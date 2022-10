Deutscher Pflegetag 2018 – Bundesministerium für Gesundheit

Mit der Ernennung des gelernten Krankenpflegers und ehemaligen Präsidenten des Deutschen Pflegerates unterstreicht Jens Spahn seine Absicht, seine Arbeit auf die Zukunft der Pflege auszurichten.

Jens Spahn betonte in seiner Rede, dass es das gemeinsame Ziel sei, den Pflegeberuf in den kommenden Jahren attraktiver zu machen. Dazu gehören zum Beispiel der Ausbau von Kapazitäten und Ausbildungsplätzen, die Tarifvergütung in der Pflege und eine angemessene Mindestbesetzung.

Der Deutsche Tag der Pflege 2018 findet vom 15. bis 18. März 2018 in Berlin statt und steht unter dem Motto „Teamarbeit Pflege interdisziplinär“.