhaubitze 2000 sowie Munition für die Ukraine.

Berichten zufolge rechnet Rheinmetall in den kommenden Jahren mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Das Unternehmen prognostiziert, dass allein Deutschland bis zum Jahr 2031 Munition im Wert von 40 Milliarden Euro (43,6 Milliarden US-Dollar) kaufen muss. Anfang dieser Woche erteilte die deutsche Bundeswehr ihren jüngsten Auftrag an Rheinmetall über 367 geschützte und ungeschützte Logistikfahrzeuge im Wert von rund 285 Millionen Euro.

Berichten zufolge belegte Deutschland im Jahr 2022 weltweit den sechsten Platz bei den Waffenexporten, wobei sich Rüstungsunternehmen angesichts der weltweiten Aufrüstung aufgrund des Konflikts in der Ukraine über Auftragsrückstände und steigende Gewinne freuen konnten. Schätzungen zufolge genehmigte Berlin im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Gesamtwert von über 8,35 Milliarden Euro, der zweithöchste Wert des Landes überhaupt, nach einem Allzeithoch von 9,35 Milliarden Euro im Jahr 2021.

Rheinmetall hatte zuvor für 2022 einen Rekordgewinn von 6,4 Milliarden Euro gemeldet, ein Plus von 27 % gegenüber 2021, sowie einen Rekordauftragsbestand von 26,6 Milliarden Euro. Im ersten Quartal 2023 stieg der konsolidierte Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 97 Mio. Euro oder 7,6 % auf 1,4 Mrd. Euro. Der Auftragsbestand stieg im Jahresvergleich um 8 % auf 28,2 Milliarden Euro.

